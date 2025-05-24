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Групповой удар по ВПК Украины – какие объекты поражены

Групповой удар по ВПК Украины – какие объекты поражены - РИА Новости Крым, 24.05.2025

Групповой удар по ВПК Украины – какие объекты поражены

Российские военные нанесли групповой удар по предприятию ВПК Украины, выпускающему ракетное оружие и беспилотники, сообщает Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 24.05.2025

2025-05-24T12:33

2025-05-24T12:33

2025-05-24T12:34

удары по украине

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мая – РИА Новости Крым. Российские военные нанесли групповой удар по предприятию ВПК Украины, выпускающему ракетное оружие и беспилотники, сообщает Минобороны РФ.Кроме того, российскому удару подверглись центр радиотехнической разведки и позиция американского зенитного ракетного комплекса Patriot.Как отметили в ведомстве, цели удара достигнуты, все назначенные объекты поражены.Накануне Минобороны РФ сообщило, что с 17 по 23 мая Вооруженные силы РФ нанесли 12 групповых ударов высокоточным оружием и ударными беспилотными летательными аппаратами по военным объектам на Украине.Поражены предприятия военно-промышленного комплекса Украины, инфраструктура военных аэродромов, склады с вооружением и боеприпасами, места производства и хранения ударных беспилотников, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ПВО уничтожила 1177 беспилотников за три дняУчения НАТО во время переговоров - чего хотят США у границ России"Искандер" уничтожил до 70 солдат бригады спецназначения ВСУ в Шостке

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

удары по украине, новости сво, военно-промышленный комплекс (впк), новости, армия и флот