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Стойкие к экстремальным условиям: в РФ создают быстровозводимые казармы
Стойкие к экстремальным условиям: в РФ создают быстровозводимые казармы - РИА Новости Крым, 24.05.2025
Стойкие к экстремальным условиям: в РФ создают быстровозводимые казармы
Министр обороны РФ Андрей Белоусов в ходе рабочей поездки в войска Московского военного округа ознакомился с современными образцами быстровозводимых... РИА Новости Крым, 24.05.2025
2025-05-24T18:39
2025-05-24T18:39
2025-05-24T18:41
андрей белоусов
министерство обороны рф
вооруженные силы россии
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мая – РИА Новости Крым. Министр обороны РФ Андрей Белоусов в ходе рабочей поездки в войска Московского военного округа ознакомился с современными образцами быстровозводимых блочно-модульных конструкций различного назначения со сроком службы более 25 лет. Об этом сообщает Минобороны России.Новые технологии позволяют устанавливать здания на сложном рельефе и в удаленных районах, снижать энергозатраты, уменьшать расходы на эксплуатацию инфраструктуры, а также эффективно адаптировать блоки к экстремальным температурам и сложным погодным условиям.Минимальный срок службы казармы для проживания личного состава составляет 25 лет и более, а для зданий, при производстве которых применяются композитные материалы, – не менее 50 лет, отметили в ведомстве.Министр обороны подчеркнул, что основным критерием качества данных конструкций будет оценка самих военнослужащих с точки зрения их условий для служебной деятельности и боевой работы.Блочно-модульные городки – это полноценные автономные объекты, которые оснащены всеми необходимыми составляющими системами жизнеобеспечения. Места проживания укомплектованы мебелью е бытовой техникой. На территории каждого городка оборудуются спортзал с искусственным покрытием, баня, медицинский пункт, сушилка, комната чистки обмундирования, комната досуга, канцелярия, кладовая имущества, столовая, а также продуктовый склад.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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андрей белоусов, министерство обороны рф, вооруженные силы россии, новости
Стойкие к экстремальным условиям: в РФ создают быстровозводимые казармы
Белоусов ознакомился с современными образцами быстровозводимых казарм и медпунктов
18:39 24.05.2025 (обновлено: 18:41 24.05.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мая – РИА Новости Крым. Министр обороны РФ Андрей Белоусов в ходе рабочей поездки в войска Московского военного округа ознакомился с современными образцами быстровозводимых блочно-модульных конструкций различного назначения со сроком службы более 25 лет. Об этом сообщает Минобороны России.
"Использование в войсках быстровозводимых модульных зданий в качестве штабов, медицинских пунктов, столовых, казарм и складов позволит существенно повысить мобильность подразделений ВС РФ и создать комфортные условия для проживания военнослужащих", - говорится в сообщении.
Новые технологии позволяют устанавливать здания на сложном рельефе и в удаленных районах, снижать энергозатраты, уменьшать расходы на эксплуатацию инфраструктуры, а также эффективно адаптировать блоки к экстремальным температурам и сложным погодным условиям.
Минимальный срок службы казармы для проживания личного состава составляет 25 лет и более, а для зданий, при производстве которых применяются композитные материалы, – не менее 50 лет, отметили в ведомстве.
Министр обороны подчеркнул, что основным критерием качества данных конструкций будет оценка самих военнослужащих с точки зрения их условий для служебной деятельности и боевой работы.
Блочно-модульные городки – это полноценные автономные объекты, которые оснащены всеми необходимыми составляющими системами жизнеобеспечения. Места проживания укомплектованы мебелью е бытовой техникой. На территории каждого городка оборудуются спортзал с искусственным покрытием, баня, медицинский пункт, сушилка, комната чистки обмундирования, комната досуга, канцелярия, кладовая имущества, столовая, а также продуктовый склад.
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