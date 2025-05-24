https://crimea.ria.ru/20250524/ataki-bespilotnikov-prodolzhayutsya-sbity-5-dronov-vsu-v-tverskoy-oblasti-1146674724.html

Атаки беспилотников продолжаются: сбиты 5 дронов ВСУ в Тверской области

Атаки беспилотников продолжаются: сбиты 5 дронов ВСУ в Тверской области - РИА Новости Крым, 24.05.2025

Атаки беспилотников продолжаются: сбиты 5 дронов ВСУ в Тверской области

Дежурные средства российской ПВО утром 24 мая сбили пять украинских беспилотников над Тверской областью, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 24.05.2025

2025-05-24T10:50

2025-05-24T10:50

2025-05-24T10:50

пво

новости

беспилотник (бпла, дрон)

обстрелы всу

всу (вооруженные силы украины)

министерство обороны рф

тверская область

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мая - РИА Новости Крым. Дежурные средства российской ПВО утром 24 мая сбили пять украинских беспилотников над Тверской областью, сообщили в Минобороны РФ.Ранее сообщалось, что дежурные средства российской ПВО за прошедшую ночь уничтожили 94 украинских беспилотника над регионами РФ, причем больше двух третей из них - 64 - над Белгородской областью, еще 24 аппарата уничтожены над Брянской областью, по два БПЛА сбиты над Курской и Липецкой областями и по одному над Воронежской и Тульской областями. Затем стало известно об уничтожении еще 10 дронов на Белгородской областью.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Число поврежденных при ударе ВСУ квартир в липецком Ельце выросло до 30112 украинских беспилотников сбиты над регионами РоссииВСУ ударили из HIMARS по Пантелеймоновке в ДНР: ранены 8 человек

тверская область

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

пво, новости, беспилотник (бпла, дрон), обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины), министерство обороны рф, тверская область