https://crimea.ria.ru/20250524/dtp-s-pogibshim-rebenkom-v-noginske-voditel-mikroavtobusa-zaderzhan-1146673338.html

ДТП с погибшим ребенком в Ногинске: водитель микроавтобуса задержан

ДТП с погибшим ребенком в Ногинске: водитель микроавтобуса задержан - РИА Новости Крым, 24.05.2025

ДТП с погибшим ребенком в Ногинске: водитель микроавтобуса задержан

Задержан водитель микроавтобуса, который попал в ДТП в подмосковном Ногинске, где погибли женщина и ребенок. Об этом сообщает главное следственное управление СК РИА Новости Крым, 24.05.2025

2025-05-24T09:58

2025-05-24T09:58

2025-05-24T09:59

дтп

ногинск

новости

происшествия

подмосковье

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/03/15/1122725032_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_86a0d9b68d7b5fcc0460d64a6ec454a5.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мая – РИА Новости Крым. Задержан водитель микроавтобуса, который попал в ДТП в подмосковном Ногинске, где погибли женщина и ребенок. Об этом сообщает главное следственное управление СК РФ по региону.Вечером в пятницу на 68-м километре трассы М-12 в подмосковном Ногинске произошло ДТП с участием микроавтобуса и двух легковых автомобилей. В результате погибли женщина и девятилетний ребенок, 10 человек получили телесные повреждения.По данным СК, водитель микроавтобуса Mercedes-Benz Sprinter 2 совершил столкновение с автомобилем Lada Largus, а затем с автомобилем Audi.В результате ДТП погибли два пассажира Lada – женщина и ребенок. Восемь пассажиров микроавтобуса госпитализированы.В рамках расследования назначены судебно-медицинские и автотехническая судебные экспертизы.Согласно Уголовному кодексу РФ, виновнику ДТП грозит до семи лет лишения свободы.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзени ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

ногинск

подмосковье

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дтп, ногинск, новости, происшествия, подмосковье