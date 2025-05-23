https://crimea.ria.ru/20250523/obmen-plennymi-i-posledstviya-zamorozkov-v-krymu-glavnoe-za-den-1146670900.html

Обмен пленными и последствия заморозков в Крыму: главное за день

Обмен пленными и последствия заморозков в Крыму: главное за день - РИА Новости Крым, 23.05.2025

Обмен пленными и последствия заморозков в Крыму: главное за день

ВСУ атаковали беспилотниками Елец Липецкой области. Россия и Украина обменялись военнопленными и гражданскими лицами. Глава МИД РФ Сергей Лавров сделал... РИА Новости Крым, 23.05.2025

2025-05-23T22:58

2025-05-23T22:58

2025-05-23T22:18

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мая – РИА Новости Крым. ВСУ атаковали беспилотниками Елец Липецкой области. Россия и Украина обменялись военнопленными и гражданскими лицами. Глава МИД РФ Сергей Лавров сделал заявление о факторе легитимности Владимира Зеленского в процессе переговоров по урегулированию. В Орловской области разбился вертолет Ми-8. Российские войска освободили село Радьковка на Харьковщине. На ликвидацию разлива мазута в Керченском проливе выделили еще 7,5 млрд рублей. В Крыму назвали площадь поврежденных заморозками садов и посевов зерновых.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Атака ВСУ на ЕлецЛипецкая область в четверг утром подверглась массированной атаке вражеских беспилотников, сообщил рано утром в пятницу губернатор Игорь Артамонов. Под вражеским огнем оказались Елец и Елецкий район, Грязи и Грязинский район, Липецк и пригород. Из-за падения беспилотника и пожара в промзоне пострадали восемь человек. При этом в Ельце повреждения получили 30 квартир. Людей эвакуировали. Кроме того, части беспилотников упали на территорию двухчастных жилых домов в Липецке.Обмен военнопленными и гражданскими между РФ и УкраинойРоссия и Украина провели обмен военнопленными и гражданскими лицами в формате 390 на 390. С подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 270 российских военнослужащих, а также 120 гражданских лиц, в том числе захваченных ВСУ мирных жителей Курской области. Взамен переданы 270 военнопленных ВСУ и 120 гражданских лиц.Фактор легитимности Зеленского при переговорахВопрос легитимности главы киевского режима Владимира Зеленского будет иметь решающее значение при подписании документов по украинскому урегулированию, заявил министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров.Он напомнил позицию российского президента Владимира Путина о том, что Москва не отказывается от контактов с Зеленским и его администрацией для того, чтобы согласовать устраивающие всех принципы урегулирования.Крушение вертолета Ми-8 в Орловской областиВ Орловской области при выполнении планового полета потерпел крушение вертолет Ми-8. По данным Московского военного округа, экипаж воздушного судна погиб. Предварительная причина авиакатастрофы – техническая неисправность.На земле разрушений нет. Губернатор региона Андрей Клычков сообщил, что экипаж Ми-8 ценой собственных жизней увел падающий вертолет от жилых домов.Освобождение Радьковки в Харьковской областиВ результате активных и решительных действий подразделений группировки войск "Запад" освобожден населенный пункт Радьковка Харьковской области, сообщили в пятницу в Минобороны РФ.Всего за прошедшую неделю в зоне СВО потери украинских войск составили около 9 тысяч боевиков.Кроме того, Вооруженные силы РФ за этот период 12 групповых ударов высокоточным оружием и ударными беспилотными летательными аппаратами по военным объектам противника.Дополнительные средства на ликвидацию ЧС в Керченском проливеПравительство России дополнительно направило 7,5 миллиарда рублей на ликвидацию последствий разлива нефтепродуктов в Керченском проливе. Деньги будут направлены Росморречфлоту на изготовление и установку трех специальных защитных сооружений – коффердамов над затонувшими фрагментами танкеров.Конструкции будут работать как укрытия, что позволит снизить риски новых разливов нефтепродуктов при их откачке из затонувших фрагментов танкеров.Последствия заморозков в КрымуОт весенних заморозков в Крыму пострадали 3190 гектаров садов, из них 1300 – значительно повреждены, сообщил министр сельского хозяйства РК Денис Кратюк. При этом более 28 тысяч гектаров зерновых и полевых культур находятся в стадии увядания, многие участки будут списаны из-за нулевой урожайности, добавил он.Заморозки привели к тому, что недобор урожая овощей открытого грунта и винограда по сравнению с 2024 годом составил 18%. Аграрный сектор полуострова находится в критическом состоянии из-за заморозков и засухи, власти Крыма рассматривают возможность введения режима чрезвычайной ситуации, подчеркнул Кратюк.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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