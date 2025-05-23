https://crimea.ria.ru/20250523/vertolet-razbilsya-v-orlovskoy-oblasti-1146657438.html

Вертолет разбился в Орловской области

Вертолет разбился в Орловской области - РИА Новости Крым, 23.05.2025

Вертолет разбился в Орловской области

Вертолет разбился в Орловской области, населенные пункты не задеты. Об этом со ссылкой на единую дежурно-диспетчерскую службу сообщает РИА Новости. РИА Новости Крым, 23.05.2025

2025-05-23T15:32

2025-05-23T15:32

2025-05-23T16:08

россия

орловская область

андрей клычков

новости

происшествия

авиакатастрофа

вертолет

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мая - РИА Новости Крым. Вертолет разбился в Орловской области, населенные пункты не задеты. Об этом со ссылкой на единую дежурно-диспетчерскую службу сообщает РИА Новости.ЧП произошло в поле в Урицком районе."Вертолет упал <…> на поле", — сказала диспетчер.Губернатор региона Андрей Клычков подтвердил информацию о происшествии на территории района, однако подробностей не привел. Он также напомнил о недопустимости публикации фото и видео, которые могут быть использованы противником в своих целях.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

россия

орловская область

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, орловская область, андрей клычков, новости, происшествия, авиакатастрофа, вертолет