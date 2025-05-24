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Атаки беспилотников продолжаются: сбиты 5 дронов ВСУ в Тверской области
Атаки беспилотников продолжаются: сбиты 5 дронов ВСУ в Тверской области - РИА Новости Крым, 24.05.2025
Атаки беспилотников продолжаются: сбиты 5 дронов ВСУ в Тверской области
Дежурные средства российской ПВО утром 24 мая сбили пять украинских беспилотников над Тверской областью, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 24.05.2025
2025-05-24T10:50
2025-05-24T10:50
2025-05-24T10:50
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беспилотник (бпла, дрон)
обстрелы всу
всу (вооруженные силы украины)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мая - РИА Новости Крым. Дежурные средства российской ПВО утром 24 мая сбили пять украинских беспилотников над Тверской областью, сообщили в Минобороны РФ.Ранее сообщалось, что дежурные средства российской ПВО за прошедшую ночь уничтожили 94 украинских беспилотника над регионами РФ, причем больше двух третей из них - 64 - над Белгородской областью, еще 24 аппарата уничтожены над Брянской областью, по два БПЛА сбиты над Курской и Липецкой областями и по одному над Воронежской и Тульской областями. Затем стало известно об уничтожении еще 10 дронов на Белгородской областью.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Число поврежденных при ударе ВСУ квартир в липецком Ельце выросло до 30112 украинских беспилотников сбиты над регионами РоссииВСУ ударили из HIMARS по Пантелеймоновке в ДНР: ранены 8 человек
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пво, новости, беспилотник (бпла, дрон), обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины), министерство обороны рф, тверская область
Атаки беспилотников продолжаются: сбиты 5 дронов ВСУ в Тверской области
ПВО сбила 5 украинских дронов над Тверской областью