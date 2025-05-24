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Беспилотник уничтожен над Крымом

Беспилотник уничтожен над Крымом - РИА Новости Крым, 24.05.2025

Беспилотник уничтожен над Крымом

Силы противовоздушной обороны отразили новую попытку ВСУ атаковать Крым. Об этом сообщили в Минобороны России. РИА Новости Крым, 24.05.2025

2025-05-24T17:35

2025-05-24T17:35

2025-05-24T17:55

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мая – РИА Новости Крым. Силы противовоздушной обороны отразили новую попытку ВСУ атаковать Крым. Об этом сообщили в Минобороны России.Отмечается, что два украинских беспилотника были уничтожены над Крымом и Курской областью в субботу в период с 13:30 до 14:50 по московскому времени.В ночь на 24 мая дежурные средства российской ПВО уничтожили 94 украинских беспилотника над регионами РФ, причем больше двух третей из них - 64 - над Белгородской областью, еще 24 аппарата уничтожены над Брянской областью, по два БПЛА сбиты над Курской и Липецкой областями и по одному над Воронежской и Тульской областями. Затем стало известно об уничтожении еще 10 дронов на Белгородской областью.Утром еще пять украинских беспилотников сбили над Тверской областью.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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