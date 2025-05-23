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Высотный барический гребень принесет в Крым летнюю жару в пятницу - РИА Новости Крым, 22.05.2025
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Высотный барический гребень принесет в Крым летнюю жару в пятницу
Высотный барический гребень принесет в Крым летнюю жару в пятницу - РИА Новости Крым, 22.05.2025
Высотный барический гребень принесет в Крым летнюю жару в пятницу
В пятницу тропический воздух и область повышенного давления принесет в Крым летнее тепло. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре. РИА Новости Крым, 22.05.2025
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мая – РИА Новости Крым. В пятницу тропический воздух и область повышенного давления принесет в Крым летнее тепло. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +10...12, днем +26...28.В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью юго-восточный, днем юго-западный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +12...14, днем +23...25.Тепло будет и на побережье. В Ялте, Алуште, Судаке, Феодосии и Евпатории ночью температура воздуха составит +11....13, днем столбики термометров покажут +23...25.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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крым, погода в крыму, крымская погода, крымский гидрометцентр, симферополь, севастополь, ялта, алушта, судак, феодосия, евпатория, новости крыма
Высотный барический гребень принесет в Крым летнюю жару в пятницу

В пятницу в Крыму ожидается до 28 градусов тепла

00:01 23.05.2025
 
© Соцсети главы РК Сергея АксеноваЗаповедники Крыма
Заповедники Крыма
© Соцсети главы РК Сергея Аксенова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мая – РИА Новости Крым. В пятницу тропический воздух и область повышенного давления принесет в Крым летнее тепло. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.
"На полуострове будет солнечно и без осадков, благодаря влиянию высотного барического гребня, тропической воздушной массе. Ветер юго-восточный 7-12 м/с, местами порывы до 15 м/с. Температура воздуха 23 мая ночью +8…13, днем +23…28, в горах +15…20", - сообщили синоптики.
В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +10...12, днем +26...28.
В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью юго-восточный, днем юго-западный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +12...14, днем +23...25.
Тепло будет и на побережье. В Ялте, Алуште, Судаке, Феодосии и Евпатории ночью температура воздуха составит +11....13, днем столбики термометров покажут +23...25.
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00:01Высотный барический гребень принесет в Крым летнюю жару в пятницу
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