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Высотный барический гребень принесет в Крым летнюю жару в пятницу

Высотный барический гребень принесет в Крым летнюю жару в пятницу - РИА Новости Крым, 22.05.2025

Высотный барический гребень принесет в Крым летнюю жару в пятницу

В пятницу тропический воздух и область повышенного давления принесет в Крым летнее тепло. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре. РИА Новости Крым, 22.05.2025

2025-05-23T00:01

2025-05-23T00:01

2025-05-22T16:29

крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мая – РИА Новости Крым. В пятницу тропический воздух и область повышенного давления принесет в Крым летнее тепло. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +10...12, днем +26...28.В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью юго-восточный, днем юго-западный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +12...14, днем +23...25.Тепло будет и на побережье. В Ялте, Алуште, Судаке, Феодосии и Евпатории ночью температура воздуха составит +11....13, днем столбики термометров покажут +23...25.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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