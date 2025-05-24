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"Краснодар" впервые в истории стал чемпионом России по футболу
"Краснодар" впервые в истории стал чемпионом России по футболу - РИА Новости Крым, 24.05.2025
"Краснодар" впервые в истории стал чемпионом России по футболу
Футбольный клуб "Краснодар" впервые в истории завоевал звание чемпиона России, обыграв на домашнем стадионе московское "Динамо" в заключительном туре Российской РИА Новости Крым, 24.05.2025
2025-05-24T19:17
2025-05-24T19:17
2025-05-24T19:17
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вениамин кондратьев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мая – РИА Новости Крым. Футбольный клуб "Краснодар" впервые в истории завоевал звание чемпиона России, обыграв на домашнем стадионе московское "Динамо" в заключительном туре Российской премьер-лиги. "Сегодняшний день войдет в историю кубанского спорта. ФК "Краснодар" в решающем матче победил московское "Динамо" и впервые стал Чемпионом России по футболу!" - написал в Telegram губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.На одно очко меньше у санкт-петербургского "Зенита", который был чемпионом на протяжении последних шести сезонов Лиги. Команда финишировала на втором месте. Бронза – у столичного ЦСКА (59 очков).Покинули высший дивизион по итогам чемпионата воронежский "Факел" и "Оренбург"."Краснодар", основанный в 2008 году и играющий в высшем российском футбольном дивизионе с 2011 года, стал седьмой командой, которой удалось выиграть чемпионат России. Ранее чемпионами страны в разные годы становились "Спартак" (Москва), "Зенит" (Санкт-Петербург), ЦСКА (Москва), "Локомотив" (Москва), "Рубин" (Казань) и "Спартак-Алания" (Владикавказ).Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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краснодар, краснодарский край, футбол, спорт, новости, вениамин кондратьев
"Краснодар" впервые в истории стал чемпионом России по футболу
Футбольный клуб "Краснодар" впервые в истории выиграл чемпиона России
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мая – РИА Новости Крым. Футбольный клуб "Краснодар" впервые в истории завоевал звание чемпиона России, обыграв на домашнем стадионе московское "Динамо" в заключительном туре Российской премьер-лиги.
"Сегодняшний день войдет в историю кубанского спорта. ФК "Краснодар" в решающем матче победил московское "Динамо" и впервые стал Чемпионом России по футболу!" - написал в Telegram губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.
30-й тур РПЛ состоялся в субботу. Подопечные Мурада Мусаева в присутствии 33 тысяч зрителей обыграли столичных "динамовцев". Голы на свой счет записали Джон Кордоба, Никита Кривцов и Эдуард Сперцян. Команда набрала 67 очков и по итогам чемпионата заняла первое место.
На одно очко меньше у санкт-петербургского "Зенита", который был чемпионом на протяжении последних шести сезонов Лиги. Команда финишировала на втором месте. Бронза – у столичного ЦСКА (59 очков).
Покинули высший дивизион по итогам чемпионата воронежский "Факел" и "Оренбург".
"Краснодар", основанный в 2008 году и играющий в высшем российском футбольном дивизионе с 2011 года, стал седьмой командой, которой удалось выиграть чемпионат России. Ранее чемпионами страны в разные годы становились "Спартак" (Москва), "Зенит" (Санкт-Петербург), ЦСКА (Москва), "Локомотив" (Москва), "Рубин" (Казань) и "Спартак-Алания" (Владикавказ).
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