https://crimea.ria.ru/20250524/tropicheskoe-teplo-pogoda-v-krymu-24-maya-1146648301.html

Тропическое тепло: погода в Крыму 24 мая

Тропическое тепло: погода в Крыму 24 мая - РИА Новости Крым, 23.05.2025

Тропическое тепло: погода в Крыму 24 мая

В субботу воздух в Крыму продолжит прогреваться, тропический воздух принесет на полуостров летнее тепло. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре. РИА Новости Крым, 23.05.2025

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погода

погода в крыму

крымский гидрометцентр

общество

крым

симферополь

севастополь

феодосия

евпатория

ялта

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мая – РИА Новости Крым. В субботу воздух в Крыму продолжит прогреваться, тропический воздух принесет на полуостров летнее тепло. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-восточный ночью 5-10 м/с, днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 10...12, днем 27...29.В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью восточный, днем юго-западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 13...15°, днем 24...26.Тепло будет и на побережье. В Ялте, Алуште, Судаке, Феодосии и Евпатории переменная облачность, без осадков, ночью температура воздуха составит +12....15, днем столбики термометров покажут +24...27.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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