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Обмен пленными и удар "Искандера" по порту Одессы: главное за день - РИА Новости Крым, 24.05.2025
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Обмен пленными и удар "Искандера" по порту Одессы: главное за день
Обмен пленными и удар "Искандера" по порту Одессы: главное за день - РИА Новости Крым, 24.05.2025
Обмен пленными и удар "Искандера" по порту Одессы: главное за день
Россия и Украина произвели обмен военнопленными по формуле 307 на 307. Российские войска освободила Локню в Сумской области, Отрадное и Ступочки в ДНР... РИА Новости Крым, 24.05.2025
2025-05-24T21:56
2025-05-24T21:56
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мая – РИА Новости Крым. Россия и Украина произвели обмен военнопленными по формуле 307 на 307. Российские войска освободила Локню в Сумской области, Отрадное и Ступочки в ДНР. "Искандер" уничтожил контейнеровоз с БЭКами и дронами в порту Одессы. Глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков рассказал о новом принципе распределения бюджетных мест в вузах. Американский президент Дональд Трамп пообещал, что США больше не будут "распространять демократию" в мире с помощью военной силы.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Обмен военнопленными между РФ и УкраинойРоссия и Украина провели новый раунд обмена военнопленными в соответствии с российско-украинскими договоренностями, достигнутыми 16 мая в Стамбуле. С подконтрольной киевскому режиму территории возвращены еще 307 российских военнослужащих. Взамен переданы 307 военнопленных ВСУ.Всех освобожденных российских военных доставят в Российскую Федерацию для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны России.Освобождение трех населенных пунктов в зоне СВОПодразделения Вооруженных сил России освободили населенные пункты Отрадное и Ступочки в ДНР и Локню в Сумской области. Локню освободили бойцы группировки "Север", Ступочки – бойцы "Южной" группировки, а Отрадное взяли под контроль военнослужащие "Востока".Удар "Искандером" по контейнеровозу в ОдессеВ порту Одессы расчеты оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер" нанесли групповой ракетный удар по контейнеровозу и складу контейнеров в порту. По данным Минобороны РФ, на борту перевозилось имущество военного назначения.На судне находилось около 100 контейнеров с грузом военного назначения, в том числе БЭКи, БПЛА и боеприпасы. В результате огневого поражения данных целей произошла вторичная детонация выгруженных на причал боеприпасов и контейнеров, а также сильный пожар.Новый принцип распределения бюджетных мест в вузахГлава Минобрнауки РФ Валерий Фальков рассказал о новом принципе распределения бюджетных мест в вузах. По его словам, часть бюджетных мест можно будет продолжать распределять между вузами по конкурсу, что позволит сохранить конкурентоспособность университетов, а другую часть – по госзаданию, исходя из экономической специфики конкретного региона и общей кадровой потребности в стране.Заявление Трампа о функциях армии СШААрмия США больше не будет "нести демократию под дулом пистолета" или вести войны с целью "преобразования культуры" других стран, заявил американский лидер Дональд Трамп на торжественной церемонии в военной академии Вест Поинт. По его словам, работа армии – доминировать и уничтожать угрозы Соединенным Штатам.При этом Трамп заявил, что армия США изучает новые способы ведения военных конфликтов на примере украинского.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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главное за день, новости, украина, сша, россия, в мире, политика, высшее образование, одесса
Обмен пленными и удар "Искандера" по порту Одессы: главное за день

Обмен военнопленными между РФ и Украиной и удар "Искандера" – главное за день

21:56 24.05.2025
 
© Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкОперативно-тактические ракетные комплексы "Искандер"
Оперативно-тактические ракетные комплексы Искандер
© Министерство обороны РФ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мая – РИА Новости Крым. Россия и Украина произвели обмен военнопленными по формуле 307 на 307. Российские войска освободила Локню в Сумской области, Отрадное и Ступочки в ДНР. "Искандер" уничтожил контейнеровоз с БЭКами и дронами в порту Одессы. Глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков рассказал о новом принципе распределения бюджетных мест в вузах. Американский президент Дональд Трамп пообещал, что США больше не будут "распространять демократию" в мире с помощью военной силы.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.

Обмен военнопленными между РФ и Украиной

Россия и Украина провели новый раунд обмена военнопленными в соответствии с российско-украинскими договоренностями, достигнутыми 16 мая в Стамбуле. С подконтрольной киевскому режиму территории возвращены еще 307 российских военнослужащих. Взамен переданы 307 военнопленных ВСУ.
Всех освобожденных российских военных доставят в Российскую Федерацию для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны России.
Российские военные поблагодарили Россию за возможность вернуться из украинского плена
19:37
Лучший день за год: российские военные не сдержали эмоций после обмена

Освобождение трех населенных пунктов в зоне СВО

Подразделения Вооруженных сил России освободили населенные пункты Отрадное и Ступочки в ДНР и Локню в Сумской области. Локню освободили бойцы группировки "Север", Ступочки – бойцы "Южной" группировки, а Отрадное взяли под контроль военнослужащие "Востока".
Местные жители во время праздничного мероприятия, посвященного Дню флага Украины - РИА Новости, 1920, 24.05.2025
14:15Эксклюзивы РИА Новости Крым
В Крыму ответили на слова Верещук: "скоро некого будет готовить к войне"

Удар "Искандером" по контейнеровозу в Одессе

В порту Одессы расчеты оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер" нанесли групповой ракетный удар по контейнеровозу и складу контейнеров в порту. По данным Минобороны РФ, на борту перевозилось имущество военного назначения.
На судне находилось около 100 контейнеров с грузом военного назначения, в том числе БЭКи, БПЛА и боеприпасы. В результате огневого поражения данных целей произошла вторичная детонация выгруженных на причал боеприпасов и контейнеров, а также сильный пожар.
Работа зенитно-ракетной системы ПВО С-300В4 - РИА Новости, 1920, 24.05.2025
17:35
Беспилотник уничтожен над Крымом

Новый принцип распределения бюджетных мест в вузах

Глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков рассказал о новом принципе распределения бюджетных мест в вузах. По его словам, часть бюджетных мест можно будет продолжать распределять между вузами по конкурсу, что позволит сохранить конкурентоспособность университетов, а другую часть – по госзаданию, исходя из экономической специфики конкретного региона и общей кадровой потребности в стране.
В Керчи встретили участников патриотической экспедиции Непокоренные
17:29
В Керчи молодежь на горе Митридат развернула огромное Знамя Победы

Заявление Трампа о функциях армии США

Армия США больше не будет "нести демократию под дулом пистолета" или вести войны с целью "преобразования культуры" других стран, заявил американский лидер Дональд Трамп на торжественной церемонии в военной академии Вест Поинт. По его словам, работа армии – доминировать и уничтожать угрозы Соединенным Штатам.
При этом Трамп заявил, что армия США изучает новые способы ведения военных конфликтов на примере украинского.
Флаг ЕС у здания представительства Европейского Союза в Москве - РИА Новости, 1920, 24.05.2025
11:47
ЕС предложит G7 снизить потолок цен на российскую нефть до 45 долларов
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Заголовок открываемого материала
21:56Обмен пленными и удар "Искандера" по порту Одессы: главное за день
21:30"Зеленский загнал себя в угол": в Крыму оценили риски для переговоров
21:18Четырехлетний ребенок утонул в колодце в Новой Москве
20:56В Словакии хотят потребовать от Украины компенсацию за помощь
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19:51В Крыму состоялся первый модный показ национальной одежды местных народов
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