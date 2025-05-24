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Два спасателя МЧС ранены после удара дрона в Белгородской области
Два спасателя МЧС ранены после удара дрона в Белгородской области - РИА Новости Крым, 24.05.2025
Два спасателя МЧС ранены после удара дрона в Белгородской области
В Белгородской области в результате целенаправленного удара украинского беспилотника два сотрудника МЧС получили ранения, сообщают губернатор региона Вячеслав... РИА Новости Крым, 24.05.2025
2025-05-24T17:45
2025-05-24T17:45
2025-05-24T17:45
обстрелы белгородской области
белгородская область
происшествия
обстрелы всу
беспилотник (бпла, дрон)
мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)
вячеслав гладков
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мая – РИА Новости Крым. В Белгородской области в результате целенаправленного удара украинского беспилотника два сотрудника МЧС получили ранения, сообщают губернатор региона Вячеслав Гладков и пресс-служба МЧС России.Командира отделения и водителя с осколочными ранениями доставили в районную больницу бойцы самообороны. Для продолжения лечения их переведут в городскую больницу №2 Белгорода, добавил губернатор.В МЧС России подтвердили эту информацию, отметив, что огнеборцы не допустили распространения огня в сторону жилого сектора.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
обстрелы белгородской области, белгородская область, происшествия, обстрелы всу, беспилотник (бпла, дрон), мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), вячеслав гладков, новости
Два спасателя МЧС ранены после удара дрона в Белгородской области
В Белгородской области два сотрудника МЧС получили ранения при атаке беспилотника