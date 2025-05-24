https://crimea.ria.ru/20250524/v-krymu-otvetili-na-slova-vereschuk-skoro-nekogo-budet-gotovit-k-voyne-1146677317.html

В Крыму ответили на слова Верещук: "скоро некого будет готовить к войне"

В Крыму ответили на слова Верещук: "скоро некого будет готовить к войне" - РИА Новости Крым, 24.05.2025

В Крыму ответили на слова Верещук: "скоро некого будет готовить к войне"

Слова заместителя главы офиса Владимира Зеленского Ирины Верещук о необходимости готовить украинских детей к войне с Россией со школы выглядит слишком... РИА Новости Крым, 24.05.2025

2025-05-24T14:15

2025-05-24T14:15

2025-05-24T14:15

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мая – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. Слова заместителя главы офиса Владимира Зеленского Ирины Верещук о необходимости готовить украинских детей к войне с Россией со школы выглядит слишком оптимистично, поскольку демографическая ситуация на Украине развивается так, что скоро там просто некого будет воспитывать в нацистском русофобском духе. Такое мнение РИА Новости Крым высказала руководитель крымского филиала Фонда развития гражданского общества (ФоРГО), социолог и политический эксперт Наталья Киселева.Ранее Верещук заявила, что украинских детей нужно со школы готовить к войне с Россией. По ее словам, будет ли заключен мир или нет, украинским детям нужно внушать, что Россия "остается врагом Украины на десятилетия, если не на столетия"."Своего сына Ирина Верещук, конечно же, на войну не отправила, а вот чужих призвала готовить сражаться десятилетия и даже столетие. Только вот если посмотреть на демографическую ситуацию на Украине, миллионы украинских эмигрантов, уехавших и пытающихся сбежать из страны, а также на военные людские потери, то заявление замглавы офиса Зеленского выглядит слишком оптимистичным, потому что скоро уже некого будет воспитывать в этой нацистской ненависти к русским", - сказала Киселева.При этом результаты такого воспитания украинцев в русофобском духе, по словам эксперта, можно увидеть уже сейчас. Они выражаются в потерянных землях, доставшихся Украине в наследство от России и Советского Союза, массовой миграции, невосполнимых демографических потерях и росте эмигрантских настроений среди нынешних подростков.Как отметила социолог, Верещук в данном случае не сказала ничего нового и даже повысила "возрастной ценз" воспитания русофобии, поскольку уже многие годы ее внедряют в сознание украинских детей еще с детских садов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Дядя Петя, ты дурак?": как украинцы имена дерусифицировалиКнижная война шариковых: как "перепрошивают" русскоязычных украинцевУкраинский актер призвал бить детей по голове за русский язык

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

форго, наталья киселева, новости, ирина верещук, политика, украина