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Зеленский не уважает Крым и Донбасс - Лавров - РИА Новости Крым, 23.05.2025
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Зеленский не уважает Крым и Донбасс - Лавров
Зеленский не уважает Крым и Донбасс - Лавров - РИА Новости Крым, 23.05.2025
Зеленский не уважает Крым и Донбасс - Лавров
Глава киевского режима Владимир Зеленский демонстрирует неуважение к Новороссии, Донбассу и Крыму, нарушая тем самым принципы, закрепленные в Декларации... РИА Новости Крым, 23.05.2025
2025-05-23T14:05
2025-05-23T14:05
сергей лавров
политика
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владимир зеленский
крым
донецкая народная республика (днр)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мая – РИА Новости Крым. Глава киевского режима Владимир Зеленский демонстрирует неуважение к Новороссии, Донбассу и Крыму, нарушая тем самым принципы, закрепленные в Декларации Генеральной Ассамблеи ООН от 1970 года. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров.Министр напомнил, что глава киевского режима публично заявлял о том, что русским нельзя жить в Донбассе, и чтобы они "проваливали в Россию". Также он указал на другие высказывания украинских официальных лиц, в частности – заявление посла Украины в Казахстане, который в 2022 году в интервью утверждал, что "нужно убивать как можно больше русских, чтобы меньше пришлось убивать их детям".По словам Лаврова, все эти заявления зафиксированы и находятся в распоряжении МИД России, как доказательства нарушения Киевом положений ООН.Лавров также отметил, что вопрос легитимности Зеленского будет решающим для урегулирования конфликта на Украине. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Вопрос легитимности Зеленского будет решающим для урегулирования – МИД РФПереговоры России и Украины – что ответили в Кремле о срокахУ Зеленского поставили условие по дальнейшим переговорам с Россией
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сергей лавров, политика, новости, россия, украина, владимир зеленский, крым, донецкая народная республика (днр)
Зеленский не уважает Крым и Донбасс - Лавров

Зеленский демонстрирует неуважение к Крыму и новым регионам - Лавров

14:05 23.05.2025
 
© РИА Новости . Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 23.05.2025
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мая – РИА Новости Крым. Глава киевского режима Владимир Зеленский демонстрирует неуважение к Новороссии, Донбассу и Крыму, нарушая тем самым принципы, закрепленные в Декларации Генеральной Ассамблеи ООН от 1970 года. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров.
"Зеленский не уважает ни Новороссию, ни Донбасс, ни Крым, хотя в Декларации Генассамблеи ООН 1970 года ясно прописаны принципы дружественности государств: уважение территориальной целостности и самоопределения народов", – сказал Лавров на конференции "Исторические южнорусские земли. Национальная идентичность и самоопределение народов".
Министр напомнил, что глава киевского режима публично заявлял о том, что русским нельзя жить в Донбассе, и чтобы они "проваливали в Россию". Также он указал на другие высказывания украинских официальных лиц, в частности – заявление посла Украины в Казахстане, который в 2022 году в интервью утверждал, что "нужно убивать как можно больше русских, чтобы меньше пришлось убивать их детям".
По словам Лаврова, все эти заявления зафиксированы и находятся в распоряжении МИД России, как доказательства нарушения Киевом положений ООН.
Лавров также отметил, что вопрос легитимности Зеленского будет решающим для урегулирования конфликта на Украине.
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