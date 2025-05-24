https://crimea.ria.ru/20250524/rossiya-i-ukraina-proveli-novyy-etap-obmena-plennymi-1146677057.html
Россия и Украина обменялись военнопленными по формуле 307 на 307 - ВИДЕО
Россия и Украина обменялись военнопленными по формуле 307 на 307 - ВИДЕО - РИА Новости Крым, 24.05.2025
Россия и Украина обменялись военнопленными по формуле 307 на 307 - ВИДЕО
Россия и Украина провели новый раунд обмена военнопленными, домой вернулись по 307 человек с каждой стороны. Об этом сообщает Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 24.05.2025
2025-05-24T13:32
2025-05-24T13:32
2025-05-24T14:43
пленные
обмен пленными
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мая – РИА Новости Крым. Россия и Украина провели новый раунд обмена военнопленными, домой вернулись по 307 человек с каждой стороны. Об этом сообщает Минобороны РФ.В настоящее время российские военнослужащие находятся на территории Белоруссии, где им оказывается необходимая психологическая и медицинская помощь, добавили в ведомстве. Всех освобожденных российских военных доставят в Российскую Федерацию для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны России. В МО РФ подчеркнули, что инициированный российской стороной масштабный обмен будет продолжен.Накануне Россия и Украина провели обмен военнопленными и гражданскими лицами в формате 390 на 390. С подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 270 российских военнослужащих, а также 120 гражданских лиц, в том числе захваченных ВСУ мирных жителей Курской области. Взамен переданы 270 военнопленных ВСУ и 120 гражданских лиц.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20250523/kiev-uderzhivaet-v-sumakh-esche-34-mirnykh-zhitelya-kurskoy-oblasti-1146669341.html
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Возвращение из украинского плена новой группы российских военных
Минобороны России показало кадры возвращения из украинского плена новой группы российских военных
2025-05-24T13:32
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
пленные, обмен пленными, новости сво, россия, украина, новости, всу (вооруженные силы украины), видео
Россия и Украина обменялись военнопленными по формуле 307 на 307 - ВИДЕО
Состоялся новый раунд обмена военнопленными между РФ и Украиной по формуле 307 на 307
13:32 24.05.2025 (обновлено: 14:43 24.05.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мая – РИА Новости Крым. Россия и Украина провели новый раунд обмена военнопленными, домой вернулись по 307 человек с каждой стороны. Об этом сообщает Минобороны РФ.
"В соответствии с российско-украинскими договоренностями, достигнутыми 16 мая в Стамбуле, с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены еще 307 российских военнослужащих. Взамен переданы 307 военнопленных ВСУ", - говорится в сообщении.
В настоящее время российские военнослужащие находятся на территории Белоруссии, где им оказывается необходимая психологическая и медицинская помощь, добавили в ведомстве. Всех освобожденных российских военных доставят в Российскую Федерацию для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны России.
В МО РФ подчеркнули, что инициированный российской стороной масштабный обмен будет продолжен.
Накануне Россия и Украина провели обмен военнопленными и гражданскими лицами в формате 390 на 390. С подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 270 российских военнослужащих, а также 120 гражданских лиц, в том числе захваченных ВСУ мирных жителей Курской области. Взамен переданы 270 военнопленных ВСУ и 120 гражданских лиц.
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