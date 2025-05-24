Рейтинг@Mail.ru
Россия и Украина обменялись военнопленными по формуле 307 на 307 - ВИДЕО - РИА Новости Крым, 24.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250524/rossiya-i-ukraina-proveli-novyy-etap-obmena-plennymi-1146677057.html
Россия и Украина обменялись военнопленными по формуле 307 на 307 - ВИДЕО
Россия и Украина обменялись военнопленными по формуле 307 на 307 - ВИДЕО - РИА Новости Крым, 24.05.2025
Россия и Украина обменялись военнопленными по формуле 307 на 307 - ВИДЕО
Россия и Украина провели новый раунд обмена военнопленными, домой вернулись по 307 человек с каждой стороны. Об этом сообщает Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 24.05.2025
2025-05-24T13:32
2025-05-24T14:43
пленные
обмен пленными
новости сво
россия
украина
новости
всу (вооруженные силы украины)
видео
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/05/18/1146677533_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_7be34c494ae5000df842316f202ad614.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мая – РИА Новости Крым. Россия и Украина провели новый раунд обмена военнопленными, домой вернулись по 307 человек с каждой стороны. Об этом сообщает Минобороны РФ.В настоящее время российские военнослужащие находятся на территории Белоруссии, где им оказывается необходимая психологическая и медицинская помощь, добавили в ведомстве. Всех освобожденных российских военных доставят в Российскую Федерацию для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны России. В МО РФ подчеркнули, что инициированный российской стороной масштабный обмен будет продолжен.Накануне Россия и Украина провели обмен военнопленными и гражданскими лицами в формате 390 на 390. С подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 270 российских военнослужащих, а также 120 гражданских лиц, в том числе захваченных ВСУ мирных жителей Курской области. Взамен переданы 270 военнопленных ВСУ и 120 гражданских лиц.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20250523/kiev-uderzhivaet-v-sumakh-esche-34-mirnykh-zhitelya-kurskoy-oblasti-1146669341.html
россия
украина
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Возвращение из украинского плена новой группы российских военных
Минобороны России показало кадры возвращения из украинского плена новой группы российских военных
2025-05-24T13:32
true
PT0M25S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/05/18/1146677533_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_8663147cd0a461031a3a84e190a66cb6.jpg.webp
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
пленные, обмен пленными, новости сво, россия, украина, новости, всу (вооруженные силы украины), видео
Россия и Украина обменялись военнопленными по формуле 307 на 307 - ВИДЕО

Состоялся новый раунд обмена военнопленными между РФ и Украиной по формуле 307 на 307

13:32 24.05.2025 (обновлено: 14:43 24.05.2025)
 
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мая – РИА Новости Крым. Россия и Украина провели новый раунд обмена военнопленными, домой вернулись по 307 человек с каждой стороны. Об этом сообщает Минобороны РФ.
"В соответствии с российско-украинскими договоренностями, достигнутыми 16 мая в Стамбуле, с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены еще 307 российских военнослужащих. Взамен переданы 307 военнопленных ВСУ", - говорится в сообщении.
В настоящее время российские военнослужащие находятся на территории Белоруссии, где им оказывается необходимая психологическая и медицинская помощь, добавили в ведомстве. Всех освобожденных российских военных доставят в Российскую Федерацию для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны России.
В МО РФ подчеркнули, что инициированный российской стороной масштабный обмен будет продолжен.
Накануне Россия и Украина провели обмен военнопленными и гражданскими лицами в формате 390 на 390. С подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 270 российских военнослужащих, а также 120 гражданских лиц, в том числе захваченных ВСУ мирных жителей Курской области. Взамен переданы 270 военнопленных ВСУ и 120 гражданских лиц.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Возвращение мирных жителей Курской области в Россию из украинского плена
Вчера, 20:04
Киев удерживает в Сумах еще 34 мирных жителя Курской области
 
ПленныеОбмен пленнымиНовости СВОРоссияУкраинаНовостиВСУ (Вооруженные силы Украины)Видео
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
14:52В Ингушетии археологи обнаружили древний протогород
14:15В Крыму ответили на слова Верещук: "скоро некого будет готовить к войне"
13:45Новости СВО: названы катастрофические потери ВСУ на фронте
13:32Россия и Украина обменялись военнопленными по формуле 307 на 307 - ВИДЕО 0:25
13:27Украинский МиГ-29 сбит российской ПВО
13:05Крымский мост сейчас: очередь стала в три раза больше
13:03Германия отправит войска на Украину только в одном случае – глава МО
12:33Групповой удар по ВПК Украины – какие объекты поражены
12:29В школах Крыма прозвучал последний звонок
12:15Армия России освободила три населенных пункта
11:47ЕС предложит G7 снизить потолок цен на российскую нефть до 45 долларов
11:05Когда запустят пассажирские паромы между ДНР и Кубанью
10:50Атаки беспилотников продолжаются: сбиты 5 дронов ВСУ в Тверской области
10:34В провинции у моря: малоизвестные факты о Бродском в Крыму
10:09Крымский мост сейчас: очередь снова растет
09:58ДТП с погибшим ребенком в Ногинске: водитель микроавтобуса задержан
09:1310 беспилотников за полчаса: новая атака ВСУ на Белгородскую область
08:47В офисе Зеленского призвали внушать детям мысль о России как о враге
08:34День славянской письменности и культуры: в чем значение праздника
08:0394 дрона ВСУ сбиты над регионами России
Лента новостейМолния