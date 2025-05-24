https://crimea.ria.ru/20250524/ssha-bolshe-ne-budut-nesti-v-mir-demokratiyu-pod-dulom-pistoleta--tramp-1146684661.html

США больше не будут нести в мир демократию под дулом пистолета – Трамп

США больше не будут нести в мир демократию под дулом пистолета – Трамп - РИА Новости Крым, 24.05.2025

США больше не будут нести в мир демократию под дулом пистолета – Трамп

Армия США больше не будет "нести демократию под дулом пистолета" или вести войны с целью "преобразования культуры" других стран. Об этом заявил американский... РИА Новости Крым, 24.05.2025

2025-05-24T18:56

2025-05-24T18:56

2025-05-24T18:56

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политика

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мая – РИА Новости Крым. Армия США больше не будет "нести демократию под дулом пистолета" или вести войны с целью "преобразования культуры" других стран. Об этом заявил американский лидер Дональд Трамп на торжественной церемонии в военной академии Вест Поинт.По словам главы Белого дома, после его возвращения американскую армию снова начали уважать в мире.При этом Трамп заявил, что армия США изучает новые способы ведения военных конфликтов на примере украинского.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сша, дональд трамп, в мире, безопасность, новости, политика