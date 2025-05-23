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Неизвестный выстрелил в мужчину на вокзале в Воронежской области - РИА Новости Крым, 23.05.2025
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Неизвестный выстрелил в мужчину на вокзале в Воронежской области
Неизвестный выстрелил в мужчину на вокзале в Воронежской области - РИА Новости Крым, 23.05.2025
Неизвестный выстрелил в мужчину на вокзале в Воронежской области
В Воронежской области полиция разыскивает неизвестного, который выстрелил в мужчину в Россоши и скрылся. Об этом сообщили в областном управлении МВД. РИА Новости Крым, 23.05.2025
2025-05-23T21:41
2025-05-23T21:43
воронежская область
происшествия
стрельба
мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации)
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мая – РИА Новости Крым. В Воронежской области полиция разыскивает неизвестного, который выстрелил в мужчину в Россоши и скрылся. Об этом сообщили в областном управлении МВД.Отмечается, что стрельба произошла в пятницу около 17:30 на привокзальной площади города.Потерпевшему оказана медицинская помощь.Силовики и правоохранительные органы принимают оперативные меры для задержания злоумышленника. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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воронежская область, происшествия, стрельба, мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации), новости
Неизвестный выстрелил в мужчину на вокзале в Воронежской области

В Воронежской области неизвестный выстрелил в мужчину на вокзале и скрылся – полиция

21:41 23.05.2025 (обновлено: 21:43 23.05.2025)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевОружие
Оружие - РИА Новости, 1920, 23.05.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мая – РИА Новости Крым. В Воронежской области полиция разыскивает неизвестного, который выстрелил в мужчину в Россоши и скрылся. Об этом сообщили в областном управлении МВД.
Отмечается, что стрельба произошла в пятницу около 17:30 на привокзальной площади города.
"По имеющиеся информации, ранение местному жителю причинил неизвестный, который с места происшествия скрылся. В настоящее время сотрудники полиции проводят все необходимые мероприятия, направленные на установление местонахождения нападавшего, изучаются камеры видеонаблюдения, опрашиваются очевидцы", - сказано в сообщении.
Потерпевшему оказана медицинская помощь.
Силовики и правоохранительные органы принимают оперативные меры для задержания злоумышленника. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
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Воронежская областьПроисшествияСтрельбаМВД РФ (Министерство внутренних дел Российской Федерации)Новости
 
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