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Новости СВО: названы катастрофические потери ВСУ на фронте - РИА Новости Крым, 24.05.2025
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Новости СВО: названы катастрофические потери ВСУ на фронте
Новости СВО: названы катастрофические потери ВСУ на фронте - РИА Новости Крым, 24.05.2025
Новости СВО: названы катастрофические потери ВСУ на фронте
Вооруженные формирования Украины за прошедшие сутки в зоне СВО потеряли порядка 1300 военнослужащих убитыми и ранеными, а также десятки единиц бронетехники,... РИА Новости Крым, 24.05.2025
2025-05-24T13:45
2025-05-24T13:45
новости сво
армия и флот
вооруженные силы россии
всу (вооруженные силы украины)
министерство обороны рф
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мая – РИА Новости Крым. Вооруженные формирования Украины за прошедшие сутки в зоне СВО потеряли порядка 1300 военнослужащих убитыми и ранеными, а также десятки единиц бронетехники, автомобилей и орудий полевой артиллерии. Об этом сообщает Минобороны РФ.Подразделения группировки войск "Север" в результате успешных действий освободили населенный пункт Локня Сумской области и нанесли поражение противнику в районах населенных пунктов Юнаковка, Бессаловка, Мирополье, Садки, Марьино Сумской области и Рубленое Харьковской области. Потери ВСУ составили свыше 155 военнослужащих, танк, четыре боевые бронированные машины, четыре автомобиля, десять орудий полевой артиллерии и склад боеприпасов.Военнослужащие группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи и позиции. Формирования ВСУ потерпели поражение в районах населенных пунктов Купянск, Андреевка Харьковской области, Редкодуб и Ямполь Донецкой Народной Республики. Противник потерял до 215 военнослужащих, три боевые бронированные машины, 17 автомобилей, два артиллерийских орудия, станцию радиоэлектронной борьбы и два склада боеприпасов.Бойцы "Южной" группировки войск в результате решительных действий освободили населенный пункт Ступочки ДНР и разгромили противника в районах населенных пунктов Звановка, Северск, Серебрянка, Константиновка, Бересток, Заря и Александро-Шультино ДНР.Украинские потеряли свыше 280 боевиков, четыре боевые бронированные машины, десять автомобилей, два орудия полевой артиллерии, станцию радиоэлектронной борьбы и склад боеприпасов.Подразделения группировки войск "Центр" нанесли поражение формированиям ВСУ в районах населенных пунктов Муравка, Яблоновка, Новосергеевка, Николаевка, Новоэкономическое, Алексеевка и Димитров ДНР. Потери врага составили до 410 военнослужащих, пять боевых бронированных машин, 11 автомобилей и три артиллерийских орудия.Бойцы группировки войск "Восток" в результате решительных действий освободили населенный пункт Отрадное ДНР и нанесли поражение живой силе и технике ВСУ в районах населенных пунктов Комар, Зеленое Поле, Новополь ДНР и Гуляйполе Запорожской области. Украинская армия потеряла свыше 200 военнослужащих, семь боевых бронированных машин, семь автомобилей, три орудия полевой артиллерии и две станции радиоэлектронной борьбы.Военнослужащие группировки войск "Днепр" нанесли поражение формированиям горно-штурмовой бригады, двух бригад береговой обороны ВСУ, бригады теробороны и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Малая Токмачка Запорожской области, Марьевка Днепропетровской области, Тягинка, Токаревка и Зеленовка Херсонской области. Уничтожены до 70 военнослужащих, восемь автомобилей, два артиллерийских орудия и две станции радиоэлектронной борьбы.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Армия России освободила еще один населенный пункт в ДонбассеМассированный налет: вне зоны СВО сбиты 485 украинских дронов за два дняНовости СВО – армия России продвинулась по фронту и укрепила позиции
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РИА Новости Крым
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новости сво, армия и флот, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), министерство обороны рф
Новости СВО: названы катастрофические потери ВСУ на фронте

ВСУ за сутки потеряли более 1300 боевиков на всех направлениях в зоне СВО

13:45 24.05.2025
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкБоевая работа расчетов РСЗО БМ-21 "Град"
Боевая работа расчетов РСЗО БМ-21 Град - РИА Новости, 1920, 24.05.2025
© РИА Новости . Станислав Красильников
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мая – РИА Новости Крым. Вооруженные формирования Украины за прошедшие сутки в зоне СВО потеряли порядка 1300 военнослужащих убитыми и ранеными, а также десятки единиц бронетехники, автомобилей и орудий полевой артиллерии. Об этом сообщает Минобороны РФ.
Подразделения группировки войск "Север" в результате успешных действий освободили населенный пункт Локня Сумской области и нанесли поражение противнику в районах населенных пунктов Юнаковка, Бессаловка, Мирополье, Садки, Марьино Сумской области и Рубленое Харьковской области. Потери ВСУ составили свыше 155 военнослужащих, танк, четыре боевые бронированные машины, четыре автомобиля, десять орудий полевой артиллерии и склад боеприпасов.
Военнослужащие группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи и позиции. Формирования ВСУ потерпели поражение в районах населенных пунктов Купянск, Андреевка Харьковской области, Редкодуб и Ямполь Донецкой Народной Республики. Противник потерял до 215 военнослужащих, три боевые бронированные машины, 17 автомобилей, два артиллерийских орудия, станцию радиоэлектронной борьбы и два склада боеприпасов.
Бойцы "Южной" группировки войск в результате решительных действий освободили населенный пункт Ступочки ДНР и разгромили противника в районах населенных пунктов Звановка, Северск, Серебрянка, Константиновка, Бересток, Заря и Александро-Шультино ДНР.
Украинские потеряли свыше 280 боевиков, четыре боевые бронированные машины, десять автомобилей, два орудия полевой артиллерии, станцию радиоэлектронной борьбы и склад боеприпасов.
Подразделения группировки войск "Центр" нанесли поражение формированиям ВСУ в районах населенных пунктов Муравка, Яблоновка, Новосергеевка, Николаевка, Новоэкономическое, Алексеевка и Димитров ДНР. Потери врага составили до 410 военнослужащих, пять боевых бронированных машин, 11 автомобилей и три артиллерийских орудия.
Бойцы группировки войск "Восток" в результате решительных действий освободили населенный пункт Отрадное ДНР и нанесли поражение живой силе и технике ВСУ в районах населенных пунктов Комар, Зеленое Поле, Новополь ДНР и Гуляйполе Запорожской области. Украинская армия потеряла свыше 200 военнослужащих, семь боевых бронированных машин, семь автомобилей, три орудия полевой артиллерии и две станции радиоэлектронной борьбы.
Военнослужащие группировки войск "Днепр" нанесли поражение формированиям горно-штурмовой бригады, двух бригад береговой обороны ВСУ, бригады теробороны и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Малая Токмачка Запорожской области, Марьевка Днепропетровской области, Тягинка, Токаревка и Зеленовка Херсонской области. Уничтожены до 70 военнослужащих, восемь автомобилей, два артиллерийских орудия и две станции радиоэлектронной борьбы.
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