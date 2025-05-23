https://crimea.ria.ru/20250523/sotsialnyy-fond-v-krymu-izmenit-sistemu-obratnoy-svyazi---aksenov-1146656884.html

Социальный фонд в Крыму изменит систему обратной связи - Аксенов

Социальный фонд в Крыму изменит систему обратной связи - Аксенов - РИА Новости Крым, 23.05.2025

Социальный фонд в Крыму изменит систему обратной связи - Аксенов

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования России в Крыму изменит систему обратной связи с гражданами с 1 июня. Об этом сообщил глава Крыма Сергей... РИА Новости Крым, 23.05.2025

2025-05-23T15:07

2025-05-23T15:07

2025-05-23T15:07

сергей аксенов

крым

новости крыма

социальный фонд россии

иван рябоконь

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/05/07/1146269409_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_f8b0e553719b63d179353487e80c36ee.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мая – РИА Новости Крым. Отделение Фонда пенсионного и социального страхования России в Крыму изменит систему обратной связи с гражданами с 1 июня. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов по итогам встречи с управляющим отделением Иваном Рябоконь.В этой связи до вынесения отказного решения сотрудники единого контакт-центра Социального фонда России в Крыму будут звонить заявителю с указанием причины отказа, а при необходимости помогать актуализировать данные в органах ЗАГС или МВД."Также для удобства граждан 24 и 31 мая с 9 до 18 часов во флагманской клиентской службе по адресу Симферополь, улица Киевская, 73 пройдут дни единого пособия", - проинформировал Аксенов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Реестр высокооплачиваемых вакансий для ветеранов СВО создадут в КрымуБрифинг заместителя управляющего Отделением СФР по Крыму Сергея БугаеваВ Крыму новорожденным открывают СНИЛС по упрощенной форме

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей аксенов, крым, новости крыма, социальный фонд россии, иван рябоконь, общество