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Тысячи тонн и сотни километров – как Крым и Кубань спасали от мазута - РИА Новости Крым, 23.05.2025
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Тысячи тонн и сотни километров – как Крым и Кубань спасали от мазута
Тысячи тонн и сотни километров – как Крым и Кубань спасали от мазута - РИА Новости Крым, 23.05.2025
Тысячи тонн и сотни километров – как Крым и Кубань спасали от мазута
Почти 164 тысячи тонн загрязненного песка и грунта собрали спасатели в зоне мазутного разлива за все время работ после крушения нефтетанкеров "Волгонефть", в... РИА Новости Крым, 23.05.2025
2025-05-23T09:14
2025-05-23T09:18
разлив мазута
танкеры "волгонефть 212" и "волгонефть 239" в керченском проливе
крым
черное море
экология
мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мая - РИА Новости Крым. Почти 164 тысячи тонн загрязненного песка и грунта собрали спасатели в зоне мазутного разлива за все время работ после крушения нефтетанкеров "Волгонефть", в том числе более 886 тонн - на участке от Керчи до Портового в Крыму. Об этом сообщает пресс-служа МЧС России.В прибрежных зонах Анапы и Темрюка водолазы совершили более 5,6 тысяч спусков, с помощью телеуправляемых подводных аппаратов обследовано более 7,4 млн "квадратов" дна, собрано 383 тонны отходов. На Кубани к этому времени собрали 162 тысяч тонн загрязнений, проверили 325 километров берега, определили 19 участков общей протяженностью более 150 км, где еще требуется очистка.В Крыму проводят биологическую утилизацию нефтесодержащих отходов с побережья, о первых результатах экологичной утилизации накануне сообщала министр экологии и природных ресурсов республики Ольга Шевцова, по словам которой для экологичной утилизации применяют бактерии и шелуху льна.Пляжи Крыма и Севастополя полностью свободны от мазута и пригодны для отдыха туристов в курортом сезоне-2025, сообщала ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова.15 декабря 2024 года в шторм в районе Керченского пролива потерпели крушение танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239". Удалось эвакуировать 27 моряков, один погиб. В море попало порядка 2,4 тысячи тонн мазута. Единичные выбросы фиксировали в Крыму и Севастополе, но больше всего пострадало побережье Краснодарского края. 141 пляж в Анапе и девять в Темрюке официально были признаны непригодными для купания в этом году.Все о ситуации с выбросом мазута в Крыму и Севастополе, а также ликвидации ЧС на Кубани читайте здесь.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:На Черноморском побережье зафиксировали новые выбросы мазутаДоступ закрыт: в Темрюкском районе Кубани запретили вход на пляжи
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разлив мазута, танкеры "волгонефть 212" и "волгонефть 239" в керченском проливе, крым, черное море, экология, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)
Тысячи тонн и сотни километров – как Крым и Кубань спасали от мазута

Почти 164 тысячи тонн песка собрали спасатели в зоне мазутного загрязнения - МЧС

09:14 23.05.2025 (обновлено: 09:18 23.05.2025)
 
© РИА Новости . Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкОткачка мазута из танкера " Волгонефть-239"
Откачка мазута из танкера Волгонефть-239 - РИА Новости, 1920, 23.05.2025
© РИА Новости . Виталий Тимкив
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мая - РИА Новости Крым. Почти 164 тысячи тонн загрязненного песка и грунта собрали спасатели в зоне мазутного разлива за все время работ после крушения нефтетанкеров "Волгонефть", в том числе более 886 тонн - на участке от Керчи до Портового в Крыму. Об этом сообщает пресс-служа МЧС России.

"С начала работ в Крыму обследовано 500 километров берега от Керчи до Портового в Раздольненском районе, очищено порядка 254 километров берега, собрано более 886,7 тонны загрязненного песка и грунта. В Севастополе обследовано 165 километров берега между Ласпи и Андреевкой, собрано и вывезено для сбора и утилизации 849,73 тонны", - сказано в сообщении.

В прибрежных зонах Анапы и Темрюка водолазы совершили более 5,6 тысяч спусков, с помощью телеуправляемых подводных аппаратов обследовано более 7,4 млн "квадратов" дна, собрано 383 тонны отходов. На Кубани к этому времени собрали 162 тысяч тонн загрязнений, проверили 325 километров берега, определили 19 участков общей протяженностью более 150 км, где еще требуется очистка.

"Всего с начала работ собрано более 163,8 тысяч тонн загрязненного песка и грунта, вывезено на площадки временного хранения более 118,6 тыс. тонн. Специалисты повторно обследуют участки работ. Собранное утилизируют специализированные организации", - проинформировали в МЧС России.

В Крыму проводят биологическую утилизацию нефтесодержащих отходов с побережья, о первых результатах экологичной утилизации накануне сообщала министр экологии и природных ресурсов республики Ольга Шевцова, по словам которой для экологичной утилизации применяют бактерии и шелуху льна.
Пляжи Крыма и Севастополя полностью свободны от мазута и пригодны для отдыха туристов в курортом сезоне-2025, сообщала ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова.
15 декабря 2024 года в шторм в районе Керченского пролива потерпели крушение танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239". Удалось эвакуировать 27 моряков, один погиб. В море попало порядка 2,4 тысячи тонн мазута. Единичные выбросы фиксировали в Крыму и Севастополе, но больше всего пострадало побережье Краснодарского края. 141 пляж в Анапе и девять в Темрюке официально были признаны непригодными для купания в этом году.
Все о ситуации с выбросом мазута в Крыму и Севастополе, а также ликвидации ЧС на Кубани читайте здесь.
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Разлив мазутаТанкеры "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239" в Керченском проливеКрымЧерное мореЭкологияМЧС РФ (Министерство чрезвычайных ситуаций Российской Федерации)
 
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