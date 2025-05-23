https://crimea.ria.ru/20250523/ranenyy-pri-atake-bpla-glava-rayona-kurskoy-oblasti-dostavlen-v-moskvu-1146643772.html
Раненный при атаке БПЛА глава района Курской области доставлен в Москву
Раненный при атаке БПЛА глава района Курской области доставлен в Москву - РИА Новости Крым, 23.05.2025
Раненный при атаке БПЛА глава района Курской области доставлен в Москву
Пострадавшего при атаке украинского дрона главу Беловского района Курской области Николая Волобуева ночью экстренно доставили в Москву, его готовят к операции,... РИА Новости Крым, 23.05.2025
2025-05-23T05:32
2025-05-23T05:32
2025-05-23T07:05
николай волобуев
александр хинштейн
курская область
москва
новости
обстрелы всу
всу (вооруженные силы украины)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мая - РИА Новости Крым. Пострадавшего при атаке украинского дрона главу Беловского района Курской области Николая Волобуева ночью экстренно доставили в Москву, его готовят к операции, сообщил врио губернатора Александр Хинштейн."Сегодня ночью в Москву, в Национальный медицинский центр травматологии и ортопедии (ЦИТО) экстренно доставили главу Беловского района Николая Волобуева. Накануне он пострадал при атаке дрона и получил серьёзные травмы. Встретили его в ЦИТО вместе с министром здравоохранения РФ Михаилом Мурашко. Врачи сразу направили раненого на обследование: сделали КТ, сейчас готовят к операции", - написал он в Telegram-канале.Хинштейн напомнил, что у главы Беловского района в результате удара минно-взрывная травма, перелом костей таза и руки.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Началось масштабное разминирование освобожденной Курской областиПутин: ВСУ продолжают попытки двигаться в сторону российской границыЖенщина погибла при сбросе взрывного устройства на дом в курском селе
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николай волобуев, александр хинштейн, курская область, москва, новости, обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины)
Раненный при атаке БПЛА глава района Курской области доставлен в Москву
Пострадавшего при атаке дрона главу Беловского района Курской области доставили в Москву
05:32 23.05.2025 (обновлено: 07:05 23.05.2025)