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Счет идет на дни: в Крыму призвали ускорить подготовку пляжей
Счет идет на дни: в Крыму призвали ускорить подготовку пляжей - РИА Новости Крым, 23.05.2025
Счет идет на дни: в Крыму призвали ускорить подготовку пляжей
В ряде муниципалитетов Крыма нужно ускорить подготовку пляжей к открытию сезона и сосредоточить дополнительные усилия на обустройстве элементов для... РИА Новости Крым, 23.05.2025
2025-05-23T19:00
2025-05-23T19:00
2025-05-23T19:00
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мая – РИА Новости Крым. В ряде муниципалитетов Крыма нужно ускорить подготовку пляжей к открытию сезона и сосредоточить дополнительные усилия на обустройстве элементов для маломобильных групп населения. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил председатель "Крымской гостиничной ассоциации", член рабочей группы по обследованию пляжей Сергей Маковей.По его словам, всего в этом году в Крыму к официальному открытию готовятся около 350 пляжей. При их подготовке важно учитывать интересы разных категорий граждан, в этой связи Маковей считает необходимым увеличивать число доступных для маломобильных граждан пляжных территорий.По его словам, сейчас наиболее обустроены инфраструктурой для людей с ограниченными возможностями пляжи в сакском и евпаторийском регионах. Это связано с тем, что именно эти территории традиционно принимают наибольшее число гостей, приезжающих в Крым для лечения нарушений опорно-двигательного аппарата.Крым вошел в число самых популярных направлений для внутреннего туризма, спрос на который в целом по стране существенно растет, заявил накануне вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. Он подчеркнул, что число бронирований отелей в Крыму выросло по сравнению с прошлым годом на 50%.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Пляжи Ялты будут усиленно мониторить – властиЛето-2025 в Балаклаве: что ждет отдыхающихЧто на дне: спасатели Севастополя завершили проверку городских пляжей
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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7 495 645-6601
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крым, новости крыма, пляжи крыма, туризм в крыму, внутренний туризм, сергей маковей
Счет идет на дни: в Крыму призвали ускорить подготовку пляжей
В Крыму нужно ускорить подготовку пляжей к открытию сезона - мнение
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мая – РИА Новости Крым. В ряде муниципалитетов Крыма нужно ускорить подготовку пляжей к открытию сезона и сосредоточить дополнительные усилия на обустройстве элементов для маломобильных групп населения. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил председатель "Крымской гостиничной ассоциации", член рабочей группы по обследованию пляжей Сергей Маковей.
"1 июня у нас пляжи должны быть уже все открыты и готовы к принятию гостей. Я езжу по Крыму и вижу, что у нас не во всех муниципальных образованиях в этом плане на данный момент наведен порядок", - констатировал Маковей.
По его словам, всего в этом году в Крыму к официальному открытию готовятся около 350 пляжей. При их подготовке важно учитывать интересы разных категорий граждан, в этой связи Маковей считает необходимым увеличивать число доступных для маломобильных граждан пляжных территорий.
"Когда к нам приезжает человек в Крым, он же в первую очередь на море приезжает. Портрет гостя, в первую очередь – семьи с детьми. И вот эти конструкции (для маломобильных граждан – ред.) могут использоваться и для людей с ограничениями по здоровью, и для деток, и для людей серебряного возраста – это в помощь разным категориям граждан", - сказал он.
По его словам, сейчас наиболее обустроены инфраструктурой для людей с ограниченными возможностями пляжи в сакском и евпаторийском регионах. Это связано с тем, что именно эти территории традиционно принимают наибольшее число гостей, приезжающих в Крым для лечения нарушений опорно-двигательного аппарата.
Крым вошел в число самых популярных направлений
для внутреннего туризма, спрос на который в целом по стране существенно растет, заявил накануне вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. Он подчеркнул, что число бронирований отелей в Крыму выросло по сравнению с прошлым годом на 50%.
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