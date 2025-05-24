https://crimea.ria.ru/20250524/tropicheskoe-teplo-pogoda-v-krymu-24-maya-1146648301.html
Тропическое тепло: погода в Крыму 24 мая
Тропическое тепло: погода в Крыму 24 мая - РИА Новости Крым, 23.05.2025
Тропическое тепло: погода в Крыму 24 мая
В субботу воздух в Крыму продолжит прогреваться, тропический воздух принесет на полуостров летнее тепло. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре. РИА Новости Крым, 23.05.2025
2025-05-24T00:01
2025-05-24T00:01
2025-05-23T15:14
погода
погода в крыму
крымский гидрометцентр
общество
крым
симферополь
севастополь
феодосия
евпатория
ялта
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/07/05/1138636651_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_8428616587fa762ed24eca92aeaa6b90.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мая – РИА Новости Крым. В субботу воздух в Крыму продолжит прогреваться, тропический воздух принесет на полуостров летнее тепло. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-восточный ночью 5-10 м/с, днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 10...12, днем 27...29.В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью восточный, днем юго-западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 13...15°, днем 24...26.Тепло будет и на побережье. В Ялте, Алуште, Судаке, Феодосии и Евпатории переменная облачность, без осадков, ночью температура воздуха составит +12....15, днем столбики термометров покажут +24...27.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
крым
симферополь
севастополь
феодосия
евпатория
ялта
алушта
судак
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/07/05/1138636651_346:0:3077:2048_1920x0_80_0_0_681de12b364557b9b08e3467c8280032.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
погода, погода в крыму, крымский гидрометцентр, общество, крым, симферополь, севастополь, феодосия, евпатория, ялта, алушта, судак
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мая – РИА Новости Крым. В субботу воздух в Крыму продолжит прогреваться, тропический воздух принесет на полуостров летнее тепло. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.
"На полуострове будет солнечно и без осадков, благодаря тропической воздушной массе. Ветер юго-восточный ночью 5-10 м/с, днем 7-12 м/с, днем 25 мая местами порывы до 15 м/с. Температура воздуха ночью +…14, днем +24…29, в горах +17…22", - сообщили синоптики.
В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-восточный ночью 5-10 м/с, днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 10...12, днем 27...29.
В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью восточный, днем юго-западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 13...15°, днем 24...26.
Тепло будет и на побережье. В Ялте, Алуште, Судаке, Феодосии и Евпатории переменная облачность, без осадков, ночью температура воздуха составит +12....15, днем столбики термометров покажут +24...27.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.