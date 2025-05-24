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Групповой удар по ВПК Украины – какие объекты поражены - РИА Новости Крым, 24.05.2025
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Групповой удар по ВПК Украины – какие объекты поражены
Групповой удар по ВПК Украины – какие объекты поражены - РИА Новости Крым, 24.05.2025
Групповой удар по ВПК Украины – какие объекты поражены
Российские военные нанесли групповой удар по предприятию ВПК Украины, выпускающему ракетное оружие и беспилотники, сообщает Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 24.05.2025
2025-05-24T12:33
2025-05-24T12:34
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новости сво
военно-промышленный комплекс (впк)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мая – РИА Новости Крым. Российские военные нанесли групповой удар по предприятию ВПК Украины, выпускающему ракетное оружие и беспилотники, сообщает Минобороны РФ.Кроме того, российскому удару подверглись центр радиотехнической разведки и позиция американского зенитного ракетного комплекса Patriot.Как отметили в ведомстве, цели удара достигнуты, все назначенные объекты поражены.Накануне Минобороны РФ сообщило, что с 17 по 23 мая Вооруженные силы РФ нанесли 12 групповых ударов высокоточным оружием и ударными беспилотными летательными аппаратами по военным объектам на Украине.Поражены предприятия военно-промышленного комплекса Украины, инфраструктура военных аэродромов, склады с вооружением и боеприпасами, места производства и хранения ударных беспилотников, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ПВО уничтожила 1177 беспилотников за три дняУчения НАТО во время переговоров - чего хотят США у границ России"Искандер" уничтожил до 70 солдат бригады спецназначения ВСУ в Шостке
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РИА Новости Крым
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удары по украине, новости сво, военно-промышленный комплекс (впк), новости, армия и флот
Групповой удар по ВПК Украины – какие объекты поражены

Вооруженные силы РФ нанесли удар по выпускающему ракеты и дроны заводу на Украине

12:33 24.05.2025 (обновлено: 12:34 24.05.2025)
 
© Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкПодводная лодка "Волхов" выполнила пуск ракеты "Калибр" в Японском море
Подводная лодка Волхов выполнила пуск ракеты Калибр в Японском море
© Министерство обороны РФ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мая – РИА Новости Крым. Российские военные нанесли групповой удар по предприятию ВПК Украины, выпускающему ракетное оружие и беспилотники, сообщает Минобороны РФ.
"Сегодня ночью Вооруженными силами Российской Федерации нанесен групповой удар высокоточным оружием наземного базирования и беспилотными летательными аппаратами по предприятию военно-промышленного комплекса Украины, выпускающему ракетное оружие и ударные беспилотные летательные аппараты", - говорится в сообщении.
Кроме того, российскому удару подверглись центр радиотехнической разведки и позиция американского зенитного ракетного комплекса Patriot.
Как отметили в ведомстве, цели удара достигнуты, все назначенные объекты поражены.
Накануне Минобороны РФ сообщило, что с 17 по 23 мая Вооруженные силы РФ нанесли 12 групповых ударов высокоточным оружием и ударными беспилотными летательными аппаратами по военным объектам на Украине.
Поражены предприятия военно-промышленного комплекса Украины, инфраструктура военных аэродромов, склады с вооружением и боеприпасами, места производства и хранения ударных беспилотников, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников.
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Удары по УкраинеНовости СВОВоенно-промышленный комплекс (ВПК)НовостиАрмия и флот
 
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