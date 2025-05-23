https://crimea.ria.ru/20250523/v-lgove-vyroslo-chislo-postradavshikh-pri-raketnom-udare-vsu-1146643309.html

В Льгове выросло число пострадавших при ракетном ударе ВСУ

В Льгове выросло число пострадавших при ракетном ударе ВСУ - РИА Новости Крым, 23.05.2025

В Льгове выросло число пострадавших при ракетном ударе ВСУ

До 16 человек выросло число пострадавших при ракетном ударе ВСУ по городу Льгов в Курской области. Четверо раненных находятся в тяжелом состоянии. Об этом... РИА Новости Крым, 23.05.2025

2025-05-23T00:25

2025-05-23T00:25

2025-05-23T00:26

курская область

происшествия

обстрелы курской области

обстрелы всу

александр хинштейн

новости

ск рф (следственный комитет российской федерации)

теракт

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мая – РИА Новости Крым. До 16 человек выросло число пострадавших при ракетном ударе ВСУ по городу Льгов в Курской области. Четверо раненных находятся в тяжелом состоянии. Об этом сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн.Вечером в четверг боевики нанесли массированный удар по городу. Ранее было известно о 12 пострадавших, среди них были двое подростков 13-ти и 16-ти лет.Хинштейн добавил, что на данный момент зафиксированы повреждения в 30 частных домах, в 26-ти квартирах в трех многоэтажках выбиты окна. Пострадали два магазина, автомойка, различные повреждения получили 14 легковых и девять грузовых автомобилей."Уже сегодня бригады приступят к восстановлению поврежденного жилья, в том числе к замене стеклопакетов", - заверил врио губернатора. В четверг Следком России возбудил дело о теракте по факту атаки на Льгов. Отмечается, что в ходе предварительного следствия будут установлены и привлечены к уголовной ответственности представители вооруженных формирований Украины, причастные к данному преступлению.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20250522/vsu-udarili-iz-himars-po-panteleymonovke-v-dnr-raneny-8-chelovek-1146642187.html

курская область

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

курская область, происшествия, обстрелы курской области, обстрелы всу, александр хинштейн, новости, ск рф (следственный комитет российской федерации), теракт