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Счет идет на дни: в Крыму призвали ускорить подготовку пляжей

Счет идет на дни: в Крыму призвали ускорить подготовку пляжей - РИА Новости Крым, 23.05.2025

Счет идет на дни: в Крыму призвали ускорить подготовку пляжей

В ряде муниципалитетов Крыма нужно ускорить подготовку пляжей к открытию сезона и сосредоточить дополнительные усилия на обустройстве элементов для... РИА Новости Крым, 23.05.2025

2025-05-23T19:00

2025-05-23T19:00

2025-05-23T19:00

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сергей маковей

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мая – РИА Новости Крым. В ряде муниципалитетов Крыма нужно ускорить подготовку пляжей к открытию сезона и сосредоточить дополнительные усилия на обустройстве элементов для маломобильных групп населения. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил председатель "Крымской гостиничной ассоциации", член рабочей группы по обследованию пляжей Сергей Маковей.По его словам, всего в этом году в Крыму к официальному открытию готовятся около 350 пляжей. При их подготовке важно учитывать интересы разных категорий граждан, в этой связи Маковей считает необходимым увеличивать число доступных для маломобильных граждан пляжных территорий.По его словам, сейчас наиболее обустроены инфраструктурой для людей с ограниченными возможностями пляжи в сакском и евпаторийском регионах. Это связано с тем, что именно эти территории традиционно принимают наибольшее число гостей, приезжающих в Крым для лечения нарушений опорно-двигательного аппарата.Крым вошел в число самых популярных направлений для внутреннего туризма, спрос на который в целом по стране существенно растет, заявил накануне вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. Он подчеркнул, что число бронирований отелей в Крыму выросло по сравнению с прошлым годом на 50%.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Пляжи Ялты будут усиленно мониторить – властиЛето-2025 в Балаклаве: что ждет отдыхающихЧто на дне: спасатели Севастополя завершили проверку городских пляжей

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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