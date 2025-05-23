Рейтинг@Mail.ru
Переговоры России и Украины: Лавров рассказал о проведении второго раунда - РИА Новости Крым, 23.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250523/peregovory-rossii-i-ukrainy-lavrov-rasskazal-o-provedenii-vtorogo-raunda-1146651396.html
Переговоры России и Украины: Лавров рассказал о проведении второго раунда
Переговоры России и Украины: Лавров рассказал о проведении второго раунда - РИА Новости Крым, 23.05.2025
Переговоры России и Украины: Лавров рассказал о проведении второго раунда
Сроки проведения второго раунда российско-украинских переговоров пока не определены. Об этом заявил в пятницу глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости Крым, 23.05.2025
2025-05-23T12:24
2025-05-23T12:28
сергей лавров
переговоры
россия
украина
новости
политика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/05/0f/1146458692_0:114:3228:1930_1920x0_80_0_0_440c75b5ff3ac1fabe256c42701a5162.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мая - РИА Новости Крым. Сроки проведения второго раунда российско-украинских переговоров пока не определены. Об этом заявил в пятницу глава МИД РФ Сергей Лавров.При этом он отметил, второй раунд состоится, и "это уже позитивно". Сценарий проведения встречи представителей Москвы и Киева в Ватикане министр назвал нереалистичным. "Представьте себе Ватикан как место проведения переговоров. Немножко это неэлегантно, я бы сказал, когда православные страны будут на католической площадке обсуждать вопросы, касающиеся устранения первопричин... Я думаю, для самого Ватикана будет не очень комфортно в этих условиях принимать делегации двух православных стран", - сказал Лавров.Трехсторонняя встреча Россия – Украина – Турция прошла 16 мая в Стамбуле. Она стала результатам предложения президента России Владимира Путина возобновить прямые переговоры без предварительных условий. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия настроена на серьезный поиск путей долгосрочного мирного урегулирования.По итогам встречи глава российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский заявил, что российская сторона удовлетворена результатом переговоров с Украиной. Делегации договорились в ближайшие дни провести масштабный обмен пленными тысяча на тысячу человек, а также представить свое видение прекращения огня. Украинская сторона в свою очередь запросила прямые переговоры между руководителями государства. Этот запрос был принят к сведению.Позже глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил, что продолжение переговоров с Россией возможно только после обмена пленными в формате "1000 на 1000". Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:США выходят из переговоров по Украине – насколько вероятен этот сценарийВ Кремле рассказали о подготовке условий для прекращения огня на УкраинеНа Украине нет уполномоченных лиц для заключения мира – Медведев
россия
украина
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/05/0f/1146458692_257:0:2988:2048_1920x0_80_0_0_955e5a891ecbd0d465957abc9db0ab66.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
сергей лавров, переговоры, россия, украина, новости, политика
Переговоры России и Украины: Лавров рассказал о проведении второго раунда

Сроки проведения второго раунда переговоров России и Украины пока не определены - Лавров

12:24 23.05.2025 (обновлено: 12:28 23.05.2025)
 
© РИА Новости . Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел России Сергей Лавров
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 23.05.2025
© РИА Новости . Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мая - РИА Новости Крым. Сроки проведения второго раунда российско-украинских переговоров пока не определены. Об этом заявил в пятницу глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Нет, сроки пока не определялись", - сказал он, выступая на посольской конференции "Исторические южнорусские земли. Национальная идентичность и самоопределение народов".
При этом он отметил, второй раунд состоится, и "это уже позитивно".
Сценарий проведения встречи представителей Москвы и Киева в Ватикане министр назвал нереалистичным.
"Представьте себе Ватикан как место проведения переговоров. Немножко это неэлегантно, я бы сказал, когда православные страны будут на католической площадке обсуждать вопросы, касающиеся устранения первопричин... Я думаю, для самого Ватикана будет не очень комфортно в этих условиях принимать делегации двух православных стран", - сказал Лавров.
Трехсторонняя встреча Россия – Украина – Турция прошла 16 мая в Стамбуле. Она стала результатам предложения президента России Владимира Путина возобновить прямые переговоры без предварительных условий. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия настроена на серьезный поиск путей долгосрочного мирного урегулирования.
По итогам встречи глава российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский заявил, что российская сторона удовлетворена результатом переговоров с Украиной. Делегации договорились в ближайшие дни провести масштабный обмен пленными тысяча на тысячу человек, а также представить свое видение прекращения огня. Украинская сторона в свою очередь запросила прямые переговоры между руководителями государства. Этот запрос был принят к сведению.
Позже глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил, что продолжение переговоров с Россией возможно только после обмена пленными в формате "1000 на 1000".
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
США выходят из переговоров по Украине – насколько вероятен этот сценарий
В Кремле рассказали о подготовке условий для прекращения огня на Украине
На Украине нет уполномоченных лиц для заключения мира – Медведев
 
Сергей ЛавровПереговорыРоссияУкраинаНовостиПолитика
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
12:31Предпринимательский бум в Крыму: число бизнесменов выросло в 1,6 раза
12:24Переговоры России и Украины: Лавров рассказал о проведении второго раунда
12:02Состояние морской воды и песка в Крыму и Севастополе в норме - Попова
12:01Льготная ипотека семьям с детьми и участникам СВО: Путин дал поручения
11:46Убийство за миллион: житель Кубани "заказал" своего тестя
11:34Финляндия проводит крупные военные учения у границ России
11:05Вам посылка: мошенники притворяются сотрудниками "Почты России"
10:42На ликвидацию разлива мазута в Керченском проливе выделили еще 7,5 млрд
10:34Первый летний рейс поезда "Таврия" Челябинск – Севастополь запущен
10:13Часть Южного берега Крыма обесточена
09:50На месте ЧП с танкерами в Керченском проливе завершены изыскания
09:34Жителя Ялты осудили за призыв к экстремизму
09:25В Евпатории громко – что происходит
09:14Тысячи тонн и сотни километров – как Крым и Кубань спасали от мазута
08:41Число поврежденных при ударе ВСУ квартир в липецком Ельце выросло до 30
08:12LADA влетела в большегруз на Кубани – погибли двое
08:04Воздушная тревога объявлена в Киеве и еще 6 регионах Украины
07:47112 украинских беспилотников сбиты над регионами России
07:34Атака на Крым: сбиты 22 дрона ВСУ
07:32Крымский астроном открыл новую комету
Лента новостейМолния