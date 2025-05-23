Участникам СВО упростили процедуру внесудебного банкротства
Путин подписал указ об упрощенном порядке внесудебного банкротства для участников СВО
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мая – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин подписал Федеральный закон, который упрощает порядок внесудебного банкротства для участников спецоперации. Документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
Согласно закону, внесудебное банкротство позволяет без обращения в суд списать долги физических лиц в размере от 25 тысяч до 1 миллиона рублей. Граждане, которые принимают или принимали участие в СВО, смогут воспользоваться этой процедурой. Для этого необходимо предъявить справку, подтверждающую их участие в спецоперации.
Для прохождения процедуры у заявителя не должно быть имущества, поддающееся взысканию. Также необходимо предоставить исполнительный документ, выданный не менее чем за год до процедуры, который не был выполнен вовсе или частично.
Кроме того, теперь ограничения на открытие и использование банковских счетов не распространяются на счета для получения социальных выплат, предусмотренных законом об исполнительном производстве.
В 2024 году законом защитили выплаты участникам спецоперации от списания кредиторами при банкротстве. Тогда установили беззаявительный порядок установления денежных выплат участникам спецоперации. И теперь все причитающиеся им средства будут назначаться автоматически. Бойцу достаточно получить удостоверение участника боевых действий, после этого у него возникают права на получение соответствующих денежных выплат.
После упрощения процедуры банкротства, увеличилось число людей, которые полностью или частично списывают долги перед банками и микрофинансовыми организациями.
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