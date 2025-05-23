https://crimea.ria.ru/20250523/shestero-detey-postradali-pri-atakakh-vsu-na-regiony-rossii-1146669918.html

Шестеро детей пострадали при атаках ВСУ на регионы России

Шестеро детей пострадали при атаках ВСУ на регионы России - РИА Новости Крым, 23.05.2025

Шестеро детей пострадали при атаках ВСУ на регионы России

В результате атак украинских боевиков в четверг, 22 мая, погибла девушка и пострадали шестеро детей в Запорожской и Курской областях. Об этом заявили в МИД... РИА Новости Крым, 23.05.2025

2025-05-23T20:29

2025-05-23T20:29

2025-05-23T20:24

министерство иностранных дел рф (мид рф)

россия

обстрелы курской области

обстрелы всу

запорожская область

донецкая народная республика (днр)

himars

липецкая область

новости

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e4/0c/17/1119083670_0:162:3068:1888_1920x0_80_0_0_ed4b5c670f239da673b24fddfa65f44a.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мая – РИА Новости Крым. В результате атак украинских боевиков в четверг, 22 мая, погибла девушка и пострадали шестеро детей в Запорожской и Курской областях. Об этом заявили в МИД России.Кроме того, в тот же день в результате ударов реактивными снарядами HIMARS по гражданским объектам в городе Льгов Курской области, пострадали люди, в том числе двое детей.В МИД РФ добавили, что накануне в результате атаки на поселок Пантелеймоновка Донецкой Народной Республики ранения получили восемь человек, а в ночь на 23 мая в результате падения сбитого беспилотника, вызвавшего пожар в промзоне города Елец Липецкой области, пострадали восемь человек.Во внешнеполитическом ведомстве добавили, что ВСУ продолжают попытки вклинения на российскую территорию и наносят удары беспилотниками, а также дальнобойной артиллерией и ракетами.В Минобороны РФ в пятницу сообщили, что российские силы ПВО с 20 по 23 мая уничтожили 1177 украинских беспилотников, из них более половины - вне зоны спецоперации.Президент РФ Владимир Путин в четверг заявил, что Вооруженные силы России приступили к созданию буферной зоны, чтобы обезопасить мирных жителей российского приграничья.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Число поврежденных при ударе ВСУ квартир в липецком Ельце выросло до 30 112 украинских беспилотников сбиты над регионами России Атака на Крым: сбиты 22 дрона ВСУ

россия

запорожская область

донецкая народная республика (днр)

липецкая область

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство иностранных дел рф (мид рф), россия, обстрелы курской области, обстрелы всу, запорожская область, донецкая народная республика (днр), himars, липецкая область, новости, происшествия, дети