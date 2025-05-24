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Беспилотник уничтожен над Крымом - РИА Новости Крым, 24.05.2025
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Беспилотник уничтожен над Крымом
Беспилотник уничтожен над Крымом - РИА Новости Крым, 24.05.2025
Беспилотник уничтожен над Крымом
Силы противовоздушной обороны отразили новую попытку ВСУ атаковать Крым. Об этом сообщили в Минобороны России. РИА Новости Крым, 24.05.2025
2025-05-24T17:35
2025-05-24T17:55
министерство обороны рф
пво
крым
атаки всу на крым
беспилотник (бпла, дрон)
безопасность республики крым и севастополя
безопасность
курская область
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мая – РИА Новости Крым. Силы противовоздушной обороны отразили новую попытку ВСУ атаковать Крым. Об этом сообщили в Минобороны России.Отмечается, что два украинских беспилотника были уничтожены над Крымом и Курской областью в субботу в период с 13:30 до 14:50 по московскому времени.В ночь на 24 мая дежурные средства российской ПВО уничтожили 94 украинских беспилотника над регионами РФ, причем больше двух третей из них - 64 - над Белгородской областью, еще 24 аппарата уничтожены над Брянской областью, по два БПЛА сбиты над Курской и Липецкой областями и по одному над Воронежской и Тульской областями. Затем стало известно об уничтожении еще 10 дронов на Белгородской областью.Утром еще пять украинских беспилотников сбили над Тверской областью.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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министерство обороны рф, пво, крым, атаки всу на крым, беспилотник (бпла, дрон), безопасность республики крым и севастополя, безопасность, курская область, новости крыма, срочные новости крыма, новости, обстрелы курской области, обстрелы всу
Беспилотник уничтожен над Крымом

Над Крымом сбили украинский беспилотник

17:35 24.05.2025 (обновлено: 17:55 24.05.2025)
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкРабота зенитно-ракетной системы ПВО С-300В4
Работа зенитно-ракетной системы ПВО С-300В4 - РИА Новости, 1920, 24.05.2025
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мая – РИА Новости Крым. Силы противовоздушной обороны отразили новую попытку ВСУ атаковать Крым. Об этом сообщили в Минобороны России.
Отмечается, что два украинских беспилотника были уничтожены над Крымом и Курской областью в субботу в период с 13:30 до 14:50 по московскому времени.
"Дежурными средствами ПВО уничтожены по одному БПЛА над территориями Республики Крым и Курской области", - говорится в сообщении.
В ночь на 24 мая дежурные средства российской ПВО уничтожили 94 украинских беспилотника над регионами РФ, причем больше двух третей из них - 64 - над Белгородской областью, еще 24 аппарата уничтожены над Брянской областью, по два БПЛА сбиты над Курской и Липецкой областями и по одному над Воронежской и Тульской областями. Затем стало известно об уничтожении еще 10 дронов на Белгородской областью.
Утром еще пять украинских беспилотников сбили над Тверской областью.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
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