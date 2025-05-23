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Массовое ДТП с автобусом в Подмосковье – погибли женщина и ребенок - РИА Новости Крым, 23.05.2025
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Массовое ДТП с автобусом в Подмосковье – погибли женщина и ребенок
Массовое ДТП с автобусом в Подмосковье – погибли женщина и ребенок - РИА Новости Крым, 23.05.2025
Массовое ДТП с автобусом в Подмосковье – погибли женщина и ребенок
Женщина и ребенок погибли и еще десять человек пострадали в результате столкновения микроавтобуса с двумя легковыми машинами в подмосковном Ногинске. Об этом... РИА Новости Крым, 23.05.2025
2025-05-23T22:24
2025-05-23T22:25
подмосковье
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дтп
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мая – РИА Новости Крым. Женщина и ребенок погибли и еще десять человек пострадали в результате столкновения микроавтобуса с двумя легковыми машинами в подмосковном Ногинске. Об этом сообщает региональное управление МВД.Авария произошла 23 мая вечером на 68-м километре трассы М-12, отмечают правоохранители.Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства случившегося.Как сообщили в пресс-службе госкомпании "Автодор", на месте смертельной аварии работают экстренные службы, медики оказывают помощь пострадавшим.Движение по трассе временно перекрыто в связи с эвакуацией пострадавших. После завершения этой работы транспорт запустят по одной полосе, и службы приступят к ликвидации последствий ДТП, добавили в "Автодоре".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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подмосковье, московская область, дтп, происшествия, автодор, новости
Массовое ДТП с автобусом в Подмосковье – погибли женщина и ребенок

В Подмосковье женщина и ребенок погибли в ДТП с микроавтобусом и двумя легковыми авто

22:24 23.05.2025 (обновлено: 22:25 23.05.2025)
 
© Telegram Подмосковная полицияВ Московской области произошло смертельное ДТП с микроавтобусом и легковушками
В Московской области произошло смертельное ДТП с микроавтобусом и легковушками
© Telegram Подмосковная полиция
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мая – РИА Новости Крым. Женщина и ребенок погибли и еще десять человек пострадали в результате столкновения микроавтобуса с двумя легковыми машинами в подмосковном Ногинске. Об этом сообщает региональное управление МВД.
Авария произошла 23 мая вечером на 68-м километре трассы М-12, отмечают правоохранители.

"По предварительной информации, произошло попутное столкновение микроавтобуса и двух легковых автомобилей… В результате ДТП погибли женщина и ребенок. Десять человек получили телесные повреждения", - говорится в сообщении.

Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства случившегося.
Как сообщили в пресс-службе госкомпании "Автодор", на месте смертельной аварии работают экстренные службы, медики оказывают помощь пострадавшим.
Движение по трассе временно перекрыто в связи с эвакуацией пострадавших. После завершения этой работы транспорт запустят по одной полосе, и службы приступят к ликвидации последствий ДТП, добавили в "Автодоре".
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ПодмосковьеМосковская областьДТППроисшествияАвтодорНовости
 
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