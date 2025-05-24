В Керчи молодежь на горе Митридат развернула огромное Знамя Победы
В Керчи встретили участников молодежной патриотической экспедиции "Непокоренные"
© Пресс-служба администрации КерчиВ Керчи встретили участников патриотической экспедиции "Непокоренные"
© Пресс-служба администрации Керчи
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мая – РИА Новости Крым. В Керчь прибыли участники патриотической экспедиции "Непокоренные", которая была приурочена и посвящена 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщили в городской администрации
Отмечается, что инициаторами этого молодежного проекта стала молодежь Донбасса.
Митинг-реквием прошел на горе Митридат. В нем приняли участие представители молодежных и патриотических движений города и власти. Присутствующие возложили цветы к Обелиску Славы, почтили память героев Великой отечественной войны минутой молчания.
© Пресс-служба администрации КерчиВ Керчи встретили участников патриотической экспедиции "Непокоренные"
© Пресс-служба администрации Керчи
В Керчи встретили участников патриотической экспедиции "Непокоренные"
После этого участники акции развернули огромное Знамя Победы, как символ памяти о каждом солдате-освободителе.
"Особенно ценно, что экспедиция объединила молодежь. Ребята пронесли это Знамя Победы, через города, чтобы напомнить всему миру: мы - наследники победителей — это лучший ответ тем, кто пытается переписать историю. Особые слова благодарности Донецкой Народной Республике, чья инициатива дала жизнь этому проекту. Жители Донбасса на своей земле ощутили цену мира и свободы", - отметил глава администрации Керчи Олег Каторгин.
© Пресс-служба администрации КерчиВ Керчи встретили участников патриотической экспедиции "Непокоренные"
© Пресс-служба администрации Керчи
В Керчи встретили участников патриотической экспедиции "Непокоренные"
"Непокоренные" – это патриотический проект, который начался в 2022 году. Тогда на Поклонной горе в Москве впервые развернули огромную копию Знамени Победы. В этом году инициаторами стала молодежь Донецка. Экспедиция стартовала в ДНР и Беларуси. В ней участвуют 40 человек из России и 20 человек из Беларуси. К проекту присоединятся более 10 тысяч человек в разных регионах. Цель – объединить молодежь вокруг общих ценностей и памяти о великом прошлом.
Участники экспедиции в этом году побывали в городах-героях и памятных местах, таких как Брест, Минск, Псков, Санкт-Петербург, Тверь, Ржев, Москва, Воронеж, Тула. В Москве участники развернули Знамя Победы на Поклонной горе, чтобы почтить память героев.
© Пресс-служба администрации КерчиВ Керчи встретили участников патриотической экспедиции "Непокоренные"
© Пресс-служба администрации Керчи
В Керчи встретили участников патриотической экспедиции "Непокоренные"
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