https://crimea.ria.ru/20250524/rossiya-i-ukraina-proveli-novyy-etap-obmena-plennymi-1146677057.html

Россия и Украина обменялись военнопленными по формуле 307 на 307 - ВИДЕО

Россия и Украина обменялись военнопленными по формуле 307 на 307 - ВИДЕО - РИА Новости Крым, 24.05.2025

Россия и Украина обменялись военнопленными по формуле 307 на 307 - ВИДЕО

Россия и Украина провели новый раунд обмена военнопленными, домой вернулись по 307 человек с каждой стороны. Об этом сообщает Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 24.05.2025

2025-05-24T13:32

2025-05-24T13:32

2025-05-24T14:43

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мая – РИА Новости Крым. Россия и Украина провели новый раунд обмена военнопленными, домой вернулись по 307 человек с каждой стороны. Об этом сообщает Минобороны РФ.В настоящее время российские военнослужащие находятся на территории Белоруссии, где им оказывается необходимая психологическая и медицинская помощь, добавили в ведомстве. Всех освобожденных российских военных доставят в Российскую Федерацию для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны России. В МО РФ подчеркнули, что инициированный российской стороной масштабный обмен будет продолжен.Накануне Россия и Украина провели обмен военнопленными и гражданскими лицами в формате 390 на 390. С подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 270 российских военнослужащих, а также 120 гражданских лиц, в том числе захваченных ВСУ мирных жителей Курской области. Взамен переданы 270 военнопленных ВСУ и 120 гражданских лиц.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20250523/kiev-uderzhivaet-v-sumakh-esche-34-mirnykh-zhitelya-kurskoy-oblasti-1146669341.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Возвращение из украинского плена новой группы российских военных Минобороны России показало кадры возвращения из украинского плена новой группы российских военных 2025-05-24T13:32 true PT0M25S

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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