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ДТП с погибшим ребенком в Ногинске: водитель микроавтобуса задержан
ДТП с погибшим ребенком в Ногинске: водитель микроавтобуса задержан - РИА Новости Крым, 24.05.2025
ДТП с погибшим ребенком в Ногинске: водитель микроавтобуса задержан
Задержан водитель микроавтобуса, который попал в ДТП в подмосковном Ногинске, где погибли женщина и ребенок. Об этом сообщает главное следственное управление СК РИА Новости Крым, 24.05.2025
2025-05-24T09:58
2025-05-24T09:58
2025-05-24T09:59
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мая – РИА Новости Крым. Задержан водитель микроавтобуса, который попал в ДТП в подмосковном Ногинске, где погибли женщина и ребенок. Об этом сообщает главное следственное управление СК РФ по региону.Вечером в пятницу на 68-м километре трассы М-12 в подмосковном Ногинске произошло ДТП с участием микроавтобуса и двух легковых автомобилей. В результате погибли женщина и девятилетний ребенок, 10 человек получили телесные повреждения.По данным СК, водитель микроавтобуса Mercedes-Benz Sprinter 2 совершил столкновение с автомобилем Lada Largus, а затем с автомобилем Audi.В результате ДТП погибли два пассажира Lada – женщина и ребенок. Восемь пассажиров микроавтобуса госпитализированы.В рамках расследования назначены судебно-медицинские и автотехническая судебные экспертизы.Согласно Уголовному кодексу РФ, виновнику ДТП грозит до семи лет лишения свободы.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзени ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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дтп, ногинск, новости, происшествия, подмосковье
ДТП с погибшим ребенком в Ногинске: водитель микроавтобуса задержан
Задержан водитель микроавтобуса после ДТП с двумя погибшими в подмосковном Ногинске – СК
09:58 24.05.2025 (обновлено: 09:59 24.05.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мая – РИА Новости Крым. Задержан водитель микроавтобуса, который попал в ДТП в подмосковном Ногинске, где погибли женщина и ребенок. Об этом сообщает главное следственное управление СК РФ по региону.
Вечером в пятницу на 68-м километре трассы М-12 в подмосковном Ногинске произошло ДТП с участием микроавтобуса и двух легковых автомобилей
. В результате погибли женщина и девятилетний ребенок, 10 человек получили телесные повреждения.
По данным СК, водитель микроавтобуса Mercedes-Benz Sprinter 2 совершил столкновение с автомобилем Lada Largus, а затем с автомобилем Audi.
В результате ДТП погибли два пассажира Lada – женщина и ребенок. Восемь пассажиров микроавтобуса госпитализированы.
"В настоящее время водитель задержан по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 264 УК РФ по уголовному делу, возбужденному следователем следственного управления межмуниципального управления МВД России "Ногинское", - говорится в сообщении.
В рамках расследования назначены судебно-медицинские и автотехническая судебные экспертизы.
Согласно Уголовному кодексу РФ, виновнику ДТП грозит до семи лет лишения свободы.
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