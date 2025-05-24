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94 дрона ВСУ сбиты над регионами России - РИА Новости Крым, 24.05.2025
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94 дрона ВСУ сбиты над регионами России
94 дрона ВСУ сбиты над регионами России - РИА Новости Крым, 24.05.2025
94 дрона ВСУ сбиты над регионами России
Дежурные средства российской ПВО за прошедшую ночь уничтожили 94 украинских беспилотника над регионами РФ, причём больше двух третей из них - над Белгородской... РИА Новости Крым, 24.05.2025
2025-05-24T08:03
2025-05-24T08:06
министерство обороны рф
беспилотник (бпла, дрон)
россия
обстрелы всу
всу (вооруженные силы украины)
пво
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мая - РИА Новости Крым. Дежурные средства российской ПВО за прошедшую ночь уничтожили 94 украинских беспилотника над регионами РФ, причём больше двух третей из них - над Белгородской областью, сообщили в Минобороны РФ.Отмечается, что 64 беспилотника были сбиты над территорией Белгородской области, 24 аппарата уничтожены над Брянской областью, по два БПЛА сбиты над Курской и Липецкой областями и по одному над Воронежской и Тульской областями.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Число поврежденных при ударе ВСУ квартир в липецком Ельце выросло до 30112 украинских беспилотников сбиты над регионами РоссииВСУ ударили из HIMARS по Пантелеймоновке в ДНР: ранены 8 человек
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министерство обороны рф, беспилотник (бпла, дрон), россия, обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины), пво, новости
94 дрона ВСУ сбиты над регионами России

94 дрона ВСУ сбиты над регионами России - Минобороны

08:03 24.05.2025 (обновлено: 08:06 24.05.2025)
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкРабота противовоздушной обороны России
Работа противовоздушной обороны России - РИА Новости, 1920, 24.05.2025
© РИА Новости . Евгений Биятов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мая - РИА Новости Крым. Дежурные средства российской ПВО за прошедшую ночь уничтожили 94 украинских беспилотника над регионами РФ, причём больше двух третей из них - над Белгородской областью, сообщили в Минобороны РФ.
"В течение прошедшей ночи и утра 24 мая дежурными средствами ПВО уничтожены 94 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа", - говорится в сообщении.
Отмечается, что 64 беспилотника были сбиты над территорией Белгородской области, 24 аппарата уничтожены над Брянской областью, по два БПЛА сбиты над Курской и Липецкой областями и по одному над Воронежской и Тульской областями.
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