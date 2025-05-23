https://crimea.ria.ru/20250523/peregovory-rossii-i-ukrainy-lavrov-rasskazal-o-provedenii-vtorogo-raunda-1146651396.html

Переговоры России и Украины: Лавров рассказал о проведении второго раунда

Переговоры России и Украины: Лавров рассказал о проведении второго раунда - РИА Новости Крым, 23.05.2025

Переговоры России и Украины: Лавров рассказал о проведении второго раунда

Сроки проведения второго раунда российско-украинских переговоров пока не определены. Об этом заявил в пятницу глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости Крым, 23.05.2025

2025-05-23T12:24

2025-05-23T12:24

2025-05-23T12:28

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мая - РИА Новости Крым. Сроки проведения второго раунда российско-украинских переговоров пока не определены. Об этом заявил в пятницу глава МИД РФ Сергей Лавров.При этом он отметил, второй раунд состоится, и "это уже позитивно". Сценарий проведения встречи представителей Москвы и Киева в Ватикане министр назвал нереалистичным. "Представьте себе Ватикан как место проведения переговоров. Немножко это неэлегантно, я бы сказал, когда православные страны будут на католической площадке обсуждать вопросы, касающиеся устранения первопричин... Я думаю, для самого Ватикана будет не очень комфортно в этих условиях принимать делегации двух православных стран", - сказал Лавров.Трехсторонняя встреча Россия – Украина – Турция прошла 16 мая в Стамбуле. Она стала результатам предложения президента России Владимира Путина возобновить прямые переговоры без предварительных условий. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия настроена на серьезный поиск путей долгосрочного мирного урегулирования.По итогам встречи глава российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский заявил, что российская сторона удовлетворена результатом переговоров с Украиной. Делегации договорились в ближайшие дни провести масштабный обмен пленными тысяча на тысячу человек, а также представить свое видение прекращения огня. Украинская сторона в свою очередь запросила прямые переговоры между руководителями государства. Этот запрос был принят к сведению.Позже глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил, что продолжение переговоров с Россией возможно только после обмена пленными в формате "1000 на 1000". Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:США выходят из переговоров по Украине – насколько вероятен этот сценарийВ Кремле рассказали о подготовке условий для прекращения огня на УкраинеНа Украине нет уполномоченных лиц для заключения мира – Медведев

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей лавров, переговоры, россия, украина, новости, политика