https://crimea.ria.ru/20250523/vozdushnaya-trevoga-obyavlena-v-kieve-i-esche-6-regionakh-ukrainy-1146646063.html

Воздушная тревога объявлена в Киеве и еще 6 регионах Украины

Воздушная тревога объявлена в Киеве и еще 6 регионах Украины - РИА Новости Крым, 23.05.2025

Воздушная тревога объявлена в Киеве и еще 6 регионах Украины

Воздушная тревога объявлена в Киеве, Киевской, Житомирской, Черниговской, Сумской, Полтавской, Кировоградской и части Черкасской области Украины,... РИА Новости Крым, 23.05.2025

2025-05-23T08:04

2025-05-23T08:04

2025-05-23T08:04

киев

украина

воздушная тревога на украине

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мая - РИА Новости Крым. Воздушная тревога объявлена в Киеве, Киевской, Житомирской, Черниговской, Сумской, Полтавской, Кировоградской и части Черкасской области Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.Согласно данным ресурса, тревога в столице была объявлена в 7.49 мск.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся в том числе по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20250523/112-ukrainskikh-bespilotnikov-sbity-nad-regionami-rossii-1146645639.html

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украина

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

киев, украина, воздушная тревога на украине, новости