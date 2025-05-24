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10 беспилотников за полчаса: новая атака ВСУ на Белгородскую область - РИА Новости Крым, 24.05.2025
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10 беспилотников за полчаса: новая атака ВСУ на Белгородскую область
10 беспилотников за полчаса: новая атака ВСУ на Белгородскую область - РИА Новости Крым, 24.05.2025
10 беспилотников за полчаса: новая атака ВСУ на Белгородскую область
Дежурные средства российской ПВО утром 24 мая сбили 10 украинских дронов над Белгородской областью, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 24.05.2025
2025-05-24T09:13
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министерство обороны рф
пво
обстрелы белгородской области
белгородская область
обстрелы всу
всу (вооруженные силы украины)
беспилотник (бпла, дрон)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мар - РИА Новости Крым. Дежурные средства российской ПВО утром 24 мая сбили 10 украинских дронов над Белгородской областью, сообщили в Минобороны РФ.Ранее сообщалось, что дежурные средства российской ПВО за прошедшую ночь уничтожили 94 украинских беспилотника над регионами РФ, причем больше двух третей из них - 64 - над Белгородской областью, еще 24 аппарата уничтожены над Брянской областью, по два БПЛА сбиты над Курской и Липецкой областями и по одному над Воронежской и Тульской областями.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Число поврежденных при ударе ВСУ квартир в липецком Ельце выросло до 30112 украинских беспилотников сбиты над регионами РоссииВСУ ударили из HIMARS по Пантелеймоновке в ДНР: ранены 8 человек
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РИА Новости Крым
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министерство обороны рф, пво, обстрелы белгородской области, белгородская область, обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины), беспилотник (бпла, дрон)
10 беспилотников за полчаса: новая атака ВСУ на Белгородскую область

ПВО сбила 10 украинских дронов над Белгородской областью - Минобороны

09:13 24.05.2025 (обновлено: 09:27 24.05.2025)
 
© РИА Новости . Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкКомандный пункт в составе зенитно-ракетной системы
Командный пункт в составе зенитно-ракетной системы - РИА Новости, 1920, 24.05.2025
© РИА Новости . Виталий Тимкив
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мар - РИА Новости Крым. Дежурные средства российской ПВО утром 24 мая сбили 10 украинских дронов над Белгородской областью, сообщили в Минобороны РФ.

"24 мая в период 8.00 до 8.30 мск дежурными средствами ПВО перехвачены 10 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территорией Белгородской области", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что дежурные средства российской ПВО за прошедшую ночь уничтожили 94 украинских беспилотника над регионами РФ, причем больше двух третей из них - 64 - над Белгородской областью, еще 24 аппарата уничтожены над Брянской областью, по два БПЛА сбиты над Курской и Липецкой областями и по одному над Воронежской и Тульской областями.
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