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У России есть новый вектор развития искусства в условиях изоляции: мнение - РИА Новости Крым, 23.05.2025
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У России есть новый вектор развития искусства в условиях изоляции: мнение
У России есть новый вектор развития искусства в условиях изоляции: мнение - РИА Новости Крым, 23.05.2025
У России есть новый вектор развития искусства в условиях изоляции: мнение
Россия, несмотря на внешнеполитическую изоляцию и ограничения на гастрольную деятельность, не утратила своей культурной мощи, а напротив — обрела внутреннюю... РИА Новости Крым, 23.05.2025
2025-05-23T17:41
2025-05-23T17:41
ольга ковитиди
культура
новости
россия
мнения
крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мая – РИА Новости Крым. Россия, несмотря на внешнеполитическую изоляцию и ограничения на гастрольную деятельность, не утратила своей культурной мощи, а напротив — обрела внутреннюю опору и новый вектор развития. Об этом заявила экс-сенатор от Крыма Ольга Ковитиди в пресс-центре РИА Новости Крым.Она отметила, что происходящие события последних лет, начиная с Крымской весны и включая специальную военную операцию, стали своего рода моментом истины для общества.Ковитиди выразила уверенность, что страна вступила в период "возрождения и восхождения". По ее словам, Россия становится привлекательной альтернативой для тех, кто устал от западных тенденций и ищет стабильности и духовных опор.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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ольга ковитиди, культура, новости, россия, мнения, крым
У России есть новый вектор развития искусства в условиях изоляции: мнение

Россия обрела новый вектор развития искусства в условиях мировой изоляции - мнение

17:41 23.05.2025
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевПервый сенатор Совета Федерации Федерального собрания РФ от исполнительной власти РК, заслуженный юрист РФ Ольга Ковитиди
Первый сенатор Совета Федерации Федерального собрания РФ от исполнительной власти РК, заслуженный юрист РФ Ольга Ковитиди - РИА Новости, 1920, 23.05.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мая – РИА Новости Крым. Россия, несмотря на внешнеполитическую изоляцию и ограничения на гастрольную деятельность, не утратила своей культурной мощи, а напротив — обрела внутреннюю опору и новый вектор развития. Об этом заявила экс-сенатор от Крыма Ольга Ковитиди в пресс-центре РИА Новости Крым.

"У нас есть великие музыканты, выдающийся балет. Мы не потеряли ничего, просто не ездим сейчас в куда-то Лондон или Брюссель. Но Россия – огромная страна, и нам достаточно нашей земли", – подчеркнула Ковитиди.

Она отметила, что происходящие события последних лет, начиная с Крымской весны и включая специальную военную операцию, стали своего рода моментом истины для общества.
"Это как сыворотка правды. Все наносное смыло весенним дождем – стало ясно, кто свой, а кто чужой", – отмечает экс-сенатор.
Ковитиди выразила уверенность, что страна вступила в период "возрождения и восхождения". По ее словам, Россия становится привлекательной альтернативой для тех, кто устал от западных тенденций и ищет стабильности и духовных опор.
"Многие уже переезжают в Россию, потому что здесь нет той вакханалии и моральной дезориентации, что наблюдается за рубежом. Мы живем в стране, где сохраняются традиционные ценности, и это – наша сила", – заявляет Ковитиди.
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