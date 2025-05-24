https://crimea.ria.ru/20250524/belousovu-pokazali-bystrovozvodimye-kazarmy-1146684526.html

Стойкие к экстремальным условиям: в РФ создают быстровозводимые казармы

Стойкие к экстремальным условиям: в РФ создают быстровозводимые казармы - РИА Новости Крым, 24.05.2025

Стойкие к экстремальным условиям: в РФ создают быстровозводимые казармы

Министр обороны РФ Андрей Белоусов в ходе рабочей поездки в войска Московского военного округа ознакомился с современными образцами быстровозводимых... РИА Новости Крым, 24.05.2025

2025-05-24T18:39

2025-05-24T18:39

2025-05-24T18:41

андрей белоусов

министерство обороны рф

вооруженные силы россии

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мая – РИА Новости Крым. Министр обороны РФ Андрей Белоусов в ходе рабочей поездки в войска Московского военного округа ознакомился с современными образцами быстровозводимых блочно-модульных конструкций различного назначения со сроком службы более 25 лет. Об этом сообщает Минобороны России.Новые технологии позволяют устанавливать здания на сложном рельефе и в удаленных районах, снижать энергозатраты, уменьшать расходы на эксплуатацию инфраструктуры, а также эффективно адаптировать блоки к экстремальным температурам и сложным погодным условиям.Минимальный срок службы казармы для проживания личного состава составляет 25 лет и более, а для зданий, при производстве которых применяются композитные материалы, – не менее 50 лет, отметили в ведомстве.Министр обороны подчеркнул, что основным критерием качества данных конструкций будет оценка самих военнослужащих с точки зрения их условий для служебной деятельности и боевой работы.Блочно-модульные городки – это полноценные автономные объекты, которые оснащены всеми необходимыми составляющими системами жизнеобеспечения. Места проживания укомплектованы мебелью е бытовой техникой. На территории каждого городка оборудуются спортзал с искусственным покрытием, баня, медицинский пункт, сушилка, комната чистки обмундирования, комната досуга, канцелярия, кладовая имущества, столовая, а также продуктовый склад.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

андрей белоусов, министерство обороны рф, вооруженные силы россии, новости