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Армия России освободила три населенных пункта - РИА Новости Крым, 24.05.2025
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Армия России освободила три населенных пункта
Армия России освободила три населенных пункта - РИА Новости Крым, 24.05.2025
Армия России освободила три населенных пункта
ВС РФ освободили населенные пункты Отрадное и Ступочки в ДНР и Локню в Сумской области, сообщает Минобороны. РИА Новости Крым, 24.05.2025
2025-05-24T12:15
2025-05-24T12:51
министерство обороны рф
новости сво
армия и флот
сумская область
донецкая народная республика (днр)
вооруженные силы россии
всу (вооруженные силы украины)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мая - РИА Новости Крым. ВС РФ освободили населенные пункты Отрадное и Ступочки в ДНР и Локню в Сумской области, сообщает Минобороны.Также, по информации ведомства, подразделения "Южной" группировки войск в результате решительных действий освободили населенный пункт Ступочки, подразделения "Востока№" - Отрадное в Донецкой Народной Республике.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20250524/gruppovoy-udar-po-vpk-ukrainy--kakie-obekty-porazheny-1146675489.html
сумская область
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министерство обороны рф, новости сво, армия и флот, сумская область, донецкая народная республика (днр), вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины)
Армия России освободила три населенных пункта

Армия России освободила Локню в Сумской области, Отрадное и Ступочки в ДНР

12:15 24.05.2025 (обновлено: 12:51 24.05.2025)
 
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкВыстрел
Выстрел - РИА Новости, 1920, 24.05.2025
© РИА Новости . Сергей Бобылев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мая - РИА Новости Крым. ВС РФ освободили населенные пункты Отрадное и Ступочки в ДНР и Локню в Сумской области, сообщает Минобороны.
"Подразделениями группировки войск "Север" в результате успешных действий освобожден населенный пункт Локня Сумской области", - говорится в сводке военного ведомства.
Также, по информации ведомства, подразделения "Южной" группировки войск в результате решительных действий освободили населенный пункт Ступочки, подразделения "Востока№" - Отрадное в Донецкой Народной Республике.
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