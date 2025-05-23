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У России есть новый вектор развития искусства в условиях изоляции: мнение
У России есть новый вектор развития искусства в условиях изоляции: мнение - РИА Новости Крым, 23.05.2025
У России есть новый вектор развития искусства в условиях изоляции: мнение
Россия, несмотря на внешнеполитическую изоляцию и ограничения на гастрольную деятельность, не утратила своей культурной мощи, а напротив — обрела внутреннюю... РИА Новости Крым, 23.05.2025
2025-05-23T17:41
2025-05-23T17:41
2025-05-23T17:41
ольга ковитиди
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мая – РИА Новости Крым. Россия, несмотря на внешнеполитическую изоляцию и ограничения на гастрольную деятельность, не утратила своей культурной мощи, а напротив — обрела внутреннюю опору и новый вектор развития. Об этом заявила экс-сенатор от Крыма Ольга Ковитиди в пресс-центре РИА Новости Крым.Она отметила, что происходящие события последних лет, начиная с Крымской весны и включая специальную военную операцию, стали своего рода моментом истины для общества.Ковитиди выразила уверенность, что страна вступила в период "возрождения и восхождения". По ее словам, Россия становится привлекательной альтернативой для тех, кто устал от западных тенденций и ищет стабильности и духовных опор.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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ольга ковитиди, культура, новости, россия, мнения, крым
У России есть новый вектор развития искусства в условиях изоляции: мнение
Россия обрела новый вектор развития искусства в условиях мировой изоляции - мнение
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мая – РИА Новости Крым. Россия, несмотря на внешнеполитическую изоляцию и ограничения на гастрольную деятельность, не утратила своей культурной мощи, а напротив — обрела внутреннюю опору и новый вектор развития. Об этом заявила экс-сенатор от Крыма Ольга Ковитиди в пресс-центре РИА Новости Крым.
"У нас есть великие музыканты, выдающийся балет. Мы не потеряли ничего, просто не ездим сейчас в куда-то Лондон или Брюссель. Но Россия – огромная страна, и нам достаточно нашей земли", – подчеркнула Ковитиди.
Она отметила, что происходящие события последних лет, начиная с Крымской весны и включая специальную военную операцию, стали своего рода моментом истины для общества.
"Это как сыворотка правды. Все наносное смыло весенним дождем – стало ясно, кто свой, а кто чужой", – отмечает экс-сенатор.
Ковитиди выразила уверенность, что страна вступила в период "возрождения и восхождения". По ее словам, Россия становится привлекательной альтернативой для тех, кто устал от западных тенденций и ищет стабильности и духовных опор.
"Многие уже переезжают в Россию, потому что здесь нет той вакханалии и моральной дезориентации, что наблюдается за рубежом. Мы живем в стране, где сохраняются традиционные ценности, и это – наша сила", – заявляет Ковитиди.
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