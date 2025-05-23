https://crimea.ria.ru/20250523/na-meste-chp-s-tankerami-v-kerchenskom-prolive-zaversheny-izyskaniya-1146647168.html

На месте ЧП с танкерами в Керченском проливе завершены изыскания

На месте ЧП с танкерами в Керченском проливе завершены изыскания - РИА Новости Крым, 23.05.2025

На месте ЧП с танкерами в Керченском проливе завершены изыскания

В Керченском проливе завершены геологические изыскания в районе затонувших танкеров, сообщили в Минтрансе России. РИА Новости Крым, 23.05.2025

2025-05-23T09:50

2025-05-23T09:50

2025-05-23T09:50

крым

новости крыма

керченский пролив

танкеры "волгонефть 212" и "волгонефть 239" в керченском проливе

разлив нефтепродуктов в черном море

роман старовойт

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мая - РИА Новости Крым. В Керченском проливе завершены геологические изыскания в районе затонувших танкеров, сообщили в Минтрансе России.Министр транспорта Роман Старовойт подчеркнул, что правительственной комиссией принято решение определить четыре основных этапа работ по подъему и утилизации фрагментов танкеров "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239". Для недопущения дальнейшего разлива нефтепродуктов идет проектирование трех защитных сооружений (коффердамов), которые будут установлены над фрагментами судов. Сейчас разрабатывается соответствующая документация.В рамках первого этапа специалисты "Морспасслужбы" уберут части надстройки танкера "Волгонефть-212", включая переходной мостик, части рулевой рубки и палубы второго яруса кормовой части. Также будет выполнен демонтаж переходных мостиков с трубопроводными трассами и вентиляционными системами грузовых танков "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239", подчеркнул министр транспорта.На втором этапе будет выполнена установка коффердамов над фрагментами танкеров. Первый из них будет установлен над частями затонувших танкеров к 10 октября 2025 года.Ранее сообщалось, что расследование причин крушения танкеров "Волгонефть" в Керченском проливе завершено. Суммарный ущерб экологии составил 84,9 миллиарда рублей.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым: Бактерии и шелуха льна – как в Крыму утилизируют мазут с побережьяКурортный сезон в Анапе состоится – Чернышенко Как восстанавливается экосистема Черного моря после аварии с танкерами

крым

керченский пролив

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, новости крыма, керченский пролив, танкеры "волгонефть 212" и "волгонефть 239" в керченском проливе, разлив нефтепродуктов в черном море, роман старовойт