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Убийство за миллион: житель Кубани "заказал" своего тестя - РИА Новости Крым, 23.05.2025
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Убийство за миллион: житель Кубани "заказал" своего тестя
Убийство за миллион: житель Кубани "заказал" своего тестя - РИА Новости Крым, 23.05.2025
Убийство за миллион: житель Кубани "заказал" своего тестя
Житель Ейска задержан в Краснодарском крае по подозрению в организации покушения на убийство своего тестя. Как сообщила в пятницу официальный представитель МВД... РИА Новости Крым, 23.05.2025
2025-05-23T11:46
2025-05-23T11:59
происшествия
новости
ирина волк
мвд по республике крым
кубань
ейск
краснодарский край
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мая – РИА Новости Крым. Житель Ейска задержан в Краснодарском крае по подозрению в организации покушения на убийство своего тестя. Как сообщила в пятницу официальный представитель МВД России Ирина Волк, злоумышленник готов был заплатить за воплощение своего замысла 1 млн рублей.При передаче оставшейся части денег мужчину задержали, в отношении него возбуждено уголовное дело. Задержанный заключен под стражу. Предварительное расследование продолжается.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Мать и сын организовали заказное убийство родственников в СимферополеКрымчанин арестован за убийство отца своего знакомого 9 маяВ Крыму мать и сын хотели за 2,5 млн организовать убийство по найму
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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происшествия, новости, ирина волк, мвд по республике крым, кубань, ейск, краснодарский край
Убийство за миллион: житель Кубани "заказал" своего тестя

МВД: житель Ейска пытался организовать заказное убийство своего тестя

11:46 23.05.2025 (обновлено: 11:59 23.05.2025)
 
© Dmitry MakeevУголовный кодекс Российской Федерации
Уголовный кодекс Российской Федерации
© Dmitry Makeev
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мая – РИА Новости Крым. Житель Ейска задержан в Краснодарском крае по подозрению в организации покушения на убийство своего тестя. Как сообщила в пятницу официальный представитель МВД России Ирина Волк, злоумышленник готов был заплатить за воплощение своего замысла 1 млн рублей.
"Оперативную информацию о поисках исполнителя преступления получили сотрудники уголовного розыска. После перечисления задатка в размере 100 тысяч рублей полицейские инсценировали убийство. Соответствующие постановочные фотографии были предоставлены заказчику ", – сообщила Волк.
При передаче оставшейся части денег мужчину задержали, в отношении него возбуждено уголовное дело. Задержанный заключен под стражу. Предварительное расследование продолжается.
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ПроисшествияНовостиИрина ВолкМВД по Республике КрымКубаньЕйскКраснодарский край
 
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