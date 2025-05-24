https://crimea.ria.ru/20250524/v-ingushetii-arkheologi-obnaruzhili-drevniy-protogorod-1146677738.html
В Ингушетии археологи обнаружили древний протогород
В Ингушетии археологи обнаружили древний протогород - РИА Новости Крым, 24.05.2025
В Ингушетии археологи обнаружили древний протогород
Археологи обнаружили в Джейрахском районе Ингушетии следы поселения, которое, возможно, является древним протогородом, находка может перевернуть представления... РИА Новости Крым, 24.05.2025
2025-05-24T14:52
2025-05-24T14:52
2025-05-24T14:52
ингушетия
история
археология
новости
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/08/0e/1120528864_0:0:2000:1126_1920x0_80_0_0_2920d1d096983ba9c18427f78a7dbdfc.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мая - РИА Новости Крым. Археологи обнаружили в Джейрахском районе Ингушетии следы поселения, которое, возможно, является древним протогородом, находка может перевернуть представления об истории региона, пишет РИА Новости со ссылкой на школу каменщиков-реставраторов "Наследие".В пресс-службе отметили, что прокладка шурфов - вертикальных горных выработок - выявила регулярные каменные стены под нетронутым слоем дерна - верхнего слоя почвы, - что указывает на ранее неизвестные сооружения. Учитывая протяженность обнаруженных стен - около двух километров - и их расположение между двумя реками, ученые предполагают, что это может быть не просто разрозненная группа построек, а единый городской комплекс."Мы обнаружили не просто отдельные стены, а целую систему сооружений, что позволяет нам говорить о возможном существовании здесь древнего протогорода", - приводит пресс-служба слова генерального директора школы "Наследие" Рамзана Султыгова.В пресс-службе уточнили, что ранее в этом же районе были обнаружены сооружения циклопической кладки, датированные II тысячелетием до нашей эры."Новые находки могут свидетельствовать о непрерывности жизни на этой территории и подтвердить гипотезу о существовании здесь крупного поселения, игравшего важную роль в формировании ингушского этноса", - подчеркнули в школе "Наследие".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20250520/polovtsy-i-skify-chi-mogily-nashli-arkheologi-v-kurganakh-pod-simferopolem-1146542053.html
ингушетия
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/08/0e/1120528864_225:0:2000:1331_1920x0_80_0_0_28ec8182221bd0296a7b3ea8387f0fc5.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ингушетия, история, археология, новости, общество
В Ингушетии археологи обнаружили древний протогород
Следы древнего протогорода обнаружили в Ингушетии
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мая - РИА Новости Крым. Археологи обнаружили в Джейрахском районе Ингушетии следы поселения, которое, возможно, является древним протогородом, находка может перевернуть представления об истории региона, пишет РИА Новости со ссылкой на школу каменщиков-реставраторов "Наследие".
"Археологическая экспедиция школы мастеров каменщиков-реставраторов ООО "Наследие" в Джейрахском районе Ингушетии сделала открытие, которое может перевернуть представления об истории региона. В Галгаевском ущелье вдоль реки Ахк-Хий (Тетрицкали) обнаружены следы поселения, которое, возможно, является древним протогородом - колыбелью ингушского народа", - говорится в сообщении пресс-службы школы.
В пресс-службе отметили, что прокладка шурфов - вертикальных горных выработок - выявила регулярные каменные стены под нетронутым слоем дерна - верхнего слоя почвы, - что указывает на ранее неизвестные сооружения. Учитывая протяженность обнаруженных стен - около двух километров - и их расположение между двумя реками, ученые предполагают, что это может быть не просто разрозненная группа построек, а единый городской комплекс.
"Мы обнаружили не просто отдельные стены, а целую систему сооружений, что позволяет нам говорить о возможном существовании здесь древнего протогорода", - приводит пресс-служба слова генерального директора школы "Наследие" Рамзана Султыгова.
В пресс-службе уточнили, что ранее в этом же районе были обнаружены сооружения циклопической кладки, датированные II тысячелетием до нашей эры.
"Новые находки могут свидетельствовать о непрерывности жизни на этой территории и подтвердить гипотезу о существовании здесь крупного поселения, игравшего важную роль в формировании ингушского этноса", - подчеркнули в школе "Наследие".
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.