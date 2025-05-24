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День славянской письменности им культуры: в чем значение праздника - РИА Новости Крым, 24.05.2025
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День славянской письменности им культуры: в чем значение праздника
День славянской письменности им культуры: в чем значение праздника - РИА Новости Крым, 24.05.2025
День славянской письменности им культуры: в чем значение праздника
В России и других странах 24 мая отмечается День славянской письменности и культуры, который также известен как День памяти святых Кирилла и Мефодия –... РИА Новости Крым, 24.05.2025
2025-05-24T08:34
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праздники и памятные даты
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общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мая – РИА Новости Крым. В России и других странах 24 мая отмечается День славянской письменности и культуры, который также известен как День памяти святых Кирилла и Мефодия – братьев-миссионеров, создателей славянской письменности и азбуки. Праздник символизирует единство славян, сохранение их духовных и культурных ценностей.Он уходит своими корнями в IX век, когда византийские миссионеры из греческого города Фессалоники (ныне Салоники) Кирилл и Мефодий создали первую славянскую азбуку — глаголицу.В 862 году просветители поехали по заданию византийского императора Михаила III в Моравию (ныне регион Чехии) к местному князю Ростиславу, который просил у Константинополя прислать ему самого талантливого просветителя. Просветители перевели с греческого языка на славянский алфавит церковные богослужебные тексты, в том числе Евангелие и Псалтырь, обучали грамоте, совершению литургии, ведению летописей. Благодаря появлению письменности начали развиваться образование, государственно-правовая система, литература и наука.По версии ученых, кириллица посвилась после глаголицы стараниями учеников великих братьев в X веке в Болгарии. Она оказалась проще для понимания славянам, чем глаголица. Уже к XI веку на кириллице писали в Болгарии, Сербии и на Руси. Был сформирован старославянский язык — общий литературный стандарт для славянских народов.В России праздник начали отмечать лишь в 1863 году. После Октябрьской революции 1917 года традиция была прервана и возобновилась только в 1985 году в эпоху "перестройки", когда в СССР отметили 1100-летие со дня смерти Мефодия. Тогда праздник получил современное название, а в 1991 году – государственный статус.В День славянской письменности и культуры в храмах проходят праздничные богослужения и крестные ходы. Кроме того, в честь этого дня в городах России и других стран проходят фестивали славянской культуры, концерты фольклорных ансамблей, выставки старинных рукописей и древних книг, книжные ярмарки.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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праздники и памятные даты, история, общество
День славянской письменности им культуры: в чем значение праздника

В России и других странах отмечается День славянской письменности и культуры

08:34 24.05.2025
 
© РИА Новости . Виталий Аньков / Перейти в фотобанкПамятник Святым Кириллу и Мефодию
Памятник Святым Кириллу и Мефодию - РИА Новости, 1920, 24.05.2025
© РИА Новости . Виталий Аньков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мая – РИА Новости Крым. В России и других странах 24 мая отмечается День славянской письменности и культуры, который также известен как День памяти святых Кирилла и Мефодия – братьев-миссионеров, создателей славянской письменности и азбуки. Праздник символизирует единство славян, сохранение их духовных и культурных ценностей.
Он уходит своими корнями в IX век, когда византийские миссионеры из греческого города Фессалоники (ныне Салоники) Кирилл и Мефодий создали первую славянскую азбуку — глаголицу.
В 862 году просветители поехали по заданию византийского императора Михаила III в Моравию (ныне регион Чехии) к местному князю Ростиславу, который просил у Константинополя прислать ему самого талантливого просветителя.

Созданная Кириллом и Мефодием глаголица включала в себя 40 букв и стала первой славянской азбукой. Это было очень важно для распространения христианства в Восточной Европе, поскольку у населявших эту территорию племен не было своей письменности, а богослужения велись на латыни, греческом или иврите, которые большинство населения не понимало.

Просветители перевели с греческого языка на славянский алфавит церковные богослужебные тексты, в том числе Евангелие и Псалтырь, обучали грамоте, совершению литургии, ведению летописей. Благодаря появлению письменности начали развиваться образование, государственно-правовая система, литература и наука.
По версии ученых, кириллица посвилась после глаголицы стараниями учеников великих братьев в X веке в Болгарии. Она оказалась проще для понимания славянам, чем глаголица. Уже к XI веку на кириллице писали в Болгарии, Сербии и на Руси. Был сформирован старославянский язык — общий литературный стандарт для славянских народов.
В России праздник начали отмечать лишь в 1863 году. После Октябрьской революции 1917 года традиция была прервана и возобновилась только в 1985 году в эпоху "перестройки", когда в СССР отметили 1100-летие со дня смерти Мефодия. Тогда праздник получил современное название, а в 1991 году – государственный статус.
В День славянской письменности и культуры в храмах проходят праздничные богослужения и крестные ходы. Кроме того, в честь этого дня в городах России и других стран проходят фестивали славянской культуры, концерты фольклорных ансамблей, выставки старинных рукописей и древних книг, книжные ярмарки.
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