https://crimea.ria.ru/20250523/v-sevastopole-i-na-severe-kryma-pereboi-so-svyazyu-i-internetom--prichina-1146657298.html

В Севастополе и на севере Крыма возможны перебои со связью и интернетом

В Севастополе и на севере Крыма возможны перебои со связью и интернетом - РИА Новости Крым, 23.05.2025

В Севастополе и на севере Крыма возможны перебои со связью и интернетом

В Севастополе и на севере Крыма возможны перебои с мобильной связью и интернетом у абонентов одного из крупных операторов мобильной связи в Крыму. Об этом... РИА Новости Крым, 23.05.2025

2025-05-23T15:29

2025-05-23T15:29

2025-05-23T15:38

севастополь

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мая - РИА Новости Крым. В Севастополе и на севере Крыма возможны перебои с мобильной связью и интернетом у абонентов одного из крупных операторов мобильной связи в Крыму. Об этом предупредили в правительстве Севастополя.Специалисты уже ведут восстановительные работы. На это время абонентам предлагают подключиться к резервной сети вручную."Перейти в настройки мобильного телефона – сотовая связь – выбор сети и вручную выберите сеть "25032", - говорится в сообщении.5 мая в России произошел массовый сбой в работе трех крупных операторов мобильной связи и мессенджера Telegram.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

севастополь

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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