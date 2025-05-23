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Центр Симферополя "парализовали" 7-балльные пробки - РИА Новости Крым, 23.05.2025
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Центр Симферополя "парализовали" 7-балльные пробки
Центр Симферополя "парализовали" 7-балльные пробки - РИА Новости Крым, 23.05.2025
Центр Симферополя "парализовали" 7-балльные пробки
Семибалльные пробки сковали центр Симферополя в пятницу вечером. Об этом свидетельствуют данные ресурса "Яндекс.Пробки". РИА Новости Крым, 23.05.2025
2025-05-23T18:22
2025-05-23T18:22
ситуация на дорогах крыма
крым
симферополь
пробки в симферополе
транспорт
логистика
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новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мая – РИА Новости Крым. Семибалльные пробки сковали центр Симферополя в пятницу вечером. Об этом свидетельствуют данные ресурса "Яндекс.Пробки"."Стоят" проспект Кирова, улицы Александра Невского, Павленко, Маяковского, Суворовский спуск, бульвар Франко (в сторону площади Куйбышева), Потемкинская, Толстого, Гоголя.Заторы наблюдаются также на улицах Козлова (в обе стороны), Воровского, Караимская, Крылова, Севастопольская (в сторону автостанции "Западная"), Батурина, гражданская, Старозенитная, Русская.Дорожную обстановку осложняют ДТП на перекрестке улиц Севастопольская и Объездная, проспекте Кирова (недалеко от площади Советской) и на улице Русская (близ перекрестка с улицей Трубаченко).Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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крым, симферополь, пробки в симферополе, транспорт, логистика, городская среда, новости крыма
Центр Симферополя "парализовали" 7-балльные пробки

Центр Симферополя вечером в пятницу остановился из-за 7-балльных пробок

18:22 23.05.2025
 
© РИА Новости КрымПробки в Симферополе
Пробки в Симферополе - РИА Новости, 1920, 23.05.2025
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мая – РИА Новости Крым. Семибалльные пробки сковали центр Симферополя в пятницу вечером. Об этом свидетельствуют данные ресурса "Яндекс.Пробки".
"Стоят" проспект Кирова, улицы Александра Невского, Павленко, Маяковского, Суворовский спуск, бульвар Франко (в сторону площади Куйбышева), Потемкинская, Толстого, Гоголя.
Заторы наблюдаются также на улицах Козлова (в обе стороны), Воровского, Караимская, Крылова, Севастопольская (в сторону автостанции "Западная"), Батурина, гражданская, Старозенитная, Русская.
Дорожную обстановку осложняют ДТП на перекрестке улиц Севастопольская и Объездная, проспекте Кирова (недалеко от площади Советской) и на улице Русская (близ перекрестка с улицей Трубаченко).
© Скриншот Яндекс.ПробкиПробки в Симферополе 23 мая 2025
Пробки в Симферополе 23 мая 2025
© Скриншот Яндекс.Пробки
Пробки в Симферополе 23 мая 2025
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
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