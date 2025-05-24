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Часть Севастополя 30 мая останется без воды - РИА Новости Крым, 23.05.2025
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Часть Севастополя 30 мая останется без воды
Часть Севастополя 30 мая останется без воды - РИА Новости Крым, 23.05.2025
Часть Севастополя 30 мая останется без воды
В Севастополе 30 мая больше 25 улиц и 14 товариществ собственников недвижимости (ТСН) останутся без водоснабжения из-за ремонта на сетях. Об этом предупредили в РИА Новости Крым, 23.05.2025
2025-05-24T07:49
2025-05-23T18:53
севастополь
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общество
жкх
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отключения воды в севастополе
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мая – РИА Новости Крым. В Севастополе 30 мая больше 25 улиц и 14 товариществ собственников недвижимости (ТСН) останутся без водоснабжения из-за ремонта на сетях. Об этом предупредили в Telegram-канале департамента городского хозяйства.В список отключения попали товарищества собственников недвижимости в районе улиц Гущина, И. Шаталина, А. Дрыгина, В, Чекмака, 2-й Воронцовской, Б. Шейнина, В. Шевалева, Генерала Лебедя, Камышового и Лабораторного шоссе.Также воды не будет у севастопольцев по улицам Генерала Мельника, Б. Шейнина, Владимира Шевалева, В. Колодкина, Хрусталева, Генерала Острякова, Павла Силаева, Маршала Бирюзова, Олега Кошевого, Куликово поле, Курганной, Шабалина, Промышленной, Индустриальной, Лобанова, Якова Иванова, Короленко, Токарева и Камышового шоссе.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Когда в Евпатории начнут реконструкцию сетей водоснабжения и канализацииВ Симферополе начнут реконструкцию еще одного магистрального водовода14 объектов водоснабжения реконструируют в Крыму
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Часть Севастополя 30 мая останется без воды

В Севастополе 30 мая отключат воду из-за работ на городском водопроводе – адреса

07:49 24.05.2025
 
© РИА Новости . Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкКран в ванной комнате во время сезонного отключения горячей воды
Кран в ванной комнате во время сезонного отключения горячей воды - РИА Новости, 1920, 24.05.2025
© РИА Новости . Евгений Одиноков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мая – РИА Новости Крым. В Севастополе 30 мая больше 25 улиц и 14 товариществ собственников недвижимости (ТСН) останутся без водоснабжения из-за ремонта на сетях. Об этом предупредили в Telegram-канале департамента городского хозяйства.

"В связи с ремонтными работами на сетях горводопровода подача воды 30 мая c 22:00 до 10:00 31 мая (ориентировочно) производиться не будет", – сказано в сообщении.

В список отключения попали товарищества собственников недвижимости в районе улиц Гущина, И. Шаталина, А. Дрыгина, В, Чекмака, 2-й Воронцовской, Б. Шейнина, В. Шевалева, Генерала Лебедя, Камышового и Лабораторного шоссе.
Также воды не будет у севастопольцев по улицам Генерала Мельника, Б. Шейнина, Владимира Шевалева, В. Колодкина, Хрусталева, Генерала Острякова, Павла Силаева, Маршала Бирюзова, Олега Кошевого, Куликово поле, Курганной, Шабалина, Промышленной, Индустриальной, Лобанова, Якова Иванова, Короленко, Токарева и Камышового шоссе.

"Кроме того, в этот период с пониженным давлением будет производиться подача воды в районах улиц Отрадная, Гидрографическая, Молочная, Вакуленчука, Планерное, Кедрина и ТСН в районе улиц Шабалина и Молочной и некоторых близлежащих улиц", – уточнили в департаменте городского хозяйства.

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