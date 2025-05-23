https://crimea.ria.ru/20250523/u-rossii-est-novyy-vektor-razvitiya-iskusstva-v-usloviyakh-izolyatsii-mnenie-1146636694.html

У России есть новый вектор развития искусства в условиях изоляции: мнение

У России есть новый вектор развития искусства в условиях изоляции: мнение - РИА Новости Крым, 23.05.2025

У России есть новый вектор развития искусства в условиях изоляции: мнение

Россия, несмотря на внешнеполитическую изоляцию и ограничения на гастрольную деятельность, не утратила своей культурной мощи, а напротив — обрела внутреннюю... РИА Новости Крым, 23.05.2025

2025-05-23T17:41

2025-05-23T17:41

2025-05-23T17:41

ольга ковитиди

культура

новости

россия

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крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мая – РИА Новости Крым. Россия, несмотря на внешнеполитическую изоляцию и ограничения на гастрольную деятельность, не утратила своей культурной мощи, а напротив — обрела внутреннюю опору и новый вектор развития. Об этом заявила экс-сенатор от Крыма Ольга Ковитиди в пресс-центре РИА Новости Крым.Она отметила, что происходящие события последних лет, начиная с Крымской весны и включая специальную военную операцию, стали своего рода моментом истины для общества.Ковитиди выразила уверенность, что страна вступила в период "возрождения и восхождения". По ее словам, Россия становится привлекательной альтернативой для тех, кто устал от западных тенденций и ищет стабильности и духовных опор.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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крым

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ольга ковитиди, культура, новости, россия, мнения, крым