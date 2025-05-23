Шестеро детей пострадали при атаках ВСУ на регионы России
При атаках ВСУ на регионы России 22 мая пострадали шестеро детей – МИД России
© Depositphotos.com AlexLipaМаленький мальчик на больничной койке
© Depositphotos.com AlexLipa
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мая – РИА Новости Крым. В результате атак украинских боевиков в четверг, 22 мая, погибла девушка и пострадали шестеро детей в Запорожской и Курской областях. Об этом заявили в МИД России.
"22 мая в Васильевском муниципальном округе Запорожской области в результате ударов беспилотников погибла девушка 1990 года рождения, получили ранения четверо детей – 10, 9, 8 лет и годовалый ребенок", - говорится в заявлении российского дипведомства.
Кроме того, в тот же день в результате ударов реактивными снарядами HIMARS по гражданским объектам в городе Льгов Курской области, пострадали люди, в том числе двое детей.
В МИД РФ добавили, что накануне в результате атаки на поселок Пантелеймоновка Донецкой Народной Республики ранения получили восемь человек, а в ночь на 23 мая в результате падения сбитого беспилотника, вызвавшего пожар в промзоне города Елец Липецкой области, пострадали восемь человек.
Во внешнеполитическом ведомстве добавили, что ВСУ продолжают попытки вклинения на российскую территорию и наносят удары беспилотниками, а также дальнобойной артиллерией и ракетами.
"В данных условиях президент Российской Федерации был вынужден принять решение о создании полосы безопасности на сопредельной территории, чтобы свести к минимуму возможность инфильтраций ВСУ и нанесения ударов по нашим приграничным районам с использованием различных средств поражения", - добавили в МИД.
В Минобороны РФ в пятницу сообщили, что российские силы ПВО с 20 по 23 мая уничтожили 1177 украинских беспилотников, из них более половины - вне зоны спецоперации.
Президент РФ Владимир Путин в четверг заявил, что Вооруженные силы России приступили к созданию буферной зоны, чтобы обезопасить мирных жителей российского приграничья.
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