США больше не будут нести в мир демократию под дулом пистолета – Трамп
Трамп пообещал отменить практику распространения американской демократии военной силой
© AP Photo Manuel Balce CenetaПрезидент США Дональд Трамп
© AP Photo Manuel Balce Ceneta
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мая – РИА Новости Крым. Армия США больше не будет "нести демократию под дулом пистолета" или вести войны с целью "преобразования культуры" других стран. Об этом заявил американский лидер Дональд Трамп на торжественной церемонии в военной академии Вест Поинт.
"Работа вооруженных сил США не проводить "дрэг-шоу", чтобы преобразовать культуру других стран или распространять демократию под дулом пистолета. Работа армии – доминировать и уничтожать угрозы Соединенным Штатам", - цитирует Трампа РИА Новости.
По словам главы Белого дома, после его возвращения американскую армию снова начали уважать в мире.
При этом Трамп заявил, что армия США изучает новые способы ведения военных конфликтов на примере украинского.
"Мы видим другие формы ведения борьбы. Дроны, бьющие с высокой точностью на высокой скорости. Мы никогда не видели подобного, и мы учимся на этом", - сказал он.
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