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В Крыму ответили на слова Верещук: "скоро некого будет готовить к войне"
В Крыму ответили на слова Верещук: "скоро некого будет готовить к войне" - РИА Новости Крым, 24.05.2025
В Крыму ответили на слова Верещук: "скоро некого будет готовить к войне"
Слова заместителя главы офиса Владимира Зеленского Ирины Верещук о необходимости готовить украинских детей к войне с Россией со школы выглядит слишком... РИА Новости Крым, 24.05.2025
2025-05-24T14:15
2025-05-24T14:15
2025-05-24T14:15
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мая – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. Слова заместителя главы офиса Владимира Зеленского Ирины Верещук о необходимости готовить украинских детей к войне с Россией со школы выглядит слишком оптимистично, поскольку демографическая ситуация на Украине развивается так, что скоро там просто некого будет воспитывать в нацистском русофобском духе. Такое мнение РИА Новости Крым высказала руководитель крымского филиала Фонда развития гражданского общества (ФоРГО), социолог и политический эксперт Наталья Киселева.Ранее Верещук заявила, что украинских детей нужно со школы готовить к войне с Россией. По ее словам, будет ли заключен мир или нет, украинским детям нужно внушать, что Россия "остается врагом Украины на десятилетия, если не на столетия"."Своего сына Ирина Верещук, конечно же, на войну не отправила, а вот чужих призвала готовить сражаться десятилетия и даже столетие. Только вот если посмотреть на демографическую ситуацию на Украине, миллионы украинских эмигрантов, уехавших и пытающихся сбежать из страны, а также на военные людские потери, то заявление замглавы офиса Зеленского выглядит слишком оптимистичным, потому что скоро уже некого будет воспитывать в этой нацистской ненависти к русским", - сказала Киселева.При этом результаты такого воспитания украинцев в русофобском духе, по словам эксперта, можно увидеть уже сейчас. Они выражаются в потерянных землях, доставшихся Украине в наследство от России и Советского Союза, массовой миграции, невосполнимых демографических потерях и росте эмигрантских настроений среди нынешних подростков.Как отметила социолог, Верещук в данном случае не сказала ничего нового и даже повысила "возрастной ценз" воспитания русофобии, поскольку уже многие годы ее внедряют в сознание украинских детей еще с детских садов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Дядя Петя, ты дурак?": как украинцы имена дерусифицировалиКнижная война шариковых: как "перепрошивают" русскоязычных украинцевУкраинский актер призвал бить детей по голове за русский язык
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форго, наталья киселева, новости, ирина верещук, политика, украина
В Крыму ответили на слова Верещук: "скоро некого будет готовить к войне"
В Крыму ответили на слова Верещук о подготовке детей к войне с Россией
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мая – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров.
Слова заместителя главы офиса Владимира Зеленского Ирины Верещук о необходимости готовить украинских детей к войне с Россией со школы выглядит слишком оптимистично, поскольку демографическая ситуация на Украине развивается так, что скоро там просто некого будет воспитывать в нацистском русофобском духе. Такое мнение РИА Новости Крым
высказала руководитель крымского филиала Фонда развития гражданского общества (ФоРГО), социолог и политический эксперт Наталья Киселева.
Ранее Верещук заявила, что украинских детей нужно со школы готовить к войне с Россией. По ее словам, будет ли заключен мир или нет, украинским детям нужно внушать, что Россия "остается врагом Украины на десятилетия, если не на столетия".
"Своего сына Ирина Верещук, конечно же, на войну не отправила, а вот чужих призвала готовить сражаться десятилетия и даже столетие. Только вот если посмотреть на демографическую ситуацию на Украине, миллионы украинских эмигрантов, уехавших и пытающихся сбежать из страны, а также на военные людские потери, то заявление замглавы офиса Зеленского выглядит слишком оптимистичным, потому что скоро уже некого будет воспитывать в этой нацистской ненависти к русским", - сказала Киселева.
При этом результаты такого воспитания украинцев в русофобском духе, по словам эксперта, можно увидеть уже сейчас. Они выражаются в потерянных землях, доставшихся Украине в наследство от России и Советского Союза, массовой миграции, невосполнимых демографических потерях и росте эмигрантских настроений среди нынешних подростков.
Как отметила социолог, Верещук в данном случае не сказала ничего нового и даже повысила "возрастной ценз" воспитания русофобии, поскольку уже многие годы ее внедряют в сознание украинских детей еще с детских садов.
"С украинского корабля бегут все – и взрослые, и дети. Сбежит и сама Верещук, как только окажется в других условиях. Просто сейчас ей и ее семье ничего не угрожает, в том числе и мобилизация, в отличие от большинства обычных семей на Украине", - подытожила руководитель крымского филиала ФоРГО.
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