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На Украине сотрудники ТЦК задержали священника

На Украине сотрудники ТЦК задержали священника - РИА Новости Крым, 23.05.2025

На Украине сотрудники ТЦК задержали священника

В Ровненской области Украины сотрудники территориального центра комплектования и социальной поддержки (ТЦК) задержали настоятеля Свято-Троицкого прихода... РИА Новости Крым, 23.05.2025

2025-05-23T07:23

2025-05-23T07:23

2025-05-23T07:51

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мобилизация на украине

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мая – РИА Новости Крым. В Ровненской области Украины сотрудники территориального центра комплектования и социальной поддержки (ТЦК) задержали настоятеля Свято-Троицкого прихода канонической Украинской православной церкви (УПЦ) протоиерея Владислава Батюка. Об этом сообщили в областной епархии.Отмечается, что священник был задержан в городе Почаев после богослужения.Церковный раскол Случай с протоиереем Батюком — не первый. Ранее сообщалось о ряде аналогичных инцидентов. Так, в марте Союз православных журналистов заявил о задержании протодиакона Андрея Кравчука из Одесской области, а в феврале — о похищении священника Павла Кушнирчука в Житомирской области.На фоне конфликта и усилившегося давления со стороны украинских властей в отношении УПЦ, церковь сталкивается с масштабной волной преследований. Власти на местах продолжают запрещать деятельность приходов, а Служба безопасности Украины проводит обыски в монастырях и домах духовенства.Согласно закону, вступившему в силу 23 сентября 2024 года, украинские власти получили возможность официально запрещать деятельность религиозных организаций, связанных с Россией. УПЦ, остающаяся в юрисдикции Московского патриархата, оказалась под особым вниманием правоохранительных структур.Ряд представителей духовенства УПЦ осуждены украинскими судами, многие остаются под арестом. Сотни храмов канонической церкви были насильственно заняты структурами при содействии местных властей. При этом, по сообщениям, священнослужители и прихожане – как мужчины, так и женщины – подвергались физическому воздействию.Уличная мобилизацияС осени пошлого года Киев решил серьезно усилить "уличную" мобилизацию. Сотрудники ТЦК и полиции устраивают облавы на граждан страны призывного возраста на улицах сел и городов, в ночных клубах и ресторанах, на рынках и в торговых центрах, а также на концертах и любых массовых мероприятиях.В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу.На Украине с 24 февраля 2022 года действует режим военного положения, 25 февраля того же года Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. С тех пор военное положение и всеобщая мобилизации в стране продлевалось каждые 90 дней. Рада продлила военное положение и общую мобилизацию на 90 дней 16 апреля.В апреле прошлого года глава украинского режима Владимир Зеленский подписал принятый Верховной радой скандальный закон об усилении мобилизации, из которого исключили пункт о демобилизации из рядов ВСУ после трех лет службы. С тех пор ограничен выезд из страны мужчин в возрасте от 18 до 60 лет. За уклонение от военной службы во время мобилизации на Украине предусмотрено наказание до пяти лет лишения свободы.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Украинские военкоматы получают взятки на 2 миллиарда евро ежегодноМобилизация на Украине полностью провалиласьЗаказ прямиком на фронт: на Украине мобилизовали курьера вместе с едой

https://crimea.ria.ru/20230315/pravoslavie-s-granatoy-kak-ukraina-svyatoe-s-greshnym-pereputala-1127558415.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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