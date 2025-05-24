https://crimea.ria.ru/20250524/chetyrekhletniy-rebenok-utonul-v-kolodtse-v-novoy-moskve-1146686760.html

Четырехлетний ребенок утонул в колодце в Новой Москве

Четырехлетний ребенок утонул в колодце в Новой Москве - РИА Новости Крым, 24.05.2025

Четырехлетний ребенок утонул в колодце в Новой Москве

В Новой Москве четырехлетний мальчик упал в колодец с водой и погиб. Об этом сообщает пресс-служба столичной прокуратуры. РИА Новости Крым, 24.05.2025

2025-05-24T21:18

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москва

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мая – РИА Новости Крым. В Новой Москве четырехлетний мальчик упал в колодец с водой и погиб. Об этом сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.Ход и результаты процессуальной проверки по данному факту находятся на контроле в прокуратуре. Все обстоятельства гибели малыша устанавливаются.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

москва, происшествия, прокуратура москвы, новости, общество