Рейтинг@Mail.ru
Счет идет на дни: в Крыму призвали ускорить подготовку пляжей - РИА Новости Крым, 23.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250523/schet-idet-na-dni-v-krymu-prizvali-uskorit-podgotovku-plyazhey-1146647510.html
Счет идет на дни: в Крыму призвали ускорить подготовку пляжей
Счет идет на дни: в Крыму призвали ускорить подготовку пляжей - РИА Новости Крым, 23.05.2025
Счет идет на дни: в Крыму призвали ускорить подготовку пляжей
В ряде муниципалитетов Крыма нужно ускорить подготовку пляжей к открытию сезона и сосредоточить дополнительные усилия на обустройстве элементов для... РИА Новости Крым, 23.05.2025
2025-05-23T19:00
2025-05-23T19:00
крым
новости крыма
пляжи крыма
туризм в крыму
внутренний туризм
сергей маковей
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/04/1d/1146078513_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_0859d604c30a6b5e75a4f4d18328c58d.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мая – РИА Новости Крым. В ряде муниципалитетов Крыма нужно ускорить подготовку пляжей к открытию сезона и сосредоточить дополнительные усилия на обустройстве элементов для маломобильных групп населения. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил председатель "Крымской гостиничной ассоциации", член рабочей группы по обследованию пляжей Сергей Маковей.По его словам, всего в этом году в Крыму к официальному открытию готовятся около 350 пляжей. При их подготовке важно учитывать интересы разных категорий граждан, в этой связи Маковей считает необходимым увеличивать число доступных для маломобильных граждан пляжных территорий.По его словам, сейчас наиболее обустроены инфраструктурой для людей с ограниченными возможностями пляжи в сакском и евпаторийском регионах. Это связано с тем, что именно эти территории традиционно принимают наибольшее число гостей, приезжающих в Крым для лечения нарушений опорно-двигательного аппарата.Крым вошел в число самых популярных направлений для внутреннего туризма, спрос на который в целом по стране существенно растет, заявил накануне вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. Он подчеркнул, что число бронирований отелей в Крыму выросло по сравнению с прошлым годом на 50%.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Пляжи Ялты будут усиленно мониторить – властиЛето-2025 в Балаклаве: что ждет отдыхающихЧто на дне: спасатели Севастополя завершили проверку городских пляжей
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/04/1d/1146078513_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_a54eb757b9ff34f5efa8ca182b262158.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, новости крыма, пляжи крыма, туризм в крыму, внутренний туризм, сергей маковей
Счет идет на дни: в Крыму призвали ускорить подготовку пляжей

В Крыму нужно ускорить подготовку пляжей к открытию сезона - мнение

19:00 23.05.2025
 
© РИА Новости КрымПодготовка Судака к курортному сезону
Подготовка Судака к курортному сезону - РИА Новости, 1920, 23.05.2025
© РИА Новости Крым
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мая – РИА Новости Крым. В ряде муниципалитетов Крыма нужно ускорить подготовку пляжей к открытию сезона и сосредоточить дополнительные усилия на обустройстве элементов для маломобильных групп населения. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил председатель "Крымской гостиничной ассоциации", член рабочей группы по обследованию пляжей Сергей Маковей.

"1 июня у нас пляжи должны быть уже все открыты и готовы к принятию гостей. Я езжу по Крыму и вижу, что у нас не во всех муниципальных образованиях в этом плане на данный момент наведен порядок", - констатировал Маковей.

По его словам, всего в этом году в Крыму к официальному открытию готовятся около 350 пляжей. При их подготовке важно учитывать интересы разных категорий граждан, в этой связи Маковей считает необходимым увеличивать число доступных для маломобильных граждан пляжных территорий.
"Когда к нам приезжает человек в Крым, он же в первую очередь на море приезжает. Портрет гостя, в первую очередь – семьи с детьми. И вот эти конструкции (для маломобильных граждан – ред.) могут использоваться и для людей с ограничениями по здоровью, и для деток, и для людей серебряного возраста – это в помощь разным категориям граждан", - сказал он.
По его словам, сейчас наиболее обустроены инфраструктурой для людей с ограниченными возможностями пляжи в сакском и евпаторийском регионах. Это связано с тем, что именно эти территории традиционно принимают наибольшее число гостей, приезжающих в Крым для лечения нарушений опорно-двигательного аппарата.
Крым вошел в число самых популярных направлений для внутреннего туризма, спрос на который в целом по стране существенно растет, заявил накануне вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. Он подчеркнул, что число бронирований отелей в Крыму выросло по сравнению с прошлым годом на 50%.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Пляжи Ялты будут усиленно мониторить – власти
Лето-2025 в Балаклаве: что ждет отдыхающих
Что на дне: спасатели Севастополя завершили проверку городских пляжей
 
КрымНовости КрымаПляжи КрымаТуризм в КрымуВнутренний туризмСергей Маковей
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
20:16Атаки Киева на регионы России нацелены на срыв переговоров – МИД
20:04Киев удерживает в Сумах еще 34 мирных жителя Курской области
19:46Росприроднадзор подготовил иски к владельцам танкеров "Волгонефть"
19:26Когда Россия передаст Украине документы об урегулировании – ответ МИД
19:11Опыт ведения СВО внимательно изучают за рубежом – Путин
19:00Счет идет на дни: в Крыму призвали ускорить подготовку пляжей
18:46Россия остается в пятерке мировых лидеров по экспорту вооружений – Путин
18:39В Крыму народные артисты России и власти РК обсудили развитие культуры
18:22Центр Симферополя "парализовали" 7-балльные пробки
18:10Заморозки в Крыму повредили 28 тысяч га зерновых и более 3 тысяч га садов
18:03Обвиняемую в убийстве ребенка в Бердянске 14-летнюю девочку арестовали
17:41У России есть новый вектор развития искусства в условиях изоляции: мнение
17:26Бывшие силовики смогут сами выбирать способ получения пенсий
17:17Экипаж разбившегося МИ-8 увел вертолет от жилых домов в Орловской области
17:03В российских вузах выделят льготные места для детей военных и силовиков
16:51В центре Симферополя ограничат движение
16:36В Симферополе женщина пойдет под суд за убийство мужа во время ссоры
16:32Россия и Украина обменялись военнопленными и гражданскими лицами
16:26Участникам СВО упростили процедуру внесудебного банкротства
16:16Четыре района Крыма обесточены из-за аварии на сетях
Лента новостейМолния