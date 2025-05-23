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Опыт ведения СВО внимательно изучают за рубежом – Путин
Опыт ведения СВО внимательно изучают за рубежом – Путин - РИА Новости Крым, 23.05.2025
Опыт ведения СВО внимательно изучают за рубежом – Путин
Опыт ведения Россией специальной военной операции внимательно изучается политическим руководством и экспертами военно-промышленного комплекса за рубежом. Об... РИА Новости Крым, 23.05.2025
2025-05-23T19:11
2025-05-23T19:11
2025-05-23T19:11
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владимир путин (политик)
оборонно-промышленный комплекс россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мая – РИА Новости Крым. Опыт ведения Россией специальной военной операции внимательно изучается политическим руководством и экспертами военно-промышленного комплекса за рубежом. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на заседании комиссии по вопросам военно-технического сотрудничества.Российский лидер акцентировал, что большинство образцов вооружения и техники оперативно и постоянно совершенствуются и модернизируются за счет совместной работы боевых частей и коллективов предприятий, что в конечном счете значительно повышает их тактико-технические характеристики по дальности, точности и силе огневого поражения, защищенности и другим показателям.Путин подчеркнул, что развитие военно-технического сотрудничества нужно рассматривать как важный инструмент технологического обновления армии и флота России.Наряду с традиционными образцами вооружений, особое внимание следует уделить перспективным образцам, которые нужны и Вооруженным силам РФ, и имеют потенциал для экспорта, указал глава государства.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
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россия, владимир путин (политик), оборонно-промышленный комплекс россии, оружие, новости, новости сво, в мире
Опыт ведения СВО внимательно изучают за рубежом – Путин
Опыт ведения Россией специальной военной операции внимательно изучается за рубежом - Путин
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мая – РИА Новости Крым. Опыт ведения Россией специальной военной операции внимательно изучается политическим руководством и экспертами военно-промышленного комплекса за рубежом. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на заседании комиссии по вопросам военно-технического сотрудничества.
"Закономерно, что наш опыт ведения специальной военной операции, как в части изменения тактики, так и технического совершенствования оружия, внимательно изучается и политическим руководством, и командованием армии, экспертами военно-промышленного комплекса зарубежных государств", - отметил глава государства.
Российский лидер акцентировал, что большинство образцов вооружения и техники оперативно и постоянно совершенствуются и модернизируются за счет совместной работы боевых частей и коллективов предприятий, что в конечном счете значительно повышает их тактико-технические характеристики по дальности, точности и силе огневого поражения, защищенности и другим показателям.
Путин подчеркнул, что развитие военно-технического сотрудничества нужно рассматривать как важный инструмент технологического обновления армии и флота России.
Наряду с традиционными образцами вооружений, особое внимание следует уделить перспективным образцам, которые нужны и Вооруженным силам РФ, и имеют потенциал для экспорта, указал глава государства.
"В том числе роботизированные комплексы, воздушные, наземные, морские и подводные аппараты, лазерные комплексы, систему управления войсками, в которых применяются технологии искусственного интеллекта. За такой техникой будущее глобального рынка вооружения", - уточнил он.
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