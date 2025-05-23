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Вертолет разбился в Орловской области - РИА Новости Крым, 23.05.2025
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Вертолет разбился в Орловской области
Вертолет разбился в Орловской области - РИА Новости Крым, 23.05.2025
Вертолет разбился в Орловской области
Вертолет разбился в Орловской области, населенные пункты не задеты. Об этом со ссылкой на единую дежурно-диспетчерскую службу сообщает РИА Новости. РИА Новости Крым, 23.05.2025
2025-05-23T15:32
2025-05-23T16:08
россия
орловская область
андрей клычков
новости
происшествия
авиакатастрофа
вертолет
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мая - РИА Новости Крым. Вертолет разбился в Орловской области, населенные пункты не задеты. Об этом со ссылкой на единую дежурно-диспетчерскую службу сообщает РИА Новости.ЧП произошло в поле в Урицком районе."Вертолет упал &lt;…&gt; на поле", — сказала диспетчер.Губернатор региона Андрей Клычков подтвердил информацию о происшествии на территории района, однако подробностей не привел. Он также напомнил о недопустимости публикации фото и видео, которые могут быть использованы противником в своих целях.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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россия, орловская область, андрей клычков, новости, происшествия, авиакатастрофа, вертолет
Вертолет разбился в Орловской области

Что известно о крушении вертолета в Орловской области

15:32 23.05.2025 (обновлено: 16:08 23.05.2025)
 
© Fotolia / ju_skzВертолет
Вертолет
© Fotolia / ju_skz
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мая - РИА Новости Крым. Вертолет разбился в Орловской области, населенные пункты не задеты. Об этом со ссылкой на единую дежурно-диспетчерскую службу сообщает РИА Новости.
ЧП произошло в поле в Урицком районе.
"Вертолет упал <…> на поле", — сказала диспетчер.
Губернатор региона Андрей Клычков подтвердил информацию о происшествии на территории района, однако подробностей не привел.
"Поступают сообщения о происшествии на территории Урицкого района Орловской области. В настоящее время службы МЧС и правоохранительные органы проводят оперативные действия. Угроз для жителей поселка нет", - написал он в своем ТГ-канале.
Он также напомнил о недопустимости публикации фото и видео, которые могут быть использованы противником в своих целях.
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РоссияОрловская областьАндрей КлычковНовостиПроисшествияАвиакатастрофаВертолет
 
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