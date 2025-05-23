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Шестеро детей пострадали при атаках ВСУ на регионы России - РИА Новости Крым, 23.05.2025
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Шестеро детей пострадали при атаках ВСУ на регионы России
Шестеро детей пострадали при атаках ВСУ на регионы России - РИА Новости Крым, 23.05.2025
Шестеро детей пострадали при атаках ВСУ на регионы России
В результате атак украинских боевиков в четверг, 22 мая, погибла девушка и пострадали шестеро детей в Запорожской и Курской областях. Об этом заявили в МИД... РИА Новости Крым, 23.05.2025
2025-05-23T20:29
2025-05-23T20:24
министерство иностранных дел рф (мид рф)
россия
обстрелы курской области
обстрелы всу
запорожская область
донецкая народная республика (днр)
himars
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новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мая – РИА Новости Крым. В результате атак украинских боевиков в четверг, 22 мая, погибла девушка и пострадали шестеро детей в Запорожской и Курской областях. Об этом заявили в МИД России.Кроме того, в тот же день в результате ударов реактивными снарядами HIMARS по гражданским объектам в городе Льгов Курской области, пострадали люди, в том числе двое детей.В МИД РФ добавили, что накануне в результате атаки на поселок Пантелеймоновка Донецкой Народной Республики ранения получили восемь человек, а в ночь на 23 мая в результате падения сбитого беспилотника, вызвавшего пожар в промзоне города Елец Липецкой области, пострадали восемь человек.Во внешнеполитическом ведомстве добавили, что ВСУ продолжают попытки вклинения на российскую территорию и наносят удары беспилотниками, а также дальнобойной артиллерией и ракетами.В Минобороны РФ в пятницу сообщили, что российские силы ПВО с 20 по 23 мая уничтожили 1177 украинских беспилотников, из них более половины - вне зоны спецоперации.Президент РФ Владимир Путин в четверг заявил, что Вооруженные силы России приступили к созданию буферной зоны, чтобы обезопасить мирных жителей российского приграничья.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Число поврежденных при ударе ВСУ квартир в липецком Ельце выросло до 30 112 украинских беспилотников сбиты над регионами России Атака на Крым: сбиты 22 дрона ВСУ
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донецкая народная республика (днр)
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министерство иностранных дел рф (мид рф), россия, обстрелы курской области, обстрелы всу, запорожская область, донецкая народная республика (днр), himars, липецкая область, новости, происшествия, дети
Шестеро детей пострадали при атаках ВСУ на регионы России

При атаках ВСУ на регионы России 22 мая пострадали шестеро детей – МИД России

20:29 23.05.2025
 
© Depositphotos.com AlexLipaМаленький мальчик на больничной койке
Маленький мальчик на больничной койке - РИА Новости, 1920, 23.05.2025
© Depositphotos.com AlexLipa
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мая – РИА Новости Крым. В результате атак украинских боевиков в четверг, 22 мая, погибла девушка и пострадали шестеро детей в Запорожской и Курской областях. Об этом заявили в МИД России.

"22 мая в Васильевском муниципальном округе Запорожской области в результате ударов беспилотников погибла девушка 1990 года рождения, получили ранения четверо детей – 10, 9, 8 лет и годовалый ребенок", - говорится в заявлении российского дипведомства.

Кроме того, в тот же день в результате ударов реактивными снарядами HIMARS по гражданским объектам в городе Льгов Курской области, пострадали люди, в том числе двое детей.
В МИД РФ добавили, что накануне в результате атаки на поселок Пантелеймоновка Донецкой Народной Республики ранения получили восемь человек, а в ночь на 23 мая в результате падения сбитого беспилотника, вызвавшего пожар в промзоне города Елец Липецкой области, пострадали восемь человек.
Во внешнеполитическом ведомстве добавили, что ВСУ продолжают попытки вклинения на российскую территорию и наносят удары беспилотниками, а также дальнобойной артиллерией и ракетами.
"В данных условиях президент Российской Федерации был вынужден принять решение о создании полосы безопасности на сопредельной территории, чтобы свести к минимуму возможность инфильтраций ВСУ и нанесения ударов по нашим приграничным районам с использованием различных средств поражения", - добавили в МИД.
В Минобороны РФ в пятницу сообщили, что российские силы ПВО с 20 по 23 мая уничтожили 1177 украинских беспилотников, из них более половины - вне зоны спецоперации.
Президент РФ Владимир Путин в четверг заявил, что Вооруженные силы России приступили к созданию буферной зоны, чтобы обезопасить мирных жителей российского приграничья.
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