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Тропическое тепло: погода в Крыму 24 мая - РИА Новости Крым, 23.05.2025
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Тропическое тепло: погода в Крыму 24 мая
Тропическое тепло: погода в Крыму 24 мая - РИА Новости Крым, 23.05.2025
Тропическое тепло: погода в Крыму 24 мая
В субботу воздух в Крыму продолжит прогреваться, тропический воздух принесет на полуостров летнее тепло. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре. РИА Новости Крым, 23.05.2025
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2025-05-23T15:14
погода
погода в крыму
крымский гидрометцентр
общество
крым
симферополь
севастополь
феодосия
евпатория
ялта
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мая – РИА Новости Крым. В субботу воздух в Крыму продолжит прогреваться, тропический воздух принесет на полуостров летнее тепло. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-восточный ночью 5-10 м/с, днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 10...12, днем 27...29.В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью восточный, днем юго-западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 13...15°, днем 24...26.Тепло будет и на побережье. В Ялте, Алуште, Судаке, Феодосии и Евпатории переменная облачность, без осадков, ночью температура воздуха составит +12....15, днем столбики термометров покажут +24...27.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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погода, погода в крыму, крымский гидрометцентр, общество, крым, симферополь, севастополь, феодосия, евпатория, ялта, алушта, судак
Тропическое тепло: погода в Крыму 24 мая

Погода в Крыму в субботу

00:01 24.05.2025
 
© РИА Новости . Владимир Сергеев / Перейти в фотобанкЖара в Москве
Жара в Москве - РИА Новости, 1920, 24.05.2025
© РИА Новости . Владимир Сергеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мая – РИА Новости Крым. В субботу воздух в Крыму продолжит прогреваться, тропический воздух принесет на полуостров летнее тепло. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.

"На полуострове будет солнечно и без осадков, благодаря тропической воздушной массе. Ветер юго-восточный ночью 5-10 м/с, днем 7-12 м/с, днем 25 мая местами порывы до 15 м/с. Температура воздуха ночью +…14, днем +24…29, в горах +17…22", - сообщили синоптики.

В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-восточный ночью 5-10 м/с, днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 10...12, днем 27...29.
В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью восточный, днем юго-западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 13...15°, днем 24...26.
Тепло будет и на побережье. В Ялте, Алуште, Судаке, Феодосии и Евпатории переменная облачность, без осадков, ночью температура воздуха составит +12....15, днем столбики термометров покажут +24...27.
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Заголовок открываемого материала
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00:00Какой сегодня праздник: 24 мая
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22:06Когда откроют участок новой четырехполосной дороги Алушта – Ялта
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