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В Севастополе и на севере Крыма возможны перебои со связью и интернетом
В Севастополе и на севере Крыма возможны перебои со связью и интернетом - РИА Новости Крым, 23.05.2025
В Севастополе и на севере Крыма возможны перебои со связью и интернетом
В Севастополе и на севере Крыма возможны перебои с мобильной связью и интернетом у абонентов одного из крупных операторов мобильной связи в Крыму. Об этом... РИА Новости Крым, 23.05.2025
2025-05-23T15:29
2025-05-23T15:29
2025-05-23T15:38
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мая - РИА Новости Крым. В Севастополе и на севере Крыма возможны перебои с мобильной связью и интернетом у абонентов одного из крупных операторов мобильной связи в Крыму. Об этом предупредили в правительстве Севастополя.Специалисты уже ведут восстановительные работы. На это время абонентам предлагают подключиться к резервной сети вручную."Перейти в настройки мобильного телефона – сотовая связь – выбор сети и вручную выберите сеть "25032", - говорится в сообщении.5 мая в России произошел массовый сбой в работе трех крупных операторов мобильной связи и мессенджера Telegram.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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В Севастополе и на севере Крыма возможны перебои со связью и интернетом
В Севастополе и на севере Крыма возможны перебои со связью из-за повреждения кабеля
15:29 23.05.2025 (обновлено: 15:38 23.05.2025)