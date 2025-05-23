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Массовое ДТП с автобусом в Подмосковье – погибли женщина и ребенок

Массовое ДТП с автобусом в Подмосковье – погибли женщина и ребенок - РИА Новости Крым, 23.05.2025

Массовое ДТП с автобусом в Подмосковье – погибли женщина и ребенок

Женщина и ребенок погибли и еще десять человек пострадали в результате столкновения микроавтобуса с двумя легковыми машинами в подмосковном Ногинске. Об этом... РИА Новости Крым, 23.05.2025

2025-05-23T22:24

2025-05-23T22:24

2025-05-23T22:25

подмосковье

московская область

дтп

происшествия

автодор

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мая – РИА Новости Крым. Женщина и ребенок погибли и еще десять человек пострадали в результате столкновения микроавтобуса с двумя легковыми машинами в подмосковном Ногинске. Об этом сообщает региональное управление МВД.Авария произошла 23 мая вечером на 68-м километре трассы М-12, отмечают правоохранители.Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства случившегося.Как сообщили в пресс-службе госкомпании "Автодор", на месте смертельной аварии работают экстренные службы, медики оказывают помощь пострадавшим.Движение по трассе временно перекрыто в связи с эвакуацией пострадавших. После завершения этой работы транспорт запустят по одной полосе, и службы приступят к ликвидации последствий ДТП, добавили в "Автодоре".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

подмосковье, московская область, дтп, происшествия, автодор, новости