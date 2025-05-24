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В Ингушетии археологи обнаружили древний протогород - РИА Новости Крым, 24.05.2025
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В Ингушетии археологи обнаружили древний протогород
В Ингушетии археологи обнаружили древний протогород - РИА Новости Крым, 24.05.2025
В Ингушетии археологи обнаружили древний протогород
Археологи обнаружили в Джейрахском районе Ингушетии следы поселения, которое, возможно, является древним протогородом, находка может перевернуть представления... РИА Новости Крым, 24.05.2025
2025-05-24T14:52
2025-05-24T14:52
ингушетия
история
археология
новости
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мая - РИА Новости Крым. Археологи обнаружили в Джейрахском районе Ингушетии следы поселения, которое, возможно, является древним протогородом, находка может перевернуть представления об истории региона, пишет РИА Новости со ссылкой на школу каменщиков-реставраторов "Наследие".В пресс-службе отметили, что прокладка шурфов - вертикальных горных выработок - выявила регулярные каменные стены под нетронутым слоем дерна - верхнего слоя почвы, - что указывает на ранее неизвестные сооружения. Учитывая протяженность обнаруженных стен - около двух километров - и их расположение между двумя реками, ученые предполагают, что это может быть не просто разрозненная группа построек, а единый городской комплекс."Мы обнаружили не просто отдельные стены, а целую систему сооружений, что позволяет нам говорить о возможном существовании здесь древнего протогорода", - приводит пресс-служба слова генерального директора школы "Наследие" Рамзана Султыгова.В пресс-службе уточнили, что ранее в этом же районе были обнаружены сооружения циклопической кладки, датированные II тысячелетием до нашей эры."Новые находки могут свидетельствовать о непрерывности жизни на этой территории и подтвердить гипотезу о существовании здесь крупного поселения, игравшего важную роль в формировании ингушского этноса", - подчеркнули в школе "Наследие".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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ингушетия, история, археология, новости, общество
В Ингушетии археологи обнаружили древний протогород

Следы древнего протогорода обнаружили в Ингушетии

14:52 24.05.2025
 
© РИА Новости . Анна Садовникова / Перейти в фотобанкАрхеолог. Архивное фото
Археолог. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 24.05.2025
© РИА Новости . Анна Садовникова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мая - РИА Новости Крым. Археологи обнаружили в Джейрахском районе Ингушетии следы поселения, которое, возможно, является древним протогородом, находка может перевернуть представления об истории региона, пишет РИА Новости со ссылкой на школу каменщиков-реставраторов "Наследие".

"Археологическая экспедиция школы мастеров каменщиков-реставраторов ООО "Наследие" в Джейрахском районе Ингушетии сделала открытие, которое может перевернуть представления об истории региона. В Галгаевском ущелье вдоль реки Ахк-Хий (Тетрицкали) обнаружены следы поселения, которое, возможно, является древним протогородом - колыбелью ингушского народа", - говорится в сообщении пресс-службы школы.

В пресс-службе отметили, что прокладка шурфов - вертикальных горных выработок - выявила регулярные каменные стены под нетронутым слоем дерна - верхнего слоя почвы, - что указывает на ранее неизвестные сооружения. Учитывая протяженность обнаруженных стен - около двух километров - и их расположение между двумя реками, ученые предполагают, что это может быть не просто разрозненная группа построек, а единый городской комплекс.
"Мы обнаружили не просто отдельные стены, а целую систему сооружений, что позволяет нам говорить о возможном существовании здесь древнего протогорода", - приводит пресс-служба слова генерального директора школы "Наследие" Рамзана Султыгова.
В пресс-службе уточнили, что ранее в этом же районе были обнаружены сооружения циклопической кладки, датированные II тысячелетием до нашей эры.
"Новые находки могут свидетельствовать о непрерывности жизни на этой территории и подтвердить гипотезу о существовании здесь крупного поселения, игравшего важную роль в формировании ингушского этноса", - подчеркнули в школе "Наследие".
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