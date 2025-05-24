https://crimea.ria.ru/20250524/obmen-plennymi-i-udar-iskandera-po-portu-odessy-glavnoe-za-den-1146685435.html

Обмен пленными и удар "Искандера" по порту Одессы: главное за день

Обмен пленными и удар "Искандера" по порту Одессы: главное за день - РИА Новости Крым, 24.05.2025

Обмен пленными и удар "Искандера" по порту Одессы: главное за день

Россия и Украина произвели обмен военнопленными по формуле 307 на 307. Российские войска освободила Локню в Сумской области, Отрадное и Ступочки в ДНР... РИА Новости Крым, 24.05.2025

2025-05-24T21:56

2025-05-24T21:56

2025-05-24T21:56

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мая – РИА Новости Крым. Россия и Украина произвели обмен военнопленными по формуле 307 на 307. Российские войска освободила Локню в Сумской области, Отрадное и Ступочки в ДНР. "Искандер" уничтожил контейнеровоз с БЭКами и дронами в порту Одессы. Глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков рассказал о новом принципе распределения бюджетных мест в вузах. Американский президент Дональд Трамп пообещал, что США больше не будут "распространять демократию" в мире с помощью военной силы.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Обмен военнопленными между РФ и УкраинойРоссия и Украина провели новый раунд обмена военнопленными в соответствии с российско-украинскими договоренностями, достигнутыми 16 мая в Стамбуле. С подконтрольной киевскому режиму территории возвращены еще 307 российских военнослужащих. Взамен переданы 307 военнопленных ВСУ.Всех освобожденных российских военных доставят в Российскую Федерацию для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны России.Освобождение трех населенных пунктов в зоне СВОПодразделения Вооруженных сил России освободили населенные пункты Отрадное и Ступочки в ДНР и Локню в Сумской области. Локню освободили бойцы группировки "Север", Ступочки – бойцы "Южной" группировки, а Отрадное взяли под контроль военнослужащие "Востока".Удар "Искандером" по контейнеровозу в ОдессеВ порту Одессы расчеты оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер" нанесли групповой ракетный удар по контейнеровозу и складу контейнеров в порту. По данным Минобороны РФ, на борту перевозилось имущество военного назначения.На судне находилось около 100 контейнеров с грузом военного назначения, в том числе БЭКи, БПЛА и боеприпасы. В результате огневого поражения данных целей произошла вторичная детонация выгруженных на причал боеприпасов и контейнеров, а также сильный пожар.Новый принцип распределения бюджетных мест в вузахГлава Минобрнауки РФ Валерий Фальков рассказал о новом принципе распределения бюджетных мест в вузах. По его словам, часть бюджетных мест можно будет продолжать распределять между вузами по конкурсу, что позволит сохранить конкурентоспособность университетов, а другую часть – по госзаданию, исходя из экономической специфики конкретного региона и общей кадровой потребности в стране.Заявление Трампа о функциях армии СШААрмия США больше не будет "нести демократию под дулом пистолета" или вести войны с целью "преобразования культуры" других стран, заявил американский лидер Дональд Трамп на торжественной церемонии в военной академии Вест Поинт. По его словам, работа армии – доминировать и уничтожать угрозы Соединенным Штатам.При этом Трамп заявил, что армия США изучает новые способы ведения военных конфликтов на примере украинского.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20250524/luchshiy-den-za-god-rossiyskie-voennye-ne-sderzhali-emotsiy-posle-obmena-1146683815.html

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https://crimea.ria.ru/20250524/bespilotnik-unichtozhen-nad-krymom-1146680862.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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