https://crimea.ria.ru/20250524/10-bespilotnikov-za-polchasa-novaya-ataka-vsu-1146672117.html

10 беспилотников за полчаса: новая атака ВСУ на Белгородскую область

10 беспилотников за полчаса: новая атака ВСУ на Белгородскую область - РИА Новости Крым, 24.05.2025

10 беспилотников за полчаса: новая атака ВСУ на Белгородскую область

Дежурные средства российской ПВО утром 24 мая сбили 10 украинских дронов над Белгородской областью, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 24.05.2025

2025-05-24T09:13

2025-05-24T09:13

2025-05-24T09:27

министерство обороны рф

пво

обстрелы белгородской области

белгородская область

обстрелы всу

всу (вооруженные силы украины)

беспилотник (бпла, дрон)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мар - РИА Новости Крым. Дежурные средства российской ПВО утром 24 мая сбили 10 украинских дронов над Белгородской областью, сообщили в Минобороны РФ.Ранее сообщалось, что дежурные средства российской ПВО за прошедшую ночь уничтожили 94 украинских беспилотника над регионами РФ, причем больше двух третей из них - 64 - над Белгородской областью, еще 24 аппарата уничтожены над Брянской областью, по два БПЛА сбиты над Курской и Липецкой областями и по одному над Воронежской и Тульской областями.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Число поврежденных при ударе ВСУ квартир в липецком Ельце выросло до 30112 украинских беспилотников сбиты над регионами РоссииВСУ ударили из HIMARS по Пантелеймоновке в ДНР: ранены 8 человек

белгородская область

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф, пво, обстрелы белгородской области, белгородская область, обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины), беспилотник (бпла, дрон)