https://crimea.ria.ru/20250523/vozdushnaya-trevoga-obyavlena-v-kieve-i-esche-6-regionakh-ukrainy-1146646063.html
Воздушная тревога объявлена в Киеве и еще 6 регионах Украины
Воздушная тревога объявлена в Киеве и еще 6 регионах Украины - РИА Новости Крым, 23.05.2025
Воздушная тревога объявлена в Киеве и еще 6 регионах Украины
Воздушная тревога объявлена в Киеве, Киевской, Житомирской, Черниговской, Сумской, Полтавской, Кировоградской и части Черкасской области Украины,... РИА Новости Крым, 23.05.2025
2025-05-23T08:04
2025-05-23T08:04
2025-05-23T08:04
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воздушная тревога на украине
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мая - РИА Новости Крым. Воздушная тревога объявлена в Киеве, Киевской, Житомирской, Черниговской, Сумской, Полтавской, Кировоградской и части Черкасской области Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.Согласно данным ресурса, тревога в столице была объявлена в 7.49 мск.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся в том числе по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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киев, украина, воздушная тревога на украине, новости
Воздушная тревога объявлена в Киеве и еще 6 регионах Украины
Воздушная тревога объявлена в Киеве, Киевской области и еще 6 регионах Украины
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мая - РИА Новости Крым. Воздушная тревога объявлена в Киеве, Киевской, Житомирской, Черниговской, Сумской, Полтавской, Кировоградской и части Черкасской области Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.
Согласно данным ресурса, тревога в столице была объявлена в 7.49 мск.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся в том числе по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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