https://crimea.ria.ru/20250523/pervyy-letniy-reys-poezda-tavriya-chelyabinsk--sevastopol-zapuschen-1146648099.html

Первый летний рейс поезда "Таврия" Челябинск – Севастополь запущен

Первый летний рейс поезда "Таврия" Челябинск – Севастополь запущен - РИА Новости Крым, 23.05.2025

Первый летний рейс поезда "Таврия" Челябинск – Севастополь запущен

Первый летний рейс поезда дальнего следования "Таврия" запустили по маршруту Челябинск – Севастополь. Об этом сообщили в "Гранд Сервис Экспресс". РИА Новости Крым, 23.05.2025

2025-05-23T10:34

2025-05-23T10:34

2025-05-23T10:34

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мая – РИА Новости Крым. Первый летний рейс поезда дальнего следования "Таврия" запустили по маршруту Челябинск – Севастополь. Об этом сообщили в "Гранд Сервис Экспресс".В этом году маршрут расширен: впервые состав будет останавливаться в городе Балаково Саратовской области.Поезд проследует через ключевые региональные центры: Уфу, Самару, Саратов, Волгоград, Ростов-на-Дону, Симферополь, а также сделает остановку в Тамани.Обратный рейс из Севастополя – по вторникам в 00:15, из Симферополя – в 2:10. Прибытие в Челябинск в четверг в 18:25 по местному и 16:25 по московскому времени.Состав укомплектован одноэтажными плацкартными вагонами классов 3Л и 3У, а также купейными вагонами класса 2Л.Продажа билетов осуществляется за 90 суток до даты отправления."Из Челябинска в Крым можно доехать также на поезде №141/142 сообщением Пермь – Симферополь", – добавили в "Гранд Сервис Экспресс".22 мая в Севастополь запустили скорый поезд из Мурманска. Состав соединит с городом-героем Архангельск, Ярославль, Пензу, Нижний Новгород и другие города. Далее поезд будет ходить по четвергам с отбытием в 23:10. Прибытие в Симферополь – в понедельник в 16:00, в Севастополь – в 18:25.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Скорый поезд запустили в Севастополь из МурманскаИз Москвы в Феодосию начинает курсировать скорый поездЭлектрички в Крыму "переходят" на летний график

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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