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Германия отправит войска на Украину только в одном случае – глава МО - РИА Новости Крым, 24.05.2025
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Германия отправит войска на Украину только в одном случае – глава МО
Германия отправит войска на Украину только в одном случае – глава МО - РИА Новости Крым, 24.05.2025
Германия отправит войска на Украину только в одном случае – глава МО
Берлин будет рассматривать отправку немецких миротворческих контингентов на Украину только в случае выдачи одной из международных организаций соответствующего... РИА Новости Крым, 24.05.2025
2025-05-24T13:03
2025-05-24T13:03
борис писториус
новости
политика
в мире
германия
европейский союз (ес)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мая – РИА Новости Крым. Берлин будет рассматривать отправку немецких миротворческих контингентов на Украину только в случае выдачи одной из международных организаций соответствующего мандата. Об этом заявил министр обороны Германии Борис Писториус, сообщает РИА Новости со ссылкой на немецкие СМИ.В то же время, по словам Писториуса, сейчас не время инициировать мандат ООН или аналогичную операцию, поскольку сперва необходимо достичь прекращения огня."Мы и наши союзники по "коалиции желающих" и в рамках "группы пяти" (Германия, Франция, Великобритания, Италия и Польша – ред.) размышляем (над этим – ред.), но в данный момент речь явно не идет о миротворческих войсках", - добавил министр.Президент Франции Эммануэль Макрон по итогам парижского саммита "коалиции желающих" 27 марта заявил, что ряд представителей коалиции планируют отправку на Украину "сил сдерживания" в качестве "миротворцев" с целью "сдерживания России".Их целью станет "сдерживание" России, они будут размещены в заранее определенных с украинцами стратегических местах. Макрон отметил, что с инициативой не все согласны, однако для ее реализации в этом нет необходимости.Спецпосланник президента США Кит Келлог в мае заявлял, что США обсуждают размещение сил Великобритании, Франции, Германии и Польши к западу от Днепра в рамках украинского урегулирования.Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что стремление направить "миротворцев" на Украину выглядит как попытка спасти остатки киевского режима от "гнева народного".Постпред России при ООН Василий Небензя ранее подчеркнул, что миротворцы, которых некоторые западные политики предлагают ввести на Украину без мандата Совета Безопасности ООН, станут просто участниками военных действий и законной целью для российской армии.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Президент Румынии Никушор Дан высказался об отправке войск на Украину НАТО не должна быть частью конфликта на Украине – ЭрдоганЕС превращается в европейский аналог НАТО – сенатор
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борис писториус, новости, политика, в мире, германия, европейский союз (ес)
Германия отправит войска на Украину только в одном случае – глава МО

ФРГ рассмотрит отправку военных на Украину только по международному мандату – Писториус

13:03 24.05.2025
 
© RONNY HARTMANN / AFPМинистр обороны Германии Борис Писториус
Министр обороны Германии Борис Писториус
© RONNY HARTMANN / AFP
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мая – РИА Новости Крым. Берлин будет рассматривать отправку немецких миротворческих контингентов на Украину только в случае выдачи одной из международных организаций соответствующего мандата. Об этом заявил министр обороны Германии Борис Писториус, сообщает РИА Новости со ссылкой на немецкие СМИ.
"Бундесверу, по-видимому, потребуется решение бундестага о проведении такого рода операций за границей. А оно возможно только под эгидой коллективного мандата. То есть в случае развертывания в рамках ЕС, НАТО или ООН... Когда станет ясно, кто и по какому мандату должен обеспечивать безопасность, мы решим, какую задачу мы возьмем на себя", - сказал руководитель ведомства.
В то же время, по словам Писториуса, сейчас не время инициировать мандат ООН или аналогичную операцию, поскольку сперва необходимо достичь прекращения огня.
"Мы и наши союзники по "коалиции желающих" и в рамках "группы пяти" (Германия, Франция, Великобритания, Италия и Польша – ред.) размышляем (над этим – ред.), но в данный момент речь явно не идет о миротворческих войсках", - добавил министр.
Президент Франции Эммануэль Макрон по итогам парижского саммита "коалиции желающих" 27 марта заявил, что ряд представителей коалиции планируют отправку на Украину "сил сдерживания" в качестве "миротворцев" с целью "сдерживания России".
Их целью станет "сдерживание" России, они будут размещены в заранее определенных с украинцами стратегических местах. Макрон отметил, что с инициативой не все согласны, однако для ее реализации в этом нет необходимости.
Спецпосланник президента США Кит Келлог в мае заявлял, что США обсуждают размещение сил Великобритании, Франции, Германии и Польши к западу от Днепра в рамках украинского урегулирования.
Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что стремление направить "миротворцев" на Украину выглядит как попытка спасти остатки киевского режима от "гнева народного".
Постпред России при ООН Василий Небензя ранее подчеркнул, что миротворцы, которых некоторые западные политики предлагают ввести на Украину без мандата Совета Безопасности ООН, станут просто участниками военных действий и законной целью для российской армии.
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