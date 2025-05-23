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Социальный фонд в Крыму изменит систему обратной связи - Аксенов
Социальный фонд в Крыму изменит систему обратной связи - Аксенов - РИА Новости Крым, 23.05.2025
Социальный фонд в Крыму изменит систему обратной связи - Аксенов
Отделение Фонда пенсионного и социального страхования России в Крыму изменит систему обратной связи с гражданами с 1 июня. Об этом сообщил глава Крыма Сергей... РИА Новости Крым, 23.05.2025
2025-05-23T15:07
2025-05-23T15:07
2025-05-23T15:07
сергей аксенов
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иван рябоконь
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мая – РИА Новости Крым. Отделение Фонда пенсионного и социального страхования России в Крыму изменит систему обратной связи с гражданами с 1 июня. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов по итогам встречи с управляющим отделением Иваном Рябоконь.В этой связи до вынесения отказного решения сотрудники единого контакт-центра Социального фонда России в Крыму будут звонить заявителю с указанием причины отказа, а при необходимости помогать актуализировать данные в органах ЗАГС или МВД."Также для удобства граждан 24 и 31 мая с 9 до 18 часов во флагманской клиентской службе по адресу Симферополь, улица Киевская, 73 пройдут дни единого пособия", - проинформировал Аксенов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Реестр высокооплачиваемых вакансий для ветеранов СВО создадут в КрымуБрифинг заместителя управляющего Отделением СФР по Крыму Сергея БугаеваВ Крыму новорожденным открывают СНИЛС по упрощенной форме
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сергей аксенов, крым, новости крыма, социальный фонд россии, иван рябоконь, общество
Социальный фонд в Крыму изменит систему обратной связи - Аксенов
Социальный фонд в Крыму с 1 июня изменит систему обратной связи - Аксенов
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мая – РИА Новости Крым. Отделение Фонда пенсионного и социального страхования России в Крыму изменит систему обратной связи с гражданами с 1 июня. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов по итогам встречи с управляющим отделением Иваном Рябоконь.
"Считаю, что отказы о вынесении решений, которые приходят гражданам после подачи заявлений через "Госуслуги", должны сопровождаться устными пояснениями: в чем причина, какие ошибки и так далее. К сожалению, "Госуслуги" не расшифровывают причины отказа, присылая стандартную форму", - написал Аксенов в своем Telegram-канале.
В этой связи до вынесения отказного решения сотрудники единого контакт-центра Социального фонда России в Крыму будут звонить заявителю с указанием причины отказа, а при необходимости помогать актуализировать данные в органах ЗАГС или МВД.
"Также для удобства граждан 24 и 31 мая с 9 до 18 часов во флагманской клиентской службе по адресу Симферополь, улица Киевская, 73 пройдут дни единого пособия", - проинформировал Аксенов.
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