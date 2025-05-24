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Два спасателя МЧС ранены после удара дрона в Белгородской области - РИА Новости Крым, 24.05.2025
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Два спасателя МЧС ранены после удара дрона в Белгородской области
Два спасателя МЧС ранены после удара дрона в Белгородской области - РИА Новости Крым, 24.05.2025
Два спасателя МЧС ранены после удара дрона в Белгородской области
В Белгородской области в результате целенаправленного удара украинского беспилотника два сотрудника МЧС получили ранения, сообщают губернатор региона Вячеслав... РИА Новости Крым, 24.05.2025
2025-05-24T17:45
2025-05-24T17:45
обстрелы белгородской области
белгородская область
происшествия
обстрелы всу
беспилотник (бпла, дрон)
мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)
вячеслав гладков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мая – РИА Новости Крым. В Белгородской области в результате целенаправленного удара украинского беспилотника два сотрудника МЧС получили ранения, сообщают губернатор региона Вячеслав Гладков и пресс-служба МЧС России.Командира отделения и водителя с осколочными ранениями доставили в районную больницу бойцы самообороны. Для продолжения лечения их переведут в городскую больницу №2 Белгорода, добавил губернатор.В МЧС России подтвердили эту информацию, отметив, что огнеборцы не допустили распространения огня в сторону жилого сектора.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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обстрелы белгородской области, белгородская область, происшествия, обстрелы всу, беспилотник (бпла, дрон), мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), вячеслав гладков, новости
Два спасателя МЧС ранены после удара дрона в Белгородской области

В Белгородской области два сотрудника МЧС получили ранения при атаке беспилотника

17:45 24.05.2025
 
© МЧС РоссииМашина МЧС после обстрела ВСУ
Машина МЧС после обстрела ВСУ
© МЧС России
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мая – РИА Новости Крым. В Белгородской области в результате целенаправленного удара украинского беспилотника два сотрудника МЧС получили ранения, сообщают губернатор региона Вячеслав Гладков и пресс-служба МЧС России.
"В селе Зозули Борисовского района двое сотрудников МЧС получили ранения при атаке беспилотника ВСУ. Спасатели прибыли, чтобы ликвидировать возгорание сухой травы, вызванное детонацией FPV-дрона. Однако в этот момент враг атаковал снова", - написал Гладков в своем Telegram-канале.
Командира отделения и водителя с осколочными ранениями доставили в районную больницу бойцы самообороны. Для продолжения лечения их переведут в городскую больницу №2 Белгорода, добавил губернатор.
В МЧС России подтвердили эту информацию, отметив, что огнеборцы не допустили распространения огня в сторону жилого сектора.
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Обстрелы Белгородской областиБелгородская областьПроисшествияОбстрелы ВСУБеспилотник (БПЛА, дрон)МЧС РФ (Министерство чрезвычайных ситуаций Российской Федерации)Вячеслав ГладковНовости
 
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