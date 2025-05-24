https://crimea.ria.ru/20250524/armiya-rossii-osvobodila-tri-naselennykh-punkta-1146675313.html

Армия России освободила три населенных пункта

Армия России освободила три населенных пункта - РИА Новости Крым, 24.05.2025

Армия России освободила три населенных пункта

ВС РФ освободили населенные пункты Отрадное и Ступочки в ДНР и Локню в Сумской области, сообщает Минобороны. РИА Новости Крым, 24.05.2025

2025-05-24T12:15

2025-05-24T12:15

2025-05-24T12:51

министерство обороны рф

новости сво

армия и флот

сумская область

донецкая народная республика (днр)

вооруженные силы россии

всу (вооруженные силы украины)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мая - РИА Новости Крым. ВС РФ освободили населенные пункты Отрадное и Ступочки в ДНР и Локню в Сумской области, сообщает Минобороны.Также, по информации ведомства, подразделения "Южной" группировки войск в результате решительных действий освободили населенный пункт Ступочки, подразделения "Востока№" - Отрадное в Донецкой Народной Республике.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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сумская область

донецкая народная республика (днр)

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф, новости сво, армия и флот, сумская область, донецкая народная республика (днр), вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины)