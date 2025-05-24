Рейтинг@Mail.ru
США больше не будут нести в мир демократию под дулом пистолета – Трамп - РИА Новости Крым, 24.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250524/ssha-bolshe-ne-budut-nesti-v-mir-demokratiyu-pod-dulom-pistoleta--tramp-1146684661.html
США больше не будут нести в мир демократию под дулом пистолета – Трамп
США больше не будут нести в мир демократию под дулом пистолета – Трамп - РИА Новости Крым, 24.05.2025
США больше не будут нести в мир демократию под дулом пистолета – Трамп
Армия США больше не будет "нести демократию под дулом пистолета" или вести войны с целью "преобразования культуры" других стран. Об этом заявил американский... РИА Новости Крым, 24.05.2025
2025-05-24T18:56
2025-05-24T18:56
сша
дональд трамп
в мире
безопасность
новости
политика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/04/08/1145524118_0:0:1024:576_1920x0_80_0_0_aca21069eca2a6a2762a74a2691f1367.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мая – РИА Новости Крым. Армия США больше не будет "нести демократию под дулом пистолета" или вести войны с целью "преобразования культуры" других стран. Об этом заявил американский лидер Дональд Трамп на торжественной церемонии в военной академии Вест Поинт.По словам главы Белого дома, после его возвращения американскую армию снова начали уважать в мире.При этом Трамп заявил, что армия США изучает новые способы ведения военных конфликтов на примере украинского.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
сша
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/04/08/1145524118_66:0:977:683_1920x0_80_0_0_dcb42eb5c394ce9d4ed33ae9f2bc851c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
сша, дональд трамп, в мире, безопасность, новости, политика
США больше не будут нести в мир демократию под дулом пистолета – Трамп

Трамп пообещал отменить практику распространения американской демократии военной силой

18:56 24.05.2025
 
© AP Photo Manuel Balce CenetaПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 24.05.2025
© AP Photo Manuel Balce Ceneta
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мая – РИА Новости Крым. Армия США больше не будет "нести демократию под дулом пистолета" или вести войны с целью "преобразования культуры" других стран. Об этом заявил американский лидер Дональд Трамп на торжественной церемонии в военной академии Вест Поинт.
"Работа вооруженных сил США не проводить "дрэг-шоу", чтобы преобразовать культуру других стран или распространять демократию под дулом пистолета. Работа армии – доминировать и уничтожать угрозы Соединенным Штатам", - цитирует Трампа РИА Новости.
По словам главы Белого дома, после его возвращения американскую армию снова начали уважать в мире.
При этом Трамп заявил, что армия США изучает новые способы ведения военных конфликтов на примере украинского.
"Мы видим другие формы ведения борьбы. Дроны, бьющие с высокой точностью на высокой скорости. Мы никогда не видели подобного, и мы учимся на этом", - сказал он.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
СШАДональд ТрампВ миреБезопасностьНовостиПолитика
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
19:51В Крыму состоялся первый модный показ национальной одежды местных народов
19:37Лучший день за год: российские военные не сдержали эмоций после обмена
19:17"Краснодар" впервые в истории стал чемпионом России по футболу
18:56США больше не будут нести в мир демократию под дулом пистолета – Трамп
18:39Стойкие к экстремальным условиям: в РФ создают быстровозводимые казармы
18:19Бюджетные места в вузах России будут распределять по-новому
17:45Два спасателя МЧС ранены после удара дрона в Белгородской области
17:35Беспилотник уничтожен над Крымом
17:29В Керчи молодежь на горе Митридат развернула огромное Знамя Победы
17:03В США заявили о важном осознании на Западе роли Европы и Украины
16:42"Искандер" уничтожил контейнеровоз с БЭКами и дронами в порту Одессы
16:37Проигравший выборы в Румынии Симион призвал граждан выходить на протесты
16:17Крымский мост сейчас: актуальные данные об очередях и времени ожидания
16:07Тело фантаста Никитина хотят заморозить для воскрешения в будущем
15:27Последний звонок в Севастополе прозвучал для семи тысяч выпускников
15:10В Севастополе выявили нелегальных мигрантов в ходе рейда
14:52В Ингушетии археологи обнаружили древний протогород
14:15В Крыму ответили на слова Верещук: "скоро некого будет готовить к войне"
13:45Новости СВО: названы катастрофические потери ВСУ на фронте
13:32Россия и Украина обменялись военнопленными по формуле 307 на 307 - ВИДЕО 0:25
Лента новостейМолния