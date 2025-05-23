https://crimea.ria.ru/20250523/opyt-vedeniya-svo-vnimatelno-izuchayut-za-rubezhom--putin-1146667998.html

Опыт ведения СВО внимательно изучают за рубежом – Путин

Опыт ведения СВО внимательно изучают за рубежом – Путин - РИА Новости Крым, 23.05.2025

Опыт ведения СВО внимательно изучают за рубежом – Путин

Опыт ведения Россией специальной военной операции внимательно изучается политическим руководством и экспертами военно-промышленного комплекса за рубежом. Об... РИА Новости Крым, 23.05.2025

2025-05-23T19:11

2025-05-23T19:11

2025-05-23T19:11

россия

владимир путин (политик)

оборонно-промышленный комплекс россии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мая – РИА Новости Крым. Опыт ведения Россией специальной военной операции внимательно изучается политическим руководством и экспертами военно-промышленного комплекса за рубежом. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на заседании комиссии по вопросам военно-технического сотрудничества.Российский лидер акцентировал, что большинство образцов вооружения и техники оперативно и постоянно совершенствуются и модернизируются за счет совместной работы боевых частей и коллективов предприятий, что в конечном счете значительно повышает их тактико-технические характеристики по дальности, точности и силе огневого поражения, защищенности и другим показателям.Путин подчеркнул, что развитие военно-технического сотрудничества нужно рассматривать как важный инструмент технологического обновления армии и флота России.Наряду с традиционными образцами вооружений, особое внимание следует уделить перспективным образцам, которые нужны и Вооруженным силам РФ, и имеют потенциал для экспорта, указал глава государства.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, владимир путин (политик), оборонно-промышленный комплекс россии, оружие, новости, новости сво, в мире