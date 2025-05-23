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Первый летний рейс поезда "Таврия" Челябинск – Севастополь запущен - РИА Новости Крым, 23.05.2025
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Первый летний рейс поезда "Таврия" Челябинск – Севастополь запущен
Первый летний рейс поезда "Таврия" Челябинск – Севастополь запущен - РИА Новости Крым, 23.05.2025
Первый летний рейс поезда "Таврия" Челябинск – Севастополь запущен
Первый летний рейс поезда дальнего следования "Таврия" запустили по маршруту Челябинск – Севастополь. Об этом сообщили в "Гранд Сервис Экспресс". РИА Новости Крым, 23.05.2025
2025-05-23T10:34
2025-05-23T10:34
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мая – РИА Новости Крым. Первый летний рейс поезда дальнего следования "Таврия" запустили по маршруту Челябинск – Севастополь. Об этом сообщили в "Гранд Сервис Экспресс".В этом году маршрут расширен: впервые состав будет останавливаться в городе Балаково Саратовской области.Поезд проследует через ключевые региональные центры: Уфу, Самару, Саратов, Волгоград, Ростов-на-Дону, Симферополь, а также сделает остановку в Тамани.Обратный рейс из Севастополя – по вторникам в 00:15, из Симферополя – в 2:10. Прибытие в Челябинск в четверг в 18:25 по местному и 16:25 по московскому времени.Состав укомплектован одноэтажными плацкартными вагонами классов 3Л и 3У, а также купейными вагонами класса 2Л.Продажа билетов осуществляется за 90 суток до даты отправления."Из Челябинска в Крым можно доехать также на поезде №141/142 сообщением Пермь – Симферополь", – добавили в "Гранд Сервис Экспресс".22 мая в Севастополь запустили скорый поезд из Мурманска. Состав соединит с городом-героем Архангельск, Ярославль, Пензу, Нижний Новгород и другие города. Далее поезд будет ходить по четвергам с отбытием в 23:10. Прибытие в Симферополь – в понедельник в 16:00, в Севастополь – в 18:25.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Скорый поезд запустили в Севастополь из МурманскаИз Москвы в Феодосию начинает курсировать скорый поездЭлектрички в Крыму "переходят" на летний график
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челябинск, новости, новости крыма, новости севастополя, севастополь, гранд сервис экспресс, российские железные дороги (ржд), железные дороги крыма
Первый летний рейс поезда "Таврия" Челябинск – Севастополь запущен

Поезд "Таврия" впервые свяжет Челябинск и Севастополь с заходом в Балаково

10:34 23.05.2025
 
© Пресс-служба компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс"Поезд "Таврия"
Поезд Таврия
© Пресс-служба компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс"
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мая – РИА Новости Крым. Первый летний рейс поезда дальнего следования "Таврия" запустили по маршруту Челябинск – Севастополь. Об этом сообщили в "Гранд Сервис Экспресс".
В этом году маршрут расширен: впервые состав будет останавливаться в городе Балаково Саратовской области.
Поезд проследует через ключевые региональные центры: Уфу, Самару, Саратов, Волгоград, Ростов-на-Дону, Симферополь, а также сделает остановку в Тамани.
"Из Челябинска поезд уходит по пятницам в 3:25 по местному времени (1:35 мск) и прибывает в Симферополь по воскресеньям в 16:00, в Севастополь в 18:25", – уточняют в компании-перевозчике.
Обратный рейс из Севастополя – по вторникам в 00:15, из Симферополя – в 2:10. Прибытие в Челябинск в четверг в 18:25 по местному и 16:25 по московскому времени.
Состав укомплектован одноэтажными плацкартными вагонами классов 3Л и 3У, а также купейными вагонами класса 2Л.
Продажа билетов осуществляется за 90 суток до даты отправления.
"Из Челябинска в Крым можно доехать также на поезде №141/142 сообщением Пермь – Симферополь", – добавили в "Гранд Сервис Экспресс".
22 мая в Севастополь запустили скорый поезд из Мурманска. Состав соединит с городом-героем Архангельск, Ярославль, Пензу, Нижний Новгород и другие города. Далее поезд будет ходить по четвергам с отбытием в 23:10. Прибытие в Симферополь – в понедельник в 16:00, в Севастополь – в 18:25.
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