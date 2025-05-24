Лучший день за год: российские военные не сдержали эмоций после обмена
Российские военные поблагодарили Россию за возможность вернуться из украинского плена
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мая – РИА Новости Крым. Российские военные поблагодарили Россию за возможность снова вернуться домой в результате одного из этапов масштабного обмена военнопленными с Украиной. Один из бывших военнопленных назвал это событие лучшим за последний год. Видео беседы с бойцами опубликовало Минобороны.
"Наверное, это один из самых лучших дней за последний год. Благодарю Российскую Федерацию, что позаботились. Большой обмен, хорошо, что много людей попадут домой к своим родным, к своим близким. Эмоции, может, на лице у меня не видно, но в душе, в сердце очень радостно", - сказал один из военнослужащих.
Бойцы отметили внимательное отношение к каждому и поблагодарили за то, что во время обмена им предоставили все необходимое.
"Радостно очень. Всем спасибо. Все предоставили абсолютно: медицину, одежду и покушать. Поговорили с каждым", - говорит еще один бывший военнопленный.
В субботу в соответствии с российско-украинскими договоренностями, достигнутыми 16 мая в Стамбуле, с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены еще 307 российских военнослужащих. Взамен переданы 307 военнопленных ВСУ. В Минобороны РФ подчеркнули, что инициированный российской стороной масштабный обмен будет продолжен.
Накануне Россия и Украина провели обмен военнопленными и гражданскими лицами в формате 390 на 390. С подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 270 российских военнослужащих, а также 120 гражданских лиц, в том числе захваченных ВСУ мирных жителей Курской области. Взамен переданы 270 военнопленных ВСУ и 120 гражданских лиц.
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