https://crimea.ria.ru/20250524/v-kerchi-molodezh-na-gore-mitridat-razvernula-ogromnoe-znamya-pobedy-1146680529.html

В Керчи молодежь на горе Митридат развернула огромное Знамя Победы

В Керчи молодежь на горе Митридат развернула огромное Знамя Победы - РИА Новости Крым, 24.05.2025

В Керчи молодежь на горе Митридат развернула огромное Знамя Победы

В Керчь прибыли участники патриотической экспедиции "Непокоренные", которая была приурочена и посвящена 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Об этом... РИА Новости Крым, 24.05.2025

2025-05-24T17:29

2025-05-24T17:29

2025-05-24T17:20

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мая – РИА Новости Крым. В Керчь прибыли участники патриотической экспедиции "Непокоренные", которая была приурочена и посвящена 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщили в городской администрацииОтмечается, что инициаторами этого молодежного проекта стала молодежь Донбасса. Митинг-реквием прошел на горе Митридат. В нем приняли участие представители молодежных и патриотических движений города и власти. Присутствующие возложили цветы к Обелиску Славы, почтили память героев Великой отечественной войны минутой молчания.После этого участники акции развернули огромное Знамя Победы, как символ памяти о каждом солдате-освободителе. "Непокоренные" – это патриотический проект, который начался в 2022 году. Тогда на Поклонной горе в Москве впервые развернули огромную копию Знамени Победы. В этом году инициаторами стала молодежь Донецка. Экспедиция стартовала в ДНР и Беларуси. В ней участвуют 40 человек из России и 20 человек из Беларуси. К проекту присоединятся более 10 тысяч человек в разных регионах. Цель – объединить молодежь вокруг общих ценностей и памяти о великом прошлом.Участники экспедиции в этом году побывали в городах-героях и памятных местах, таких как Брест, Минск, Псков, Санкт-Петербург, Тверь, Ржев, Москва, Воронеж, Тула. В Москве участники развернули Знамя Победы на Поклонной горе, чтобы почтить память героев.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, керчь, олег каторгин, патриотическое воспитание, 80 лет победы, общество, события в донбассе, новости крыма