https://crimea.ria.ru/20250523/tsentr-simferopolya-paralizovali-7-ballnye-probki-1146667328.html

Центр Симферополя "парализовали" 7-балльные пробки

Центр Симферополя "парализовали" 7-балльные пробки - РИА Новости Крым, 23.05.2025

Центр Симферополя "парализовали" 7-балльные пробки

Семибалльные пробки сковали центр Симферополя в пятницу вечером. Об этом свидетельствуют данные ресурса "Яндекс.Пробки". РИА Новости Крым, 23.05.2025

2025-05-23T18:22

2025-05-23T18:22

2025-05-23T18:22

ситуация на дорогах крыма

крым

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логистика

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мая – РИА Новости Крым. Семибалльные пробки сковали центр Симферополя в пятницу вечером. Об этом свидетельствуют данные ресурса "Яндекс.Пробки"."Стоят" проспект Кирова, улицы Александра Невского, Павленко, Маяковского, Суворовский спуск, бульвар Франко (в сторону площади Куйбышева), Потемкинская, Толстого, Гоголя.Заторы наблюдаются также на улицах Козлова (в обе стороны), Воровского, Караимская, Крылова, Севастопольская (в сторону автостанции "Западная"), Батурина, гражданская, Старозенитная, Русская.Дорожную обстановку осложняют ДТП на перекрестке улиц Севастопольская и Объездная, проспекте Кирова (недалеко от площади Советской) и на улице Русская (близ перекрестка с улицей Трубаченко).Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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