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Неизвестный выстрелил в мужчину на вокзале в Воронежской области
Неизвестный выстрелил в мужчину на вокзале в Воронежской области - РИА Новости Крым, 23.05.2025
Неизвестный выстрелил в мужчину на вокзале в Воронежской области
В Воронежской области полиция разыскивает неизвестного, который выстрелил в мужчину в Россоши и скрылся. Об этом сообщили в областном управлении МВД. РИА Новости Крым, 23.05.2025
2025-05-23T21:41
2025-05-23T21:41
2025-05-23T21:43
воронежская область
происшествия
стрельба
мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации)
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мая – РИА Новости Крым. В Воронежской области полиция разыскивает неизвестного, который выстрелил в мужчину в Россоши и скрылся. Об этом сообщили в областном управлении МВД.Отмечается, что стрельба произошла в пятницу около 17:30 на привокзальной площади города.Потерпевшему оказана медицинская помощь.Силовики и правоохранительные органы принимают оперативные меры для задержания злоумышленника. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
воронежская область
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РИА Новости Крым
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Новости
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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воронежская область, происшествия, стрельба, мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации), новости
Неизвестный выстрелил в мужчину на вокзале в Воронежской области
В Воронежской области неизвестный выстрелил в мужчину на вокзале и скрылся – полиция
21:41 23.05.2025 (обновлено: 21:43 23.05.2025)