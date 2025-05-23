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Зеленский не уважает Крым и Донбасс - Лавров

Зеленский не уважает Крым и Донбасс - Лавров - РИА Новости Крым, 23.05.2025

Зеленский не уважает Крым и Донбасс - Лавров

Глава киевского режима Владимир Зеленский демонстрирует неуважение к Новороссии, Донбассу и Крыму, нарушая тем самым принципы, закрепленные в Декларации... РИА Новости Крым, 23.05.2025

2025-05-23T14:05

2025-05-23T14:05

2025-05-23T14:05

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мая – РИА Новости Крым. Глава киевского режима Владимир Зеленский демонстрирует неуважение к Новороссии, Донбассу и Крыму, нарушая тем самым принципы, закрепленные в Декларации Генеральной Ассамблеи ООН от 1970 года. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров.Министр напомнил, что глава киевского режима публично заявлял о том, что русским нельзя жить в Донбассе, и чтобы они "проваливали в Россию". Также он указал на другие высказывания украинских официальных лиц, в частности – заявление посла Украины в Казахстане, который в 2022 году в интервью утверждал, что "нужно убивать как можно больше русских, чтобы меньше пришлось убивать их детям".По словам Лаврова, все эти заявления зафиксированы и находятся в распоряжении МИД России, как доказательства нарушения Киевом положений ООН.Лавров также отметил, что вопрос легитимности Зеленского будет решающим для урегулирования конфликта на Украине. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Вопрос легитимности Зеленского будет решающим для урегулирования – МИД РФПереговоры России и Украины – что ответили в Кремле о срокахУ Зеленского поставили условие по дальнейшим переговорам с Россией

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей лавров, политика, новости, россия, украина, владимир зеленский, крым, донецкая народная республика (днр)