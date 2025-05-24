https://crimea.ria.ru/20250524/v-ingushetii-arkheologi-obnaruzhili-drevniy-protogorod-1146677738.html

В Ингушетии археологи обнаружили древний протогород

В Ингушетии археологи обнаружили древний протогород - РИА Новости Крым, 24.05.2025

В Ингушетии археологи обнаружили древний протогород

Археологи обнаружили в Джейрахском районе Ингушетии следы поселения, которое, возможно, является древним протогородом, находка может перевернуть представления... РИА Новости Крым, 24.05.2025

2025-05-24T14:52

2025-05-24T14:52

2025-05-24T14:52

ингушетия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мая - РИА Новости Крым. Археологи обнаружили в Джейрахском районе Ингушетии следы поселения, которое, возможно, является древним протогородом, находка может перевернуть представления об истории региона, пишет РИА Новости со ссылкой на школу каменщиков-реставраторов "Наследие".В пресс-службе отметили, что прокладка шурфов - вертикальных горных выработок - выявила регулярные каменные стены под нетронутым слоем дерна - верхнего слоя почвы, - что указывает на ранее неизвестные сооружения. Учитывая протяженность обнаруженных стен - около двух километров - и их расположение между двумя реками, ученые предполагают, что это может быть не просто разрозненная группа построек, а единый городской комплекс."Мы обнаружили не просто отдельные стены, а целую систему сооружений, что позволяет нам говорить о возможном существовании здесь древнего протогорода", - приводит пресс-служба слова генерального директора школы "Наследие" Рамзана Султыгова.В пресс-службе уточнили, что ранее в этом же районе были обнаружены сооружения циклопической кладки, датированные II тысячелетием до нашей эры."Новые находки могут свидетельствовать о непрерывности жизни на этой территории и подтвердить гипотезу о существовании здесь крупного поселения, игравшего важную роль в формировании ингушского этноса", - подчеркнули в школе "Наследие".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ингушетия, история, археология, новости, общество