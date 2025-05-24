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Тело фантаста Никитина хотят заморозить для воскрешения в будущем

Тело фантаста Никитина хотят заморозить для воскрешения в будущем - РИА Новости Крым, 24.05.2025

Тело фантаста Никитина хотят заморозить для воскрешения в будущем

Тело писателя-фантаста Юрия Никитина, скончавшегося 23 мая на 86-м году жизни, будет подвергнуто криокнсервации для возможного оживления в будущем. Об этом... РИА Новости Крым, 24.05.2025

2025-05-24T16:07

2025-05-24T16:07

2025-05-24T16:07

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мая – РИА Новости Крым. Тело писателя-фантаста Юрия Никитина, скончавшегося 23 мая на 86-м году жизни, будет подвергнуто криокнсервации для возможного оживления в будущем. Об этом заявила его вдова Лилия Никитина.По ее словам, сам писатель завещал поступить со своим телом именно так.При этом он отметила, что поскольку процедура требует значительных финансовых затрат, семья обращается к читателям, коллегам и "всем, кто разделял творческие взгляды Юрия Александровича", с просьбой о финансовой поддержке.Юрий Никитин — советский и российский писатель, работал в жанрах научной фантастики, исторического романа, славянского фэнтези. За книгу "Огнепоклонники" получил высокие литературные премии и был принят в Союз писателей СССР. Среди самых известных его романов такие произведения как "Трое из леса", "Передышка бывает недолгой", цикл "Русские идут" и другие.Всего Никитин выпустил более 60 книг. Под псевдонимом Гай Юлий Орловский Никитин также написал серию романов в жанре фэнтези о Ричарде Длинные Руки.Криоконсервация – технология сохранения тел человека и животных в условиях глубокой заморозки. В последние годы наблюдается рост спроса на данную услугу. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

ссср

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

литература, в мире, новости, общество, ссср