https://crimea.ria.ru/20250523/rossiya-i-ukraina-soglasovali-obmen-plennymi---tramp-1146655814.html

Россия и Украина согласовали обмен пленными - Трамп

Россия и Украина согласовали обмен пленными - Трамп - РИА Новости Крым, 23.05.2025

Россия и Украина согласовали обмен пленными - Трамп

Президент США Дональд Трамп утверждает, что Россия и Украина завершили согласование обмена пленными, об этом он написал в соцсети Truth Social. РИА Новости Крым, 23.05.2025

2025-05-23T14:28

2025-05-23T14:28

2025-05-23T14:28

пленные

обмен пленными

дональд трамп

сша

россия

украина

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СИФМЕРОПОЛЬ, 23 мая — РИА Новости Крым. Президент США Дональд Трамп утверждает, что Россия и Украина завершили согласование обмена пленными, об этом он написал в соцсети Truth Social.Договоренность об обмене пленными в формате 1000 на 1000 человек была достигнута на первых за три года переговорах России и Украины. Трехсторонняя встреча Россия – Украина – Турция прошла 16 мая в Стамбуле. Она стала результатам предложения президента России Владимира Путина возобновить прямые переговоры без предварительных условий. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия настроена на серьезный поиск путей долгосрочного мирного урегулирования.По итогам встречи глава российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский заявил, что российская сторона удовлетворена результатом переговоров с Украиной. Делегации договорились в ближайшие дни провести масштабный обмен пленными тысяча на тысячу человек, а также представить свое видение прекращения огня. Украинская сторона в свою очередь запросила прямые переговоры между руководителями государства. Этот запрос был принят к сведению.Позже глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил, что продолжение переговоров с Россией возможно только после обмена пленными в формате "1000 на 1000".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Вопрос легитимности Зеленского будет решающим для урегулирования – МИД РФПереговоры России и Украины – что ответили в Кремле о срокахУ Зеленского поставили условие по дальнейшим переговорам с Россией

сша

россия

украина

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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