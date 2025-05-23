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Неизвестный выстрелил в мужчину на вокзале в Воронежской области

Неизвестный выстрелил в мужчину на вокзале в Воронежской области - РИА Новости Крым, 23.05.2025

Неизвестный выстрелил в мужчину на вокзале в Воронежской области

В Воронежской области полиция разыскивает неизвестного, который выстрелил в мужчину в Россоши и скрылся. Об этом сообщили в областном управлении МВД. РИА Новости Крым, 23.05.2025

2025-05-23T21:41

2025-05-23T21:41

2025-05-23T21:43

воронежская область

происшествия

стрельба

мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации)

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мая – РИА Новости Крым. В Воронежской области полиция разыскивает неизвестного, который выстрелил в мужчину в Россоши и скрылся. Об этом сообщили в областном управлении МВД.Отмечается, что стрельба произошла в пятницу около 17:30 на привокзальной площади города.Потерпевшему оказана медицинская помощь.Силовики и правоохранительные органы принимают оперативные меры для задержания злоумышленника. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

воронежская область

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

воронежская область, происшествия, стрельба, мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации), новости