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Два спасателя МЧС ранены после удара дрона в Белгородской области

Два спасателя МЧС ранены после удара дрона в Белгородской области - РИА Новости Крым, 24.05.2025

Два спасателя МЧС ранены после удара дрона в Белгородской области

В Белгородской области в результате целенаправленного удара украинского беспилотника два сотрудника МЧС получили ранения, сообщают губернатор региона Вячеслав... РИА Новости Крым, 24.05.2025

2025-05-24T17:45

2025-05-24T17:45

2025-05-24T17:45

обстрелы белгородской области

белгородская область

происшествия

обстрелы всу

беспилотник (бпла, дрон)

мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)

вячеслав гладков

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мая – РИА Новости Крым. В Белгородской области в результате целенаправленного удара украинского беспилотника два сотрудника МЧС получили ранения, сообщают губернатор региона Вячеслав Гладков и пресс-служба МЧС России.Командира отделения и водителя с осколочными ранениями доставили в районную больницу бойцы самообороны. Для продолжения лечения их переведут в городскую больницу №2 Белгорода, добавил губернатор.В МЧС России подтвердили эту информацию, отметив, что огнеборцы не допустили распространения огня в сторону жилого сектора.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

белгородская область

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

обстрелы белгородской области, белгородская область, происшествия, обстрелы всу, беспилотник (бпла, дрон), мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), вячеслав гладков, новости