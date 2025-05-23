https://crimea.ria.ru/20250523/tysyachi-tonn-i-sotni-kilometrov--kak-krym-i-kuban-spasali-ot-mazuta-1146646590.html

Тысячи тонн и сотни километров – как Крым и Кубань спасали от мазута

Тысячи тонн и сотни километров – как Крым и Кубань спасали от мазута - РИА Новости Крым, 23.05.2025

Тысячи тонн и сотни километров – как Крым и Кубань спасали от мазута

Почти 164 тысячи тонн загрязненного песка и грунта собрали спасатели в зоне мазутного разлива за все время работ после крушения нефтетанкеров "Волгонефть", в... РИА Новости Крым, 23.05.2025

2025-05-23T09:14

2025-05-23T09:14

2025-05-23T09:18

разлив мазута

танкеры "волгонефть 212" и "волгонефть 239" в керченском проливе

крым

черное море

экология

мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мая - РИА Новости Крым. Почти 164 тысячи тонн загрязненного песка и грунта собрали спасатели в зоне мазутного разлива за все время работ после крушения нефтетанкеров "Волгонефть", в том числе более 886 тонн - на участке от Керчи до Портового в Крыму. Об этом сообщает пресс-служа МЧС России.В прибрежных зонах Анапы и Темрюка водолазы совершили более 5,6 тысяч спусков, с помощью телеуправляемых подводных аппаратов обследовано более 7,4 млн "квадратов" дна, собрано 383 тонны отходов. На Кубани к этому времени собрали 162 тысяч тонн загрязнений, проверили 325 километров берега, определили 19 участков общей протяженностью более 150 км, где еще требуется очистка.В Крыму проводят биологическую утилизацию нефтесодержащих отходов с побережья, о первых результатах экологичной утилизации накануне сообщала министр экологии и природных ресурсов республики Ольга Шевцова, по словам которой для экологичной утилизации применяют бактерии и шелуху льна.Пляжи Крыма и Севастополя полностью свободны от мазута и пригодны для отдыха туристов в курортом сезоне-2025, сообщала ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова.15 декабря 2024 года в шторм в районе Керченского пролива потерпели крушение танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239". Удалось эвакуировать 27 моряков, один погиб. В море попало порядка 2,4 тысячи тонн мазута. Единичные выбросы фиксировали в Крыму и Севастополе, но больше всего пострадало побережье Краснодарского края. 141 пляж в Анапе и девять в Темрюке официально были признаны непригодными для купания в этом году.Все о ситуации с выбросом мазута в Крыму и Севастополе, а также ликвидации ЧС на Кубани читайте здесь.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:На Черноморском побережье зафиксировали новые выбросы мазутаДоступ закрыт: в Темрюкском районе Кубани запретили вход на пляжи

https://crimea.ria.ru/20250522/kurortnyy-sezon-v-anape-sostoitsya--chernyshenko-1146636941.html

крым

черное море

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

разлив мазута, танкеры "волгонефть 212" и "волгонефть 239" в керченском проливе, крым, черное море, экология, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)