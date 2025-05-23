https://crimea.ria.ru/20250523/v-lgove-vyroslo-chislo-postradavshikh-pri-raketnom-udare-vsu-1146643309.html
В Льгове выросло число пострадавших при ракетном ударе ВСУ
В Льгове выросло число пострадавших при ракетном ударе ВСУ - РИА Новости Крым, 23.05.2025
В Льгове выросло число пострадавших при ракетном ударе ВСУ
До 16 человек выросло число пострадавших при ракетном ударе ВСУ по городу Льгов в Курской области. Четверо раненных находятся в тяжелом состоянии. Об этом... РИА Новости Крым, 23.05.2025
2025-05-23T00:25
2025-05-23T00:25
2025-05-23T00:26
курская область
происшествия
обстрелы курской области
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теракт
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мая – РИА Новости Крым. До 16 человек выросло число пострадавших при ракетном ударе ВСУ по городу Льгов в Курской области. Четверо раненных находятся в тяжелом состоянии. Об этом сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн.Вечером в четверг боевики нанесли массированный удар по городу. Ранее было известно о 12 пострадавших, среди них были двое подростков 13-ти и 16-ти лет.Хинштейн добавил, что на данный момент зафиксированы повреждения в 30 частных домах, в 26-ти квартирах в трех многоэтажках выбиты окна. Пострадали два магазина, автомойка, различные повреждения получили 14 легковых и девять грузовых автомобилей."Уже сегодня бригады приступят к восстановлению поврежденного жилья, в том числе к замене стеклопакетов", - заверил врио губернатора. В четверг Следком России возбудил дело о теракте по факту атаки на Льгов. Отмечается, что в ходе предварительного следствия будут установлены и привлечены к уголовной ответственности представители вооруженных формирований Украины, причастные к данному преступлению.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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курская область, происшествия, обстрелы курской области, обстрелы всу, александр хинштейн, новости, ск рф (следственный комитет российской федерации), теракт
В Льгове выросло число пострадавших при ракетном ударе ВСУ
В Льгове число раненных при ракетном ударе ВСУ выросло до 16 человек - Хинштейн
00:25 23.05.2025 (обновлено: 00:26 23.05.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мая – РИА Новости Крым. До 16 человек выросло число пострадавших при ракетном ударе ВСУ по городу Льгов в Курской области. Четверо раненных находятся в тяжелом состоянии. Об этом сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн.
Вечером в четверг боевики нанесли массированный удар
по городу. Ранее было известно о 12 пострадавших, среди них были двое подростков 13-ти и 16-ти лет.
"14 раненых находятся в Курской областной больнице, в том числе и двое детей. Им оказывается необходимая медицинская помощь. К сожалению, четверо из числа пострадавших в тяжелом состоянии. Два человека отпущены на амбулаторное лечение: у них легкие ссадины после обстрела", - написал он в Telegram.
Хинштейн добавил, что на данный момент зафиксированы повреждения в 30 частных домах, в 26-ти квартирах в трех многоэтажках выбиты окна. Пострадали два магазина, автомойка, различные повреждения получили 14 легковых и девять грузовых автомобилей.
"Уже сегодня бригады приступят к восстановлению поврежденного жилья, в том числе к замене стеклопакетов", - заверил врио губернатора.
В четверг Следком России возбудил дело о теракте по факту атаки на Льгов. Отмечается, что в ходе предварительного следствия будут установлены и привлечены к уголовной ответственности представители вооруженных формирований Украины, причастные к данному преступлению.
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