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Участникам СВО упростили процедуру внесудебного банкротства - РИА Новости Крым, 23.05.2025
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Участникам СВО упростили процедуру внесудебного банкротства
Участникам СВО упростили процедуру внесудебного банкротства - РИА Новости Крым, 23.05.2025
Участникам СВО упростили процедуру внесудебного банкротства
Президент России Владимир Путин подписал Федеральный закон, который упрощает порядок внесудебного банкротства для участников спецоперации. Документ размещен на... РИА Новости Крым, 23.05.2025
2025-05-23T16:26
2025-05-23T16:26
владимир путин (политик)
закон и право
банкротство
помощь бойцам сво
россия
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мая – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин подписал Федеральный закон, который упрощает порядок внесудебного банкротства для участников спецоперации. Документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.Для прохождения процедуры у заявителя не должно быть имущества, поддающееся взысканию. Также необходимо предоставить исполнительный документ, выданный не менее чем за год до процедуры, который не был выполнен вовсе или частично.Кроме того, теперь ограничения на открытие и использование банковских счетов не распространяются на счета для получения социальных выплат, предусмотренных законом об исполнительном производстве.В 2024 году законом защитили выплаты участникам спецоперации от списания кредиторами при банкротстве. Тогда установили беззаявительный порядок установления денежных выплат участникам спецоперации. И теперь все причитающиеся им средства будут назначаться автоматически. Бойцу достаточно получить удостоверение участника боевых действий, после этого у него возникают права на получение соответствующих денежных выплат.После упрощения процедуры банкротства, увеличилось число людей, которые полностью или частично списывают долги перед банками и микрофинансовыми организациями.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Реестр высокооплачиваемых вакансий для ветеранов СВО создадут в КрымуНе роскошь, а друг и реабилитолог: в Крыму бойцам СВО дали внедорожникиВ Крыму фермеры из числа участников СВО получат 25 миллионов рублей
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РИА Новости Крым
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владимир путин (политик), закон и право, банкротство , помощь бойцам сво, россия, новости
Участникам СВО упростили процедуру внесудебного банкротства

Путин подписал указ об упрощенном порядке внесудебного банкротства для участников СВО

16:26 23.05.2025
 
© РИА Новости . Дмитрий Дубов / Перейти в фотобанкВоенная форма
Военная форма - РИА Новости, 1920, 23.05.2025
© РИА Новости . Дмитрий Дубов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мая – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин подписал Федеральный закон, который упрощает порядок внесудебного банкротства для участников спецоперации. Документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
Согласно закону, внесудебное банкротство позволяет без обращения в суд списать долги физических лиц в размере от 25 тысяч до 1 миллиона рублей. Граждане, которые принимают или принимали участие в СВО, смогут воспользоваться этой процедурой. Для этого необходимо предъявить справку, подтверждающую их участие в спецоперации.
Для прохождения процедуры у заявителя не должно быть имущества, поддающееся взысканию. Также необходимо предоставить исполнительный документ, выданный не менее чем за год до процедуры, который не был выполнен вовсе или частично.
Кроме того, теперь ограничения на открытие и использование банковских счетов не распространяются на счета для получения социальных выплат, предусмотренных законом об исполнительном производстве.
В 2024 году законом защитили выплаты участникам спецоперации от списания кредиторами при банкротстве. Тогда установили беззаявительный порядок установления денежных выплат участникам спецоперации. И теперь все причитающиеся им средства будут назначаться автоматически. Бойцу достаточно получить удостоверение участника боевых действий, после этого у него возникают права на получение соответствующих денежных выплат.
После упрощения процедуры банкротства, увеличилось число людей, которые полностью или частично списывают долги перед банками и микрофинансовыми организациями.
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