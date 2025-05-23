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Учения НАТО во время переговоров - чего хотят США у границ России

Учения НАТО во время переговоров - чего хотят США у границ России - РИА Новости Крым, 23.05.2025

Учения НАТО во время переговоров - чего хотят США у границ России

Участие США в учениях НАТО на территории Финляндии является демонстрацией силы и, хотя пока не представляет опасности для РФ, но в очередной раз доказывает... РИА Новости Крым, 23.05.2025

2025-05-23T13:10

2025-05-23T13:10

2025-05-23T13:10

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мая – РИА Новости Крым, Галина Оленева. Участие США в учениях НАТО на территории Финляндии является демонстрацией силы и, хотя пока не представляет опасности для РФ, но в очередной раз доказывает желание Штатов продавить Россию на свои условия в переговорном процессе. Такое мнение РИА Новости Крым выразил эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер.В Финляндии, вблизи российской границы, начались сухопутные учения. В маневрах принимают участие около пяти тысяч военнослужащих, включая военных из Великобритании и США. Также вблизи российских границ в Финляндии начались сухопутные учения Lively Sabre 25. В них принимает участие 3,5 тысячи военнослужащих.При этом политолог подчеркивает участие в учениях вооруженных сил США, которые сегодня пытаются показать всему миру миротворческую позицию по Украине, но, тем не менее, не отказываются "поиграть мышцами" у границ РФ."Это демонстрация силы. И, оценивая участие в переговорном процессе по Украине со стороны США, нужно понимать, что это такие конструкции, которым нельзя доверять. Мы должны понимать, что у них всегда есть желание использовать наши хорошие намерения нам во вред", - считает эксперт.По мнению Брутера, Россия примет эти учения к сведению и постарается, чтобы переговорам это не помешало, поскольку именно РФ - единственная сила в украинском конфликте, которая по-настоящему хочет мирного урегулирования и спасения человеческих жизней. Москва видит и учитывает каждый сигнал, но продолжит действовать строго в соответствии со своими национальными интересами, уверен он.Военный эксперт Александр Хроленко ранее заявлял, что стратегия США по отношению к России не изменилась, и что Штаты не намерены терять контроль над Европой. По его мнению, какими бы ни оказались ситуативные решения США в украинском кейсе, Вашингтон и Москва все равно останутся геополитическими соперниками в глобальном плане, и американский лидер Дональд Трамп подтверждает это действиями, в частности учениями ВС США в станах Балтии, в Румынии, Болгарии, Венгрии.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В США признали неспособность ВСУ победить и пообещали Киеву PatriotGLSDB для Киева: зачем Трамп дает Украине бомбы во время переговоровПереговоры по Украине: как будет действовать Трамп – мнение

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, мнения, владимир брутер, политика, нато, россия, переговоры