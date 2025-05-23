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ПВО уничтожила 1177 беспилотников за три дня - РИА Новости Крым, 23.05.2025
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ПВО уничтожила 1177 беспилотников за три дня
ПВО уничтожила 1177 беспилотников за три дня - РИА Новости Крым, 23.05.2025
ПВО уничтожила 1177 беспилотников за три дня
Российская ПВО с 20 по 23 мая уничтожила 1177 украинских беспилотников, из них более половины - вне зоны спецоперации. Об этом сообщили в Минобороны РФ в... РИА Новости Крым, 23.05.2025
2025-05-23T13:19
2025-05-23T13:28
россия
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беспилотник (бпла, дрон)
пво
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мая - РИА Новости Крым. Российская ПВО с 20 по 23 мая уничтожила 1177 украинских беспилотников, из них более половины - вне зоны спецоперации. Об этом сообщили в Минобороны РФ в пятницу.Накануне в Минобороны сообщали о том, что с вечера 20 мая до утра 22 мая вне зоны спецоперации были уничтожены 485 вражеских дронов. Над Крымом сбиты 22 дрона ВСУ. Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Число поврежденных при ударе ВСУ квартир в липецком Ельце выросло до 30112 украинских беспилотников сбиты над регионами РоссииВСУ ударили из HIMARS по Пантелеймоновке в ДНР: ранены 8 человек
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россия, новости сво, беспилотник (бпла, дрон), пво, атаки всу, министерство обороны рф
ПВО уничтожила 1177 беспилотников за три дня

ПВО уничтожила 1177 украинских беспилотников с 20 по 23 мая

13:19 23.05.2025 (обновлено: 13:28 23.05.2025)
 
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Испытания переделанных трофейных БПЛА ВСУ бойцами группировки Центр на Красноармейском направлении - РИА Новости, 1920, 23.05.2025
© РИА Новости . Станислав Красильников
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мая - РИА Новости Крым. Российская ПВО с 20 по 23 мая уничтожила 1177 украинских беспилотников, из них более половины - вне зоны спецоперации. Об этом сообщили в Минобороны РФ в пятницу.
"В ходе отражения массированного налета беспилотников противника (с 20 часов 20 мая до 8 часов 23 мая) уничтожено 1177 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, в том числе вне зоны проведения спецоперации сбиты 788 БПЛА", - говорится в сообщении.
Накануне в Минобороны сообщали о том, что с вечера 20 мая до утра 22 мая вне зоны спецоперации были уничтожены 485 вражеских дронов. Над Крымом сбиты 22 дрона ВСУ.
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РоссияНовости СВОБеспилотник (БПЛА, дрон)ПВОАтаки ВСУМинистерство обороны РФ
 
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