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Четырехлетний ребенок утонул в колодце в Новой Москве
Четырехлетний ребенок утонул в колодце в Новой Москве - РИА Новости Крым, 24.05.2025
Четырехлетний ребенок утонул в колодце в Новой Москве
В Новой Москве четырехлетний мальчик упал в колодец с водой и погиб. Об этом сообщает пресс-служба столичной прокуратуры. РИА Новости Крым, 24.05.2025
2025-05-24T21:18
2025-05-24T21:18
2025-05-24T21:07
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мая – РИА Новости Крым. В Новой Москве четырехлетний мальчик упал в колодец с водой и погиб. Об этом сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.Ход и результаты процессуальной проверки по данному факту находятся на контроле в прокуратуре. Все обстоятельства гибели малыша устанавливаются.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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москва, происшествия, прокуратура москвы, новости, общество
Четырехлетний ребенок утонул в колодце в Новой Москве
В Новой Москве четырехлетний мальчик упал в колодец с водой и погиб