https://crimea.ria.ru/20250524/luchshiy-den-za-god-rossiyskie-voennye-ne-sderzhali-emotsiy-posle-obmena-1146683815.html

Лучший день за год: российские военные не сдержали эмоций после обмена

Лучший день за год: российские военные не сдержали эмоций после обмена - РИА Новости Крым, 24.05.2025

Лучший день за год: российские военные не сдержали эмоций после обмена

Российские военные поблагодарили Россию за возможность снова вернуться домой в результате одного из этапов масштабного обмена военнопленными с Украиной. Один из РИА Новости Крым, 24.05.2025

2025-05-24T19:37

2025-05-24T19:37

2025-05-24T19:37

министерство обороны рф

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россия

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новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мая – РИА Новости Крым. Российские военные поблагодарили Россию за возможность снова вернуться домой в результате одного из этапов масштабного обмена военнопленными с Украиной. Один из бывших военнопленных назвал это событие лучшим за последний год. Видео беседы с бойцами опубликовало Минобороны.Бойцы отметили внимательное отношение к каждому и поблагодарили за то, что во время обмена им предоставили все необходимое.В субботу в соответствии с российско-украинскими договоренностями, достигнутыми 16 мая в Стамбуле, с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены еще 307 российских военнослужащих. Взамен переданы 307 военнопленных ВСУ. В Минобороны РФ подчеркнули, что инициированный российской стороной масштабный обмен будет продолжен.Накануне Россия и Украина провели обмен военнопленными и гражданскими лицами в формате 390 на 390. С подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 270 российских военнослужащих, а также 120 гражданских лиц, в том числе захваченных ВСУ мирных жителей Курской области. Взамен переданы 270 военнопленных ВСУ и 120 гражданских лиц.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф, обмен пленными, россия, вооруженные силы россии, новости, новости сво, видео