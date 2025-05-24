https://crimea.ria.ru/20250524/krasnodar-vpervye-v-istorii-stal-chempionom-rossii-po-futbolu-1146684918.html

"Краснодар" впервые в истории стал чемпионом России по футболу

"Краснодар" впервые в истории стал чемпионом России по футболу - РИА Новости Крым, 24.05.2025

"Краснодар" впервые в истории стал чемпионом России по футболу

Футбольный клуб "Краснодар" впервые в истории завоевал звание чемпиона России, обыграв на домашнем стадионе московское "Динамо" в заключительном туре Российской РИА Новости Крым, 24.05.2025

2025-05-24T19:17

2025-05-24T19:17

2025-05-24T19:17

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вениамин кондратьев

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мая – РИА Новости Крым. Футбольный клуб "Краснодар" впервые в истории завоевал звание чемпиона России, обыграв на домашнем стадионе московское "Динамо" в заключительном туре Российской премьер-лиги. "Сегодняшний день войдет в историю кубанского спорта. ФК "Краснодар" в решающем матче победил московское "Динамо" и впервые стал Чемпионом России по футболу!" - написал в Telegram губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.На одно очко меньше у санкт-петербургского "Зенита", который был чемпионом на протяжении последних шести сезонов Лиги. Команда финишировала на втором месте. Бронза – у столичного ЦСКА (59 очков).Покинули высший дивизион по итогам чемпионата воронежский "Факел" и "Оренбург"."Краснодар", основанный в 2008 году и играющий в высшем российском футбольном дивизионе с 2011 года, стал седьмой командой, которой удалось выиграть чемпионат России. Ранее чемпионами страны в разные годы становились "Спартак" (Москва), "Зенит" (Санкт-Петербург), ЦСКА (Москва), "Локомотив" (Москва), "Рубин" (Казань) и "Спартак-Алания" (Владикавказ).Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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