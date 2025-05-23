https://crimea.ria.ru/20250523/ubiystvo-za-million-zhitel-kubani-zakazal-svoego-testya-1146649820.html

Убийство за миллион: житель Кубани "заказал" своего тестя

Убийство за миллион: житель Кубани "заказал" своего тестя - РИА Новости Крым, 23.05.2025

Убийство за миллион: житель Кубани "заказал" своего тестя

Житель Ейска задержан в Краснодарском крае по подозрению в организации покушения на убийство своего тестя. Как сообщила в пятницу официальный представитель МВД... РИА Новости Крым, 23.05.2025

2025-05-23T11:46

2025-05-23T11:46

2025-05-23T11:59

происшествия

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ирина волк

мвд по республике крым

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ейск

краснодарский край

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мая – РИА Новости Крым. Житель Ейска задержан в Краснодарском крае по подозрению в организации покушения на убийство своего тестя. Как сообщила в пятницу официальный представитель МВД России Ирина Волк, злоумышленник готов был заплатить за воплощение своего замысла 1 млн рублей.При передаче оставшейся части денег мужчину задержали, в отношении него возбуждено уголовное дело. Задержанный заключен под стражу. Предварительное расследование продолжается.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Мать и сын организовали заказное убийство родственников в СимферополеКрымчанин арестован за убийство отца своего знакомого 9 маяВ Крыму мать и сын хотели за 2,5 млн организовать убийство по найму

кубань

ейск

краснодарский край

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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